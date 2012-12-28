Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
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сегодня, 17:01
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Пропавшую 15-летнюю липчанку нашли
Девочку с 22 сентября искали полицейские и волонтеры.
— Сотрудники полиции установили местонахождение девочки и передали её законному представителю. Причины и обстоятельства самовольного ухода будут устанавливаться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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