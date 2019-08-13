37 минут назад
Липецкий трамвай: легче убить, чем прокормить
На капремонт существующих транспортной и контактной сетей МУП «Городской электротранспорт» требуется 4 млрд рублей (ровно столько составляют собственные налоговые и неналоговые доходы мэрии).
Два года назад в муниципалитете скромно отметили 70-летие липецкого трамвая (движение нового для города транспорта было открыто 7 ноября 1947 года). Свой расцвет трамвай пережил в перестройку: в 1987 году протяженность сети составляла 108,5 км, а на 13 маршрутах горожан и гостей города возили 153 трамвая. Свой юбилей липецкий трамвай встретил так же оптимистично, как и человек в таком возрасте: количество маршрутов уменьшилось до пяти, а в парке осталось 43 вагона возрастом 20-30 лет (в последний раз новый трамвай мэрия покупала аж в 1992 году). На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. Трамвайный парк полностью самортизирован. При всем при этом на сайте мэрии отмечается, что за год трамваи перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000.
Ранее, в 2016 году, GOROD48 подсчитал, что липецкие ветераны в среднем отстучали по стыкам рельсов на городских маршрутах по 950 тысяч километров. То есть каждый липецкий трамвай, получается, 23 раза обогнул Землю по экватору! Прошло три года, и, очевидно, липецкие трамваи сделали еще пару витков вокруг планеты. Но, похоже, почетной пенсии, как легендарному «Лип Липычу», им не дождаться. Как и липчане, они стали предпенсионерами, и им еще придется послужить, прежде чем быть списанными в утиль.
Но чиновники мэрии бодрятся. Сегодня они заявили, что с учетом подаренных Липецке московских трамваев в парке горэлектротранспорта стало 55 вагонов. Но тут же признали, что получили рухлядь, которую следует доводить до ума, прежде чем пускать по рельсам. А денег на капремонты «москвичей» нет.
Нет денег и на другие срочные нужны. Судите сами: за первое полугодие капитально и средне отремонтированы 12,3 кс контактной сети из 70 километров, заменены 168 метров (!) рельс. При этом износ пути составляет 70%, и в срочной замене нуждается 29,5 километров дороги.
Доходы МУП «Городской транспорт» в прошлом году составили 159,4 млн рублей. На пассажирских перевозках предприятие заработало 35 миллионов. Остальные доходы - бюджетные субсидии и дотации.
По словам вице-мэра Константина Власова, для замены старого сетевого и путевого хозяйства на новое и обновление парка вагонов требуется сумма в 4 млрд рублей (работники МУП «Городской транспорт» считают, что трамваи вскоре повторят судьбу липецкого троллейбуса)! А это ровно столько, сколько зарабатывает за год весь муниципалитет.
Итак, на ремонт существующих путей и контактной сети горэлектротранспорта средств в городской казне нет, как нет и желающих вложиться в скоростной трамвай. Кстати, обещанный нам еще губернатором Олегом Королевым новый вид электротранспорта, по новым оценкам мэрии, подорожал с прежних 9 млрд рублей, о которых говорил экс-мэр Сергей Иванов, до 15-17 млрд рублей!
Трамвайный геноцид!
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