Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами

Вся кухня в доме отца обвиняемого была залита кровью. При этом избитая женщина простила своего мучителя.

Направлено с суд дело 41-летнего жителя Тербунского округа, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней сожительницы с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» часто второй статьи 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Как сообщает прокуратура Липецкой области, кровопролитием закончился семейный праздник на кухне — с 25 на 26 ноября 2025 года отец мужчины отмечал юбилей. По данным следствия, пьяный обвиняемый поссорился с сожительницей, и оторванной ножкой табурета с торчащими из неё саморезами, а также ногами и руками нанёс женщине многочисленные удары. У женщины был сломан нос, изранены голова и все тело.Прибывшие в дом полицейские увидели, что практически вся кухня залита кровью. Но женщина при этом простила сожителя: она настаивала, что сама упала на перевернутый табурет.