Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С 22 сентября в Липецке ищут 15-летнюю девочку
Происшествия
На Октябрьском мосту столкнулись «ГАЗель» и «Пежо»: есть пострадавшие
Происшествия
Буян из «Елецкого» задержан: полицейские устанавливают его мотивы
Происшествия
Ночью в Липецкой области работала ПВО
Происшествия
64-летний водитель погиб в селе Двуречки
Происшествия
Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Общество
Строители повредили водовод на Студеновской
Общество
На Студеновской рабочие пробиваются к повреждённой трубе
Общество
Липецкая вечЁрка: дело начальника УКСа, сгоревший мотоциклист и пять поврежденных машин
Общество
А как сыграла: камера наблюдения записала актёрскую сцену при краже кошелька
Происшествия
Читать все
Коммунальную аварию на Студёновской продолжают ликвидировать 18 человек
Общество
Женщина обложила знакомую матом по телефону, а та её записывала
Общество
Пропавшую 15-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
С балкона дома на Осканова летели даже костыли
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
Липецкие туристы чаще всего отдыхали в Турции и Египте
Общество
В Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория
Общество
Работы липецкого художника выставили на спуске к Уралу
Культура
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
511
сегодня, 17:10

На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

26 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Катукова, 12, улица Гусева, 47. Без холодной воды временно останутся потребители 14 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, № 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, № 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачёва, Трубной, Совхозной, Полевой, Одесской, Станционной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

26 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 11:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Советской.
отключения
0
0
1
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить