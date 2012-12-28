На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

26 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Катукова, 12, улица Гусева, 47. Без холодной воды временно останутся потребители 14 улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, № 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, № 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачёва, Трубной, Совхозной, Полевой, Одесской, Станционной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 11:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Советской.