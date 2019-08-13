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сегодня, 11:16

Почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены

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#автозавод #
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Почти все рабочие с закрытого китайского завода в Липецкой области трудоустроены

Проблемы с работой пока остаются у четырех человек.

Как сообщал GOROD48, в селе Гребёнкино Краснинского района закрыт завод по сборке китайских автомобилей «Моторинвест».

Завод начал процедуру сворачивания производства не сегодня и не вчера, а еще в прошлом году.

- На заводе в прошлом году работали 72 человека. После начала закрытия первых цехов рабочие и инженерно-технический персонал в большинстве своем нашли другую работу, - рассказал GOROD48 первый заместитель начальника областного управления труда и занятости населения Дмитрий Жуков.

В Управление труда и занятости населения Липецкой области обратились за помощью 17 человек. 13 человек при помощи управления трудоустроены и прошли обучение на другие профессии. Без работы остаются только четыре человека, но в управлении их проблему также стараются решить. 

Фото: mestech.ru

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#автозавод #
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Комментарии (4)

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ардаш

18 минут назад
Ага. до "выборов"
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Мао

18 минут назад
Остальные - китайцы и уехали в Поднебесную.
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Гг

21 минуту назад
Работали 72, обратились в цз 17. Вся отчетность.
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Старец 7

22 минуты назад
И как у них с зарплатой-потеряли, приобрели, или на прежнем уровне осталась?
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