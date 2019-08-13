Общество
сегодня, 09:45
В Липецке хотят создать культурное пространство без лишних понтов
Нужна помощь добровольцев и меценатов.
Известная в городе и регионе по серии культурных проектов Дина Кюнбергер. pr-специалист областной научной библиотеки, обратилась за помощью к липчанам. Дине удалось найти в центре Липецка заброшенное помещение, которое оно мечтает превратить в современный культурный центр.
- Это помещение на улице Октябрьская, бывшая химчистка. Здесь порядка 200 квадратных метров площадь и полный беспорядок, - рассказала GOROD48 Дина Кюнбергер. - Мы планируем создать здесь культурное пространство, лишенное напускной статусности, излишнего пафоса, налёта элитарности и бесчисленных галочек. Это место, где вы сможете чувствовать себя уютно и спокойно, самим собой, где не нужно притворяться и быть кем-то другим, где будет радоваться душа и тренироваться ум. Это креативное сообщество, где каждый из вас, став его частью, сможет создать или принять оригинальный контент без канцелярских ограничений в выборе темы и формы.
Для осуществления проекта нужна помощь неравнодушных людей — как добровольцев, так и меценатов. Дина Кюнбергер и ее единомышленники будут рады любой поддержке — от советов по ремонту до материального вклада в проект. Узнать, как помощь воплотить мечту в реальность, можно в описании к видеоролику.
- Это помещение на улице Октябрьская, бывшая химчистка. Здесь порядка 200 квадратных метров площадь и полный беспорядок, - рассказала GOROD48 Дина Кюнбергер. - Мы планируем создать здесь культурное пространство, лишенное напускной статусности, излишнего пафоса, налёта элитарности и бесчисленных галочек. Это место, где вы сможете чувствовать себя уютно и спокойно, самим собой, где не нужно притворяться и быть кем-то другим, где будет радоваться душа и тренироваться ум. Это креативное сообщество, где каждый из вас, став его частью, сможет создать или принять оригинальный контент без канцелярских ограничений в выборе темы и формы.
Для осуществления проекта нужна помощь неравнодушных людей — как добровольцев, так и меценатов. Дина Кюнбергер и ее единомышленники будут рады любой поддержке — от советов по ремонту до материального вклада в проект. Узнать, как помощь воплотить мечту в реальность, можно в описании к видеоролику.
гость
Моё мнение
Слова
Перри Мейсон
Бред какой - то!
Злой
Шкваркина
111
Старец 7
сиварь филоссофф