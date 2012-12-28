В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами
Происшествия
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29 минут назад
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Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами
Вся кухня в доме отца обвиняемого была залита кровью. При этом избитая женщина простила своего мучителя.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, кровопролитием закончился семейный праздник на кухне — с 25 на 26 ноября 2025 года отец мужчины отмечал юбилей. По данным следствия, пьяный обвиняемый поссорился с сожительницей, и оторванной ножкой табурета с торчащими из неё саморезами, а также ногами и руками нанёс женщине многочисленные удары. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело.
Прибывшие в дом полицейские увидели, что практически вся кухня залита кровью. Но женщина при этом простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.
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