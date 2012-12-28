Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Общество
263
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: забили часы желаний, смертельная авария, и кто сбрасывал мебель на машины
Сегодня, 25 сентября, на улице Фрунзе открыи сквер с часами, стало известно о смертельном ДТП в селе Двуречки, и полицейские рассказали, кто сбрасывал мебель на автомобили в микрорайоне «Елецкий».
Арт-объект назван «Часы желаний», или липецкий «Биг-бенчик». По часам можно изучать историю Липецка — с трех сторон корпуса расположены гербы города образцов 1781, 1968 и 1996 годов.
Накануне в селе Двуречки Грязинского округа автомобиль «Киа» врезался в столб. 64-летний водитель машины погиб на месте. Еще одна серьезная авария, к счастью без трагического исхода, произошла накануне вечером в Липецке на Октябрьском мосту: «ГАЗель» придавила «Пежо». В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Полицейские быстро нашли буяна, который 24 сентября испортил сразу пять автомобилей у дома № 1 на улице Осканова. Им оказался 27-летний липчанин.
Известно, что мужчина живет в том же доме, с балкона которого он сбросил мебель, пепельницу, пакет с молоком, бутылки, кирпичи, и даже два костыля!
Буяна доставили в отдел полиции № 2. Он так толком и не смог объяснить, зачем устроил погром.
Полицейские выясняют его мотивы и размер ущерба, причиненного владельцам машин.
«Наверное с женой разводился делил имущество», — предположил Виктор.
«Балконы захламлены всякой дрянью, как подвалы, свет даже не проходит, владельцев этого скарба надо штрафовать, но некому, наверно, не раз говорил, уберите, вот и полетело вниз, это мои предположения», — считает Светлана.
И еще новость про гражданина, который использовал мебель не по назначению. В суд направлено с суд дело тербунца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.
На юбилее отца пьяный обвиняемый поссорился с подругой и оторванной ножкой табурета с торчащими саморезами избил ее. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело.
При этом покалеченная простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.Сегодня ночью и завтра утром в Липецке ожидается туман. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 26 сентября составит от +18 до +20 градусов.
И обратите внимание, в субботу на Зелёном острове в Липецке состоится областной этап Всероссийского забега «Кросс нации-2026».
А 1 октября в Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория.
5
0
0
0
0
Комментарии