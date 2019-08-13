Происшествия

27 минут назад

80-летний старик из-за межи забил соседку молотком

5 470
#убийство
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80-летний старик из-за межи забил соседку молотком

Пенсионер во всем сознался и показал следователям, как убивал соседку.

СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 105 УК РФ (убийство), в отношении 80-летнего жителя села Доброе.

"По версии следствия, утром 12 августа 80-летний житель села Доброе, на почве неприязненных отношений, возникших в связи с гражданским иском по межеванию земельного участка, имея умысел на убийство соседки нанес ей молотком множественные раны головы и лица, от которых женщина скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

Пенсионер признал вину в совершении преступления и показал на месте преступления, как наносил удары погибшей и указал место, где оставил молоток.  

Расследование уголовного дела продолжается.

5 470
#убийство
1

Комментарии (5)

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Глухарь

4 минуты назад
Необходимая самооборона, стопудово.
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Молоток!

6 минут назад
Всегда надо ходить с молотком! Можно тюкнуть по темечку, обороняться, и на дистанции пустить молоток во врага!
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дерзкий

7 минут назад
Старый я б л а н сдохнит од шконкой у параши
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Добрый

11 минут назад
дедуля.
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Опять

12 минут назад
За межу. Земельные вопросы-острые вопросы.
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