Общество

37 минут назад

Липецкий трамвай: легче убить, чем прокормить

12 692
#транспорт #трамвай

На капремонт существующих транспортной и контактной сетей МУП «Городской электротранспорт» требуется 4 млрд рублей (ровно столько составляют собственные налоговые и неналоговые доходы мэрии).

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос перевозок пассажиров трамваями. И выводы удручают.

Два года назад в муниципалитете скромно отметили 70-летие липецкого трамвая (движение нового для города транспорта было открыто 7 ноября 1947 года). Свой расцвет трамвай пережил в перестройку: в 1987 году протяженность сети составляла 108,5 км, а на 13 маршрутах горожан и гостей города возили 153 трамвая. Свой юбилей липецкий трамвай встретил так же оптимистично, как и человек в таком возрасте: количество маршрутов уменьшилось до пяти, а в парке осталось 43 вагона возрастом 20-30 лет (в последний раз новый трамвай мэрия покупала аж в 1992 году). На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. Трамвайный парк полностью самортизирован. При всем при этом на сайте мэрии отмечается, что за год трамваи перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000.

Ранее, в 2016 году, GOROD48 подсчитал, что липецкие ветераны в среднем отстучали по стыкам рельсов на городских маршрутах по 950 тысяч километров. То есть каждый липецкий трамвай, получается, 23 раза обогнул Землю по экватору! Прошло три года, и, очевидно, липецкие трамваи сделали еще пару витков вокруг планеты. Но, похоже, почетной пенсии, как легендарному «Лип Липычу», им не дождаться. Как и липчане, они стали предпенсионерами, и им еще придется послужить, прежде чем быть списанными в утиль.

Но чиновники мэрии бодрятся. Сегодня они заявили, что с учетом подаренных Липецке московских трамваев в парке горэлектротранспорта стало 55 вагонов. Но тут же признали, что получили рухлядь, которую следует доводить до ума, прежде чем пускать по рельсам. А денег на капремонты «москвичей» нет.

Нет денег и на другие срочные нужны. Судите сами: за первое полугодие капитально и средне отремонтированы 12,3 кс контактной сети из 70 километров, заменены 168 метров (!) рельс. При этом износ пути составляет 70%, и в срочной замене нуждается 29,5 километров дороги.

Доходы МУП «Городской транспорт» в прошлом году составили 159,4 млн рублей. На пассажирских перевозках предприятие заработало 35 миллионов. Остальные доходы - бюджетные субсидии и дотации.

По словам вице-мэра Константина Власова, для замены старого сетевого и путевого хозяйства на новое и обновление парка вагонов требуется сумма в 4 млрд рублей (работники МУП «Городской транспорт» считают, что трамваи вскоре повторят судьбу липецкого троллейбуса)! А это ровно столько, сколько зарабатывает за год весь муниципалитет.

Итак, на ремонт существующих путей и контактной сети горэлектротранспорта средств в городской казне нет, как нет и желающих вложиться в скоростной трамвай. Кстати, обещанный нам еще губернатором Олегом Королевым новый вид электротранспорта, по новым оценкам мэрии, подорожал с прежних 9 млрд рублей, о которых говорил экс-мэр Сергей Иванов, до 15-17 млрд рублей!
12 692
#транспорт #трамвай

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Трамвайный геноцид!

3 минуты назад
Везде (и в мире, и в других городах России) развивают электротранспорт! Липецк ЕДИНСТВЕННЫЙ город в ЦФО где НЕТ троллейбусов!!! А теперь и трамваи давайте убьём! Сначала объедки собирают, а потом волосья под мышками рвать!!! Уничтожение экологичного электротранспорта - ничто иное как УМЫШЛЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО и ПОДРЫВ ЗДОРОВЬЯ липчан!!!
ответить

макарошки

8 минут назад
Экономически невыгодно.
ответить

Мясник

12 минут назад
Трупоеды и мародеры.
ответить

УгРо

15 минут назад
ЕдРо, прям закоренелые рецидивисты, не встающие на путь исправления. Кто ж их остановит то.....
ответить

ЕдРо

20 минут назад
троллейбус убили, теперь за трамвай примутся
ответить

Старец 7

21 минуту назад
Всем повышают пенсионный возраст, даже трамваям. Ну а водителей и прочий обслуживающий персонал куда? На биржу, где предложат дворы мести за 7-8тысяч? Или тоже...? Ну вы поняли.
ответить

Оле

24 минуты назад
Оля, Вот именно! А что людям ездить надо в эти парки это не кого не волнует. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ РОВНО СТОЯЛИ И ЛЕЖАЛА. А что ещё и ЖКХ а разваливается тоже не кого не волнует. Они же в катетджах живут и ездиют на машинах.
ответить

Миротворец

25 минут назад
4 милиарда выделят на тушение пажаров в России , медведев подписал распоряжение , вряд ли подпишет на ньювасюки
ответить

гость

26 минут назад
Оля, Ольчик , не переживай тетя Женя сказала , что с Каменным логом надо завязывать , ну , не получилось , ну , исчезли деньжата , бывает .
ответить

Миротворец

26 минут назад
НьюВасюки ....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Восстанавливать купеческий дом в Ельце приехали французы
#Том Сойер Фест
11
Восстанавливать купеческий дом в Ельце приехали французы

сегодня, 12:58

Общество
Детский сад в «Звездном» планируют построить к 1 сентября 2020 года
#детсад #строительство #тендер
2
Детский сад в «Звездном» планируют построить к 1 сентября 2020 года

сегодня, 12:09

Общество
Завтра не будет холодной воды в районе Карьера и в поселке Тракторостроителей
#водоснабжение
2
Завтра не будет холодной воды в районе Карьера и в поселке Тракторостроителей

сегодня, 11:52

Общество
За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей
#пчелы #экология
19
За погибших пчел пасечники области получили 9 миллионов рублей

сегодня, 11:24

Общество
Почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены
#автозавод
11
Почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены

сегодня, 11:16

Общество
Депутаты горсовета посоветовали мэрии покупать для липчан более удобные автобусы
#транспорт
54
Депутаты горсовета посоветовали мэрии покупать для липчан более удобные автобусы

сегодня, 11:14

Общество