Депутаты горсовета посоветовали мэрии покупать для липчан более удобные автобусы

Отечественный производитель смог дать Отчизне ломающиеся автобусы с сидениями «задом наперед».

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты рассмотрели итоги проверки Счетной палатой города эффективности предоставления субсидий горбюджета возмещения части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в 2018-2019 годах.



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила, что в 2018 году такая субсидия составила 66,5 млн рублей, и все эти средства муниципальным и частными перевозчиками были выбраны полностью. На этот год субсидия на приобретение автобусов составила 106,8 млн рублей, использовано на сегодня 96,8 млн рублей. За два года перевозчиками всех форм собственности риобретено 77 автобусов.



Главный аудитор сообщила, что в муниципальном Положении о лизинге отсутствует существенное условие предоставление аренды, а именно: ее размер и порядок расчета. Это привело к увеличению расходов бюджета на 85 млн рублей.



По данным Счетной палаты, приобретенная в лизинг техника оказалась в 1,5 раза дороже цены производителя. Так, цена автобусов «Волгабас», приобретенных напрямую дептрансом мэрии в 2019 году, ниже на 3,1 млн рублей (или на 28,8%), чем цена машин той же марки, приобретенных МУП «Липецкпассажиртранс» по лизингу 2017 года.



Из городского бюджета возмещено МУПу 156 млн рублей в 2018-2019 годах. Марина Зиборова указала в своем отчете, что при неисполнения Липецкпассажиртрансом своих финансовых обязательств присутствует риск утраты взятого в лизинг имущества.



К новой отечественной технике, кстати, много претензий. Импортозамещение работает на «троечку». Так, по новым автобусов составлено 800 рекламаций! В среднем время простоя приобретенных в лизинг автобусов составило 70 суток. Но липчане, конечно, уже оценили преимущество езды в белых автобусах, многие из которых оснащены кондиционерами, и порой пропускают коммерческие «маршрутки», чтобы сесть в автобус Липецкпассажиртранса.



- Порядком предоставления субсидий предусмотрен один показатель - использование на муниципальных маршрутах. А вот срок использования не оговорен, - отметила Марина Зиборова.



А вот и несомненный плюс: средний возраст парка МУП «Липецкпассажиртранс» в итоге составил 8,7 лет, а у частных перевозчиков, которые не спешат обновлять свой парк, вырос на полгода, составив 20 лет.



- Спорить с тем, что прямая закупка эффективнее лизинга, никто не собирается. Но у МУП «Липецкпассажиртранс» нет свободных средств на закупку машин напрямую от производителя, - заметил заместитель председателя дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.



За дептранс мэрии вступился и спикер городского Совета Игорь Тиньков. У него нет сомнений, что лизинг как способ приобретения техники более эффективен, чем прямые закупки от производителей, ведь в течении всего срока эксплуатации лизингополучатель может в рамках договора поменять сломанный автобус на новый.



- Меня волнует другое: качество закупаемых автобусов. Этим должны заниматься транспортники, а не чиновники. Транспортники должны иметь слово, какую технику приобретать. Для меня очевидно, что «Волгабасы» и «ЛиАЗ» качеством не отличаются. Думаю, что серьезные претензии есть и у пассажиров. Возьмите это во внимание, - обратился к чиновникам председатель горсовета.



Вице-мэр Константин Власов сообщил депутатам, почему лизинговые автобусы дороже купленных напрямую от заводов-изготовителей. Лизингодатель закладывает сверх цены поставщика 11-13% банковского процента, 2,2% налога на имущество, 1-2% страхования. Плюс маржа лизинговой компании в 3-6%. Плюс проценты по автострахованию. Плюс НДС. В итоге «кредитный» автобус обходится дороже купленного напрямую на 17-23%.



- Все это приводит к удорожанию. Но если взять в у чет инфляцию, то транспорт за три года подорожал на 18%. Мы делали упор на приобретение экологичного транспорта, работающего на компримированном газе. А цена такой машины выше, - заметил вице-мэр.



Итак, приобретение автобусов в лизинг - единственный вариант, ведь банки не дают кредитов МУПу из-за отсутствия банковских гарантий (мэрия уже обожглась на кредитах ЕБРР и ВТБ, полученных МУПом «ЛиСА», когда несколько раз за счет бюджета платежи по ним гасили из городского бюджета). А залог огромен: он превышает тело кредита в 1,5-2 раза.