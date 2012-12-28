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Общество
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52 минуты назад
Липчанин осужден на 13 лет за госизмену и помощь ВСУ
Мужчина передавал снимки передвижения военных эшелонов и переводил деньги украинским вооруженным формированиям.
Кроме шпионажа, он регулярно переводил деньги на закупку оружия, радиостанций и обмундирования для украинских войск.
Суд признал его виновным в государственной измене и финансировании терроризма.
Наказание составило 13 лет лишения свободы: три года в тюрьме и десять в колонии строгого режима.
Дополнительно назначены штраф 500 тысяч рублей и год ограничения свободы.
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