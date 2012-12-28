Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий

Ему запретили использовать средства связи и интернет, общаться со свидетелями, посещать места проведения массовых и публичных мероприятий и другие общественные места: ТРЦ, кафе и рестораны, кинотеатры, а также получать и отправлять почтовые и телефонные отправления.