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Выходные в Липецке: крутой музыкальный спектакль, «Кросс нации», фестиваль тыквенной каши
Общество
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сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: крутой музыкальный спектакль, «Кросс нации», фестиваль тыквенной каши

Нас ждут концерты и мастер-классы, ярмарка учебных мест, а Отелло заговорит по-осетински.

Знаменитый театр танца

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального номера, на этот раз – в исполнении народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Ритм» имени заслуженного работника культуры РФ Валерия Бурана. Танец "Ты взойди, солнце красное!» воспитанники руководителя Евгении Чернениловой исполнили в сентябре этого года. на сцене ОЦКНТ во время Гала-концерта VIII Межрегионального фестиваля-конкурса детских народных певческих и фольклорных коллективов.

Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы.


В субботу сухо, в воскресенье – дождь

В субботу, 26 сентября, в Липецке будет от +18 до + 20 градусов без существенных осадков.

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В воскресенье, 27 сентября, похолодает – от +17 до +19 градусов, днём пройдёт небольшой дождь.

Отключения воды

26 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Генерала Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
– ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
– пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 15, 21, 9, 11, 11а;
– пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132;

В частном секторе проведут яркую субботу без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.

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27 сентября с 10:00 до конца ремонта не выдавят из кранов ни капли:

- ул. Радиаторная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- ул. Тельмана, 88;

В частном секторе забудут о водопроводе и канализации жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Отключение света

26 сентября 11:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Советская, 5.

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Это здание относится к мэрии Липецка, в которой суббота – законный выходной, поэтому неудобств никто не испытает. В воскресенье плановых отключений электричества не предвидится.

Бензин

Новая задача у многих на выходных – залить в бак горючее, желательно, чтобы потом ездить всю неделю. Кризис уже давно никого не шокирует, липчане радостно и азартно участвуют в поисках, тем более что система чёт/нечёт помогает и разыскать топливо и оставляет, минимум, один выходной, когда на автозаправках не «ваш» день. К удобству жителей служат и электронные сервисы, правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

На улице

Пока погода окончательно не испортилась ловите одни из заключительных мероприятия года тёплого сезона в парках и общественных пространствах Липецка. Ниже список на выходные на графике от мэрии Липецка.

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«Кросс нации»

26 сентября в 11:00 на Зелёном острове стартуют забеги всероссийского «Кросса нации-2026» (6+).

Регистрация проходила online, но с 9:00 есть возможность подать заявку лично прямо перед стартом. Подробности мероприятия и расписание стартов здесь.

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Отметим, что с запуском спортивного кластера на Зелёном острове отпала необходимость ради массового старта перекрывать центр города, поэтому интересы физкультурников и простых обывателей не пересекутся.

Зумба

26 сентября в 12:00 в течение часа на Зелёном острове будет проходить зажигательная зумба-программа с инструктором СК «Сокол» Ириной Смольяниновой (12+).

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Фото vk.ru/lipadm

Зумба – это танцевальная фитнес-программа, сочетающая аэробные нагрузки и элементы латиноамериканских танцев под энергичную музыку. Направлена на развитие выносливости, сжигание калорий, улучшение координации и эмоционального состояния.

Занятие бесплатное.

Тыквенная каша

26 сентября в 11:00 на площади перед «ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5А) желающие могут прочувствовать атмосферу золотой осени на гастрономическом фестивале «Тыквенная каша» (6+).

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В программе сельскохозяйственная ярмарка, выступление творческих коллективов, конкурс на самую большую тыкву, мастер-классы, состязания на самую оригинальную поделку из тыквы. В 14:00 желающих угостят тыквенной кашей.

Куда пойти учиться

26 сентября с 10:00 до 13:00 в Центре молодёжной карьеры (ул. Студенческий городок, 24) пройдёт одно из наиболее полезных мероприятий уикенда – ярмарка учебных мест для учеников 8–11 классов (12+).

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На ней представят средние и высшие учебные заведения региона, расскажут о направлениях подготовки и сделают всё, чтобы подростки сделали осознанный выбор.

Филармония детям

26 сентября в 12:30 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) ждут юных любителей музыки на занятие «Детский альбом» (0+).

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Андрей Карпий

Вместе с музыковедом Юлией Моисеенко ребята продолжат знакомство с фортепиано. Замечательный пианист Андрей Карпий проиллюстрирует теоретические знания исполнением фрагментов произведения П. П. Чайковского «Времена года». Рекомендуемый возраст детей 4-6 лет.

