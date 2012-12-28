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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: забили часы желаний, смертельная авария, и кто сбрасывал мебель на машины

Сегодня, 25 сентября, на улице Фрунзе открыи сквер с часами, стало известно о смертельном ДТП в селе Двуречки, и полицейские рассказали, кто сбрасывал мебель на автомобили в микрорайоне «Елецкий».

Вчером на улице Фрунзе торжественно открыли сквер с часами. Его обновили почти за 12 миллионов бюджетных рублей. Часы установлены на деньги предпринимателей.

Арт-объект назван «Часы желаний», или липецкий «Биг-бенчик». По часам можно изучать историю Липецка — с трех сторон корпуса расположены гербы города образцов 1781, 1968 и 1996 годов.

Накануне в селе Двуречки Грязинского округа автомобиль «Киа» врезался в столб. 64-летний водитель машины погиб на месте. Еще одна серьезная авария, к счастью без трагического исхода, произошла накануне вечером в Липецке на Октябрьском мосту:  «ГАЗель» придавила «Пежо». В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Полицейские быстро нашли буяна, который 24 сентября испортил сразу пять автомобилей у дома № 1 на улице Осканова.  Им оказался 27-летний липчанин.

Известно, что мужчина живет в том же доме, с балкона которого он сбросил мебель, пепельницу, пакет с молоком, бутылки, кирпичи, и  даже два костыля!


Буяна доставили в отдел полиции № 2. Он так толком и не смог объяснить, зачем устроил погром.

Полицейские выясняют его мотивы и размер ущерба, причиненного владельцам машин.

«Наверное с женой разводился делил имущество», — предположил Виктор.

«Балконы захламлены всякой дрянью, как подвалы, свет даже не проходит, владельцев этого скарба надо штрафовать, но некому, наверно, не раз говорил, уберите, вот и полетело вниз, это мои предположения», — считает Светлана.

И еще новость про гражданина, который использовал мебель не по назначению. В суд направлено с суд дело тербунца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.

На юбилее отца пьяный обвиняемый поссорился с подругой и оторванной ножкой табурета с торчащими саморезами избил ее. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело. 

При этом покалеченная простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.

Сегодня ночью и завтра утром в Липецке ожидается туман. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 26 сентября составит от +18 до +20 градусов.

И обратите внимание, в субботу на Зелёном острове в Липецке состоится областной этап Всероссийского забега «Кросс нации-2026».

А 1 октября в Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория.
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