Липецкий мини-футбол стартовал с поражения (ФОТО)

Тренер объяснил, что игроки только притираются друг к другу, но амбициозных задач никто не отменял.

Пословицу про «первый блин комом» вынуждены были вспоминать игроки и болельщики липецкого мини-футбольного клуба после первого официального матча сезона на своем поле со столичной «Красной Гвардией». «Красногвардейцы» в прошлые годы не хватали звезд с неба, а тут взяли и выиграли у липчан – 3:2.

В первом тайме зрители увидели всего один гол, который – что весьма символично – забил капитан липецкой команды Сергей Кондратьев. Трудяга и боец подкараулил мяч вблизи чужих ворот и с буквально повисшим защитником на его плечах в падении протолкнул мяч в ворота – 1:0.







Партнеры поздравляют 34-летнего Кондратьева (слева) с первым мячом в сезоне.



А вот после перерыва ситуация изменилась. Гости умудрялись гасить в зародыше большинство атак липчан, которые начали выглядеть слишком медленными и академичными. В итоге к 40-й минуте «Красная Гвардия» не только сравняла счет, но и вышла вперед.

Ответный мяч хозяев был очень красив. Адалат Хейруллаев выдал пас на пустые ворота Джабраилу Алханову и тот от души вколотил снаряд в сетку – 2:2.







Джабраил Алханов.



Но Фотруна еще раз улыбнулась гостям – Денис Исаков оформил «дубль» ударом в «девятку».

А что же главные липецкие «звезды» Роман Адамов и Вадим Цай? Первый не раз бил по чужим воротам, а под конец матча получил 100-процентный шанс. Судья усмотрел нарушение правил в штрафной москвичей и назначил 6-метровй пенальти. Разбег и удар у Адамова получились мощными, но мяч под разочарованный выход болельщиков приняла на себя штанга.







Цай начал выходить на поле только во втором тайме – видимо, еще не до конца набрал форму после травмы. Был он заметен – и игрой и тем, что вскоре сменил зеленую майку на желтый свитер голкипера, когда липчане перешли на игру с вратарем-гонялой. Но забить это не помогло, а Цай в концовке дважды спас свою команду, уже как вратарь, отразив удары соперников в упор. Совсем не такой концовки и результата ждали липецкие болельщики.







- В первом тайме игра нам давалась – забили гол, создали немало моментов, - подвел итог главный тренер липчан Сергей Малышев, - После перерыва выходили с настроением, что обязательно забьем, сколько еще будет нужно. Но получилось так, что соперник создал у наших ворот три момента, и все три реализовал. У нас же игра расклеилась. Связано это с началом сезона, с тем, что команда еще притирается друг к другу.

Главный тренер «Красной Гвардии» Алексей Козлов дал понять, что его команда в нынешнем сезоне уже не будет прозябать в подвале турнирной таблицы.

- Вы сами помогли нам настроиться, сказав, что «Красная Гвардия» - не очень сильный соперник, - отметил гость, - Мы постарались доказать, что это не так. В межсезонье к нам пришло немало новичков, они стараются проявить себя. Думаю, мы в этом чемпионате огорчим не только Липецк. Наша цель – место в первой «восьмерке» и выход в плей-офф.



«Работу над ошибками» липчанам предстоит провести уже в эту субботу в Великом Новгороде в матче с местным «Деловым Партнером». Тот в стартовом матче тоже показал, что не лыком шит, дав бой в гостях дублерам «Газпрома-Югры», хотя и уступил - 4:5. Любопытно, что «партнеров» тренирует бывший еще несколько месяцев назад тренером ЛКС Алексей Степанов – вот это будет интрига!

ЛКС– «Красная гвардия» - 2:3 (1:0)

Голы: Кондратьев, 18 (1:0). Д.Исаков, 29 (1:1). Гурский, 40 (1:2). Алханов, 42 (2:2). Д.Исаков, 43 (2:3).

Нереализованный 6-м: Адамов (ЛКС), 45 (штанга).

ЛКС: Плево - Ролдугин, Кондратьев, Истомин, Назаров, Адамов, Хейруллаев, Муратов, Алханов, Цай, Цыганков, А.Хромых.

«Красная гвардия»: Нужнов - Пухляков, Д.Казаков, Абдусаламов, Трубин, Синельщиков, Д.Исаков, Мусин, Сауткин, Гурский, Цуркан, Рябов.

Предупреждения: Адамов, 42 - Абдусаламов, 45. Судьи Д.Журавлёв (Ростов-на-Дону), В.Носов (Калуга).

7 сентября. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 250 зрителей.



Фото Екатерины Седых( МФК "ЛКС").

