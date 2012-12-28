Пропавшую 15-летнюю липчанку нашли

Девочку с 22 сентября искали полицейские и волонтеры.

В Липецке нашли 15-летнюю девочку, которая 22 сентября ушла из дома и ее местонахождение оставалось неизвестным.— Сотрудники полиции установили местонахождение девочки и передали её законному представителю. Причины и обстоятельства самовольного ухода будут устанавливаться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.