«Левша»

26 и 27 сентября в «Унионе» вас ждёт одно из самых ярких мероприятий уикенда – спектакль Липецкой филармонии «Левша» (6+).

Знаменитая история тульского Левши, в которой задействованы лучшие творческие силы Липецка – солисты Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Игорь Пронин, Василина Бережная, Андрей Карпий и другие. А на усиление им брошены ещё и актёры ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.

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Спектакль обязателен к просмотру для любого, кто интересуется музыкой и культурной жизнью Липецка!

«Я поведу тебя в музей…»

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) по выходным продолжает экскурсии, посетить которые можно за символическую плату.

Суббота, 26 сентября

12:00 — льготная экскурсия «Липецкая земля». О событиях в Липецком крае с XVI по 1917 год( 6+).

16:00 — льготная экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+). От раннего железного века до средневековья (6+).

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Фото vk.ru/museum48group

Воскресенье, 27 сентября

12:00 — льготная экскурсия «Небо начинается с земли». Об истории липецкого авиацентра (6+).

16:00 — льготная экскурсия «Старый город». История Липецка и знаменитого Липецкого курорта с конца XVIII по начало XX века (6+).

Ностальгия по кино

27 сентября в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на заседании клуба «Ностальгия» проведут встречу 85-летию со дня рождения нашего горячо любимого польского режиссёра и сценариста Кшиштофа Кесьлёвского (1941 – 1996). И посмотрят «Короткий фильм о любви». Польша. 1988. Мелодрама. Режиссёр Кшиштоф Кесьлёвский (18+).

19-летний Томек — вуайерист. В свободное от работы на почте время он подглядывает за красоткой Магдой — сперва через бинокль, который завещал ему уехавший друг-вуайерист, а теперь более основательно — через подзорную трубу. Узнав, что она находится под наблюдением юноши, Магда начинает испытывать к нему чувственный интерес, что приводит к неожиданным последствиям. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0.

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Кадр из фильма

В ролях: Гражина Шаполовская, Олаф Любашенко, Стефания Ивиньская.

Сказки

27 сентября в 14:00 ребят 5-9 лет ждут в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) на литературное мероприятие «Сказки земли Новгородской» (6+).

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Легенды и звучат старинные напевы некогда свободного Новгородского государства. Любознательных подростков познакомят с Садко и Никитой Кожемякой, расскажут тайну озера Ильмень, научат старинным играм и хороводам Новгородской земли.

Рукоделие

27 сентября с 10:00 в течение трёх часов в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) будут … вышивать (12+).

Способ уйти от осенней хандры. Любительницы рукоделия соберутся в одном месте и обменяются профессиональными секретами, а заодно своими руками создадут уникальную красоту.

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Фото vk.ru/club188518953

Осетинские гастроли

В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева из Владикавказа.

26 сентября в 18:00 покажут комедию по произведениям Р. Куни «Он. Она. Окно. Покойник» (16+).

Классический фарс, где герой зря не поверил в магию чисел. Невероятные и комичные ситуации с пугающей скоростью сваливаются на голову респектабельного джентльмена из английского парламента. Спектакль идёт 2 часа на русском языке.

27 сентября в 18:00 смотрите спектакль «Отелло» (16+).

Шекспировская история на осетинском языке, продолжительность 1 час 50 мигнут. «Ӕхсӕв-бонмӕ куывтай, Дездемонӕ?», – нет, это не журналист написал абракадабру, так по-осетински будет: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?».

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Фото vk.ru/public204135242

Театр на Соколе

Липецкий драматические театр (пл. Константиновой, 3) открыл XXVII сезон и приглашает на спектакли:

26 сентября

18:00 – «Чудики». Комедия по рассказам В. Шукшина (12+)

27 сентября

11:00 – «Красавица и чудовище». Спектакль-фантазия по европейским сказкам. Либретто Э. Кораблиной, О. Пономарёва (6+)

18:00 – «Мужской стриптиз». Комедия липецкого автора Б. Бужора (Медведева) о пятерых бывших сталеварах, решивших открыть стрип-клуб (18+).

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Театр кукол

Репертуар Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74).

26 сентября в 11:00 и в 13:00 «Крошка Енот». Старая добрая сказка Л. Муур (6+).

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Фото Сабины Керн, vk.ru/lgtk_48

27 сентября в 11:00 «Сердце джунглей. Маугли». Постановка О. Пономарёва по произведениям Р. Киплинга (6+).

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