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Общество
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сегодня, 17:10
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
26 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Катукова, 12, улица Гусева, 47. Без холодной воды временно останутся потребители 14 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 11:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Советской.
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