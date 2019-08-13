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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: проблемы транспорта, выстрел в подростка и культурное пространство
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 13 августа.
Активнее всего читатели сегодня обсуждают тему транспорта. Этот вопрос сегодня подняли в городском Совете депутатов. Парламентарии посоветовали мэрии покупать для липчан более удобные автобусы. По мнению спикера городского Совета, «транспортники должны иметь слово, какую технику приобретать. Для меня очевидно, что «Волгабасы» и «ЛиАЗ» качеством не отличаются. Думаю, что серьезные претензии есть и у пассажиров». У липчан есть претензии, судя по высказанным на нашем сайте мнениям. И не только к автобусам, но и к трамваям. Об этой проблеме мы подробно пишем в статье «Липецкий трамвай: легче убить, чем прокормить».
Вчера в областную детскую больницу доставили 14-летнего подростка с ранением, полученным из пневматического пистолета. У юноши под кожей застряла пуля. Якобы он встретил знакомого на улице Московской. Тот показал пистолет. Когда они начали его разбирать, произошел выстрел. А утром в понедельник в селе Доброе 80-летний старик забил молотком свою соседку. Причиной конфликта между односельчанами стала межа.
Тем временем выяснилось, что почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены. В Управление труда и занятости населения Липецкой области обратились за помощью 17 человек. 13 человек при помощи управления трудоустроены и прошли обучение на другие профессии. Без работы остаются только четыре человека, но в управлении их проблему также стараются решить.
Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов. Это помещение площадью около 200 метров площадь на улице Октябрьской, бывшая химчистка. Там хотят создать культурное пространство, лишенное напускной статусности, излишнего пафоса, налёта элитарности и бесчисленных галочек. Для осуществления проекта нужна помощь - как добровольцев, так и меценатов.
Вчера в областную детскую больницу доставили 14-летнего подростка с ранением, полученным из пневматического пистолета. У юноши под кожей застряла пуля. Якобы он встретил знакомого на улице Московской. Тот показал пистолет. Когда они начали его разбирать, произошел выстрел. А утром в понедельник в селе Доброе 80-летний старик забил молотком свою соседку. Причиной конфликта между односельчанами стала межа.
Тем временем выяснилось, что почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены. В Управление труда и занятости населения Липецкой области обратились за помощью 17 человек. 13 человек при помощи управления трудоустроены и прошли обучение на другие профессии. Без работы остаются только четыре человека, но в управлении их проблему также стараются решить.
Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов. Это помещение площадью около 200 метров площадь на улице Октябрьской, бывшая химчистка. Там хотят создать культурное пространство, лишенное напускной статусности, излишнего пафоса, налёта элитарности и бесчисленных галочек. Для осуществления проекта нужна помощь - как добровольцев, так и меценатов.
valerafromsplus
омон
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ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......
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