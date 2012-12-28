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Общество
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сегодня, 17:13
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Коммунальную аварию на Студёновской продолжают ликвидировать 18 человек
К повреждённой трубе авариные бригады пробиваются со вчерашнего вечера.
Работу приходится вести в непростых условиях: это и ливший полдня дождь, и место расположения трубопровода — он находится на глубине более четырёх метров. Ночью из-за дождя одна из стенок котлована обрушилась, и оголилась опора столба линии электропередачи.
«Для устранения риска обрушения линии электропередачи найдено решение — опору, мешающую проведению работ, подняли и закрепили краном. Специалисты продолжают разработку котлована, пытаясь как можно скорее докопаться до поврежденного сторонней организацией участка водопровода», — рассказали в мэрии.
Как только земляные работы завершатся — аварийщики займутся восстановлением трубы, затем — начнут подавать воду в дома, отключенные из-за аварии. Без воды остаются более сотни домов на более чем 20 улицах Ниженки, Карьера, Студенок и центра города.
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