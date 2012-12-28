Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
123
33 минуты назад
2
Жителя Липецка задержали за ложные звонки о минировании городских объектов
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку установили причастность 50-летнего горожанина к преступлениям, связанным с сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в областном центре
Задержанный полностью признал вину и рассказал, что в момент звонков был пьян.
Дознанием отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследование продолжается.
0
0
2
0
1
Комментарии (2)