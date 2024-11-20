Выходные в Липецке: крутой музыкальный спектакль, «Кросс нации», фестиваль тыквенной каши

Нас ждут концерты и мастер-классы, ярмарка учебных мест, а Отелло заговорит по-осетински.

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального номера, на этот раз – в исполнении народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Ритм» имени заслуженного работника культуры РФ Валерия Бурана. Танец "Ты взойди, солнце красное!» воспитанники руководителя Евгении Чернениловой исполнили в сентябре этого года. на сцене ОЦКНТ во время Гала-концерта VIII Межрегионального фестиваля-конкурса детских народных певческих и фольклорных коллективов.





В вашем браузере отключен JavaScript

В субботу, 26 сентября, в Липецке будет от +18 до + 20 градусов без существенных осадков.





















– ул. Советская, 5.









Новая задача у многих на выходных – залить в бак горючее, желательно, чтобы потом ездить всю неделю. Кризис уже давно никого не шокирует, липчане радостно и азартно участвуют в поисках, тем более что система чёт/нечёт помогает и разыскать топливо и оставляет, минимум, один выходной, когда на автозаправках не «ваш» день. К удобству жителей служат и электронные сервисы, правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

















Регистрация проходила online, но с 9:00 есть возможность подать заявку лично прямо перед стартом. Подробности мероприятия и расписание стартов здесь









26 сентября в 12:00 в течение часа на Зелёном острове будет проходить зажигательная зумба-программа с инструктором СК «Сокол» Ириной Смольяниновой (12+).













Фото vk.ru/lipadm









26 сентября с 10:00 до 13:00 в Центре молодёжной карьеры (ул. Студенческий городок, 24) пройдёт одно из наиболее полезных мероприятий уикенда – ярмарка учебных мест для учеников 8–11 классов (12+).









26 сентября в 12:30 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) ждут юных любителей музыки на занятие «Детский альбом» (0+).









Андрей Карпий

Знаменитая история тульского Левши, в которой задействованы лучшие творческие силы Липецка – солисты Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Игорь Пронин, Василина Бережная, Андрей Карпий и другие. А на усиление им брошены ещё и актёры ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.

















Воскресенье, 27 сентября









16:00 — льготная экскурсия «Старый город». История Липецка и знаменитого Липецкого курорта с конца XVIII по начало XX века (6+).

19-летний Томек — вуайерист. В свободное от работы на почте время он подглядывает за красоткой Магдой — сперва через бинокль, который завещал ему уехавший друг-вуайерист, а теперь более основательно — через подзорную трубу. Узнав, что она находится под наблюдением юноши, Магда начинает испытывать к нему чувственный интерес, что приводит к неожиданным последствиям. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0.













Кадр из фильма

27 сентября в 14:00 ребят 5-9 лет ждут в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) на литературное мероприятие «Сказки земли Новгородской» (6+).









Шекспировская история на осетинском языке, продолжительность 1 час 50 мигнут. «Ӕхсӕв-бонмӕ куывтай, Дездемонӕ?», – нет, это не журналист написал абракадабру, так по-осетински будет: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?».













Фото vk.ru/public204135242

18:00 – «Мужской стриптиз». Комедия липецкого автора Б. Бужора (Медведева) о пятерых бывших сталеварах, решивших открыть стрип-клуб (18+).







