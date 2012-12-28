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Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
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30 минут назад
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Горячий ключ извергает тонны кипятка, и река льется прямо под дом в 15 микрорайоне
«Прожарка» продолжается уже неделю.
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Комментарии (2)