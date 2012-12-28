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сегодня, 17:01
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Пропавшую 15-летнюю липчанку нашли

Девочку с 22 сентября искали полицейские и волонтеры.

В Липецке нашли 15-летнюю девочку, которая 22 сентября ушла из дома и ее местонахождение оставалось неизвестным.

— Сотрудники полиции установили местонахождение девочки и передали её законному представителю. Причины и обстоятельства самовольного ухода будут устанавливаться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
пропавшие без вести
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Мизантроп
26 минут назад
да пушай дальше в смартфон играется
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Александр Н.
сегодня, 17:23
Главное жива и здорова,а в остальном разберутся.
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Спасибо
сегодня, 17:14
Всем,кто принимал участие в поисках.Девочке здоровья и слушаться взрослых.
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