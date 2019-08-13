27 минут назад
80-летний старик из-за межи забил соседку молотком
Пенсионер во всем сознался и показал следователям, как убивал соседку.
"По версии следствия, утром 12 августа 80-летний житель села Доброе, на почве неприязненных отношений, возникших в связи с гражданским иском по межеванию земельного участка, имея умысел на убийство соседки нанес ей молотком множественные раны головы и лица, от которых женщина скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Пенсионер признал вину в совершении преступления и показал на месте преступления, как наносил удары погибшей и указал место, где оставил молоток.
Расследование уголовного дела продолжается.
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