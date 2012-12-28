Жителя Липецка задержали за ложные звонки о минировании городских объектов

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку установили причастность 50-летнего горожанина к преступлениям, связанным с сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в областном центре

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в июле этого года мужчина дважды звонил в единую диспетчерскую службу и анонимно заявлял о несуществующих угрозах на территории города. Стражи порядка приняли весь комплекс мер для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.Задержанный полностью признал вину и рассказал, что в момент звонков был пьян.Дознанием отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследование продолжается.