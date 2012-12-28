Липецкая вечЁрка: забили часы желаний, смертельная авария, и кто сбрасывал мебель на машины

Сегодня, 25 сентября, на улице Фрунзе открыи сквер с часами, стало известно о смертельном ДТП в селе Двуречки, и полицейские рассказали, кто сбрасывал мебель на автомобили в микрорайоне «Елецкий».

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На юбилее отца пьяный обвиняемый поссорился с подругой и оторванной ножкой табурета с торчащими саморезами избил ее. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело.

При этом покалеченная простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.