Липчанин осужден на 13 лет за госизмену и помощь ВСУ

Мужчина передавал снимки передвижения военных эшелонов и переводил деньги украинским вооруженным формированиям.

2-й Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего жителя Липецка к длительному сроку заключения за действия против безопасности России. Как сообщили в пресс-службе Тамбовского гарнизонного суда, мужчина фотографировал военные эшелоны ВС РФ и передавал данные о их дислокации контактам на Украине.Кроме шпионажа, он регулярно переводил деньги на закупку оружия, радиостанций и обмундирования для украинских войск.Суд признал его виновным в государственной измене и финансировании терроризма.Наказание составило 13 лет лишения свободы: три года в тюрьме и десять в колонии строгого режима.Дополнительно назначены штраф 500 тысяч рублей и год ограничения свободы.