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В Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов

15 823
#проект #помощь
В Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов

Нужна помощь добровольцев и меценатов.

Известная в городе и регионе по серии культурных проектов Дина Кюнбергер. pr-специалист областной научной библиотеки, обратилась за помощью к липчанам. Дине удалось найти в центре Липецка заброшенное помещение, которое оно мечтает превратить в современный культурный центр.

- Это помещение на улице Октябрьская, бывшая химчистка. Здесь порядка 200 квадратных метров площадь и полный беспорядок, - рассказала GOROD48 Дина Кюнбергер. - Мы планируем создать здесь культурное пространство, лишенное напускной статусности, излишнего пафоса, налёта элитарности и бесчисленных галочек. Это место, где вы сможете чувствовать себя уютно и спокойно, самим собой, где не нужно притворяться и быть кем-то другим, где будет радоваться душа и тренироваться ум. Это креативное сообщество, где каждый из вас, став его частью, сможет создать или принять оригинальный контент без канцелярских ограничений в выборе темы и формы.



Для осуществления проекта нужна помощь неравнодушных людей — как добровольцев, так и меценатов. Дина Кюнбергер и ее единомышленники будут рады любой поддержке — от советов по ремонту до материального вклада в проект. Узнать, как помощь воплотить мечту в реальность, можно в описании к видеоролику.



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15 823
#проект #помощь

Комментарии (15)

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гость

10 минут назад
проблемка в том , что неизвестно , попадёт это здание под снос , или нет , план градостроительный кто-нибудь смотрел ?
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Моё мнение

15 минут назад
Так и назовите это пространство : Культура без понтов!
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Слова

17 минут назад
"культурное" и "понты" не могут встречаться в одном предложении!
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Перри Мейсон

39 минут назад
Лучше бы дороги строили))))
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Бред какой - то!

42 минуты назад
Сколько же идиотов в липецке! Правду говорят, что все нормальные отсюда свалили. Остались кухаркины и ей подобные. Совсем от безделья * !
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Злой

42 минуты назад
СТУДГОРОДОК, 26, сходи к психиатру, болезный...
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Шкваркина

44 минуты назад
"Дине удалось НАЙТИ в центре Липецка заброшенное помещение..." А ну... Пшла вон отседова! Нашла она помещение, *лядь! Заброшенное... Искатель сокровищ, твою мать, а? Запомни, Диночка, в Липецке ВСЕ помещения принадлежат мне! Хозяйке-магаданке-матершиннице-торгашке! Понятие "заброшенное" в Липецке утратило силу! Моё оно, твою мать, поняла? Я те дам, "культурное пространство без лишних понтов"... Да наоборот учу всех горожан с распальцовкой разговаривать, а ты, Кюнбергерша ср*ная, мне всю малину портишь! Я наоборот пальцами растопыренными так машу, что деревья в парках качаются... Да я за счет понтов и русского мата городом рулю... и ТРИО рулю, твою мать! Я те дам, "без понтов"...
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111

46 минут назад
молодец девчонка, было бы больше таких - смелых и инициативных, город бы по-другому жил и выглядел. только не подпускай власть к этому делу, засрут все
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Старец 7

50 минут назад
А нельзя на месте бывшей химчистки сделать действующую химчистку, их ведь в городе не то чтобы на каждом углу. Рабочие места-хоть какие-то и налоги опять же...
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сиварь филоссофф

54 минуты назад
пивнуха хорошая получитья и блевать есть куда в ванную
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