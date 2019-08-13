Общество
сегодня, 11:16
Почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены
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Проблемы с работой пока остаются у четырех человек.
Как сообщал GOROD48, в селе Гребёнкино Краснинского района закрыт завод по сборке китайских автомобилей «Моторинвест».
Завод начал процедуру сворачивания производства не сегодня и не вчера, а еще в прошлом году.
- На заводе в прошлом году работали 72 человека. После начала закрытия первых цехов рабочие и инженерно-технический персонал в большинстве своем нашли другую работу, - рассказал GOROD48 первый заместитель начальника областного управления труда и занятости населения Дмитрий Жуков.
В Управление труда и занятости населения Липецкой области обратились за помощью 17 человек. 13 человек при помощи управления трудоустроены и прошли обучение на другие профессии. Без работы остаются только четыре человека, но в управлении их проблему также стараются решить.
Фото: mestech.ru
Завод начал процедуру сворачивания производства не сегодня и не вчера, а еще в прошлом году.
- На заводе в прошлом году работали 72 человека. После начала закрытия первых цехов рабочие и инженерно-технический персонал в большинстве своем нашли другую работу, - рассказал GOROD48 первый заместитель начальника областного управления труда и занятости населения Дмитрий Жуков.
В Управление труда и занятости населения Липецкой области обратились за помощью 17 человек. 13 человек при помощи управления трудоустроены и прошли обучение на другие профессии. Без работы остаются только четыре человека, но в управлении их проблему также стараются решить.
Фото: mestech.ru
4 842
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