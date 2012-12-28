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Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
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54 минуты назад
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Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Ему запретили использовать средства связи и интернет, общаться со свидетелями, посещать места проведения массовых и публичных мероприятий и другие общественные места: ТРЦ, кафе и рестораны, кинотеатры, а также получать и отправлять почтовые и телефонные отправления.
Напомним, областное управление СК возбудило в отношении подростка уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Юноша подозревается в том, что, вступив в сговор с неустановленными лицами, по указанию куратора ночью 24 сентября поджёг служебный автомобиль ДПС на территории ОМВД «Липецкий». Машина загорелась у отдела полиции около трёх часов ночи и получила повреждения.
Со слов самого подростка, действовал он по наводке «сотрудников госорганов» — они связались с ним через Telegram и представлялись сотрудниками МВД и ФСБ. Мошенники напугали юношу: он проходит по уголовной статье и потому должен помочь в задержании террористической банды, которая собирается подорвать в Липецке железнодорожные пути. И хотя юноша ничего не совершал, он почему-то пошёл на поводу у звонивших. За четыре тысячи рублей, которые мошенники перевели студенту, он купил пять полулитровых бутылок жидкости для розжига костра, тряпки и пять литров воды. После проведения «оперативных действий сотрудниками ФСБ» парню обещали снять статус соучастника преступления и перевести его в статус свидетеля. Машину полиции он поджигал под запись на камеру телефона. Якобы для того, чтобы имелись видеодоказательства для следствия по терроризму.
Подростка задержали по горячим следам. Как сообщило областное управление МВД, для установления его личности полицейским потребовалось меньше часа.
«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, которые могли склонить несовершеннолетнего к совершению преступления и координировать его действия. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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