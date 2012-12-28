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309
29 минут назад
4

Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами

Вся кухня в доме отца обвиняемого была залита кровью. При этом избитая женщина простила своего мучителя.

Направлено с суд дело 41-летнего жителя Тербунского округа, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней сожительницы с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» часто второй статьи 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, кровопролитием закончился семейный праздник на кухне — с 25 на 26 ноября 2025 года отец мужчины отмечал юбилей. По данным следствия, пьяный обвиняемый поссорился с сожительницей, и оторванной ножкой табурета с торчащими из неё саморезами, а также ногами и руками нанёс женщине многочисленные удары. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело. 

Прибывшие в дом полицейские увидели, что практически вся кухня залита кровью. Но женщина при этом простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.
конфликт
побои
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Простила
8 минут назад
До следующего мордобоя.По всей видимости она сама увлекается алкоголем.Других предположений не может быть.
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Ну а шо
9 минут назад
Любовь!
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-
13 минут назад
Весь год молчали, и тут решили рассказать
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Не зря
13 минут назад
Бьет значит любит.
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