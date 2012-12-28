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Происшествия
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20 минут назад
Почти двое суток продолжаются поиски места порыва водопровода на улице Студеновской
В Липецке не прекращаются работы по устранению последствий аварии на водоводе по улице Студёновской.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, ремонтным бригадам пришлось работать в крайне неблагоприятной обстановке. Полдня шел сильный ливень, а сам поврежденный участок находится на значительной глубине — более четырех метров. Ситуация критически обострилась позапрошлой ночью: из-за размыва грунта дождевыми водами произошло обрушение одной из стенок котлована. В результате — оголилась опора линии электропередачи, которая создавала прямую угрозу безопасности рабочих и мешала проведению земляных работ.
Для обеспечения доступа к месту порыва и соблюдения норм техники безопасности световую опору было решено демонтировать. На данный момент демонтаж завершен, и специалисты приступили к продолжению разработки котлована. Следующим этапом станет поиск точного места повреждения и его устранение.
«Как только будут завершены земляные работы, аварийщики займутся восстановлением целостности трубы. После этого начнется поэтапная подача воды потребителям», — пояснили в ведомстве.
Напомним, что из-за этой аварии без холодного водоснабжения остаются жители более чем 100 домов. Отключение затронуло улицы в районах Ниженки, Карьера, Студенок, а также часть центральных улиц Липецка (всего более 20 улиц).
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