Не по Хуану сомбреро

Итоги недели

На этой неделе «грянул майский гром», и по итогу -. Деревья упали на «Фольксваген Поло», «Дэу Нексия» и «Лада Калину». К счастью, обошлось без жертв.А что на этой неделе удивило липчан?В минувшую пятницу. Врио губернатора, который наряду со сферой ЖКХ объявил своим приоритетом развитие здравоохранения региона, вместе с федеральным координатором партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, прикрутил на месте строительства нового хирургического блока в онкодиспансере соответствующую памятную табличку. Через два года на месте котлована должен появиться 4-этажный корпус с отделениями хирургии, анестезиологии и реанимации (все это обойдется в 2,1 млрд рублей), напичканный, как обещано, современным медицинским оборудованием.Правительство РФ наконец-то вспомнило о главной медицинской проблеме современности, дав старт проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Дмитрий Морозов, кажется, сам не верил своим словам, когда сообщил специалистам онкодиспансера, что президент России обозначил решение онкологических проблем населения как общенациональную задачу. По словам депутата Госдумы, в течение 6 лет в госпрограмму будет вложено почти шесть триллионов рублей.- Насколько мне известно, в вашей области на решение проблем онкологии заложено 14 миллиардов рублей, и только в этот корпус - более двух миллиардов, - заметил Дмитрий Морозов.Задача медиков - снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек в 2024 году. За несколько лет в регионе должна быть создана сеть из шести центров амбулаторной онкологической помощи, которые позволят сократить сроки диагностики, приблизив начало лечения. Игорь Артамонов обсудил с Дмитрием Морозовым ряд других перспективных проектов в сфере модернизации за счет их включения в программу мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2021-2024 годах. Глава региона желает построить новый хирургический корпус в ГУЗ «Областная детская больница» на 175 коек и возвести новую поликлинику в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» на 400 посещений в смену и дневным стационаром на 30 коек. В планах врио губернатора - строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ «Добровская районная больница» и реконструкция лечебного корпуса № 2 ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» для размещения областного геронтологического центра на 60 коек круглосуточного пребывания и дневного стационара.Вот только кто будет лечить липчан, если уже сейчас нам не хватает 250 врачей и почти 500 медсестер и фельдшеров?… В минувшие выходные в паблике «Мой Елец. Новости» были опубликованы фотографии драных матрасов и кроватей с порванными сетками в горбольнице №2. Разместивший эти фотографии житель Ельца написал, что «такое состояние кроватей вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон. Неужели нельзя привести все это в порядок?»GOROD48 связался с главным врачом ГУЗ «Елецкая городская больница №2» Ириной Феклиной и узнали, что это медучреждение годами, даже десятилетиями было в забвении, и что только в этом году больница попала в приоритеты областных властей (см.). В настоящее время в закупке - ремонт терапевтического корпуса клиники, в котором размещены два отделения: терапевтическое и неврологическое. На эту цель будет потрачено порядка 10 млн рублей. В самой больнице на 137 коек планируется поменять на первом этапе 18 кроватей, рассчитанных на пациентов весом до ста килограммов. Еще 24 млн рублей руководство облздрава решило выделить на ремонт поликлиники при больнице, которого, по словам Ирины Феклиной, она не видела 30 лет (в семиэтажной поликлинике будут заменены на новые два лифта).А вот новость из другой точки области, из Усмани. В районной больнице. Медработницу осудили, приговорив к штрафу в размере 40 тысяч рублей.. Именно столько носителей инфекции выявлено в регионе с начала 2019 года. Это на на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что только 88% заболевших - местные жители.В Липецкой области за весь период наблюдения, с 1993 года, выявлено 3 392 ВИЧ-инфицированных граждан. Более 500 ВИЧ-инфицированных умерли.. В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра документы сдал 29-летний безработный Дмитрий Месяц.А в областном Совете завершили прием предложений по кандидатурам на должность бизнес-омбудсмена. На пост выдвинуты три претендента: советник врио губернатора Юрий Божко, безработный Сергей Бугаков и коммерсант Александр Киселевич (см.).Имя Александра Киселевича мало что говорит предпринимательскому сообществу, интересы которого он желают защищать. 40-летний Александр Киселевич работал на инженерных и руководящих должностях в ООО ОПХ «Пивоваренный ячмень», ООО «Афанасьевский», ООО «Зерноком-Денисово», ООО «Согласие», ООО «Рассвет», ООО «Чистые ключи», ООО «Новые технологии», ООО «АФ«Виноградов», ООО «Единство», ООО «Добринская Нива» (некоторые из этих предприятий фигурировали в скандале федерального значения по факту хищений в Липецкой области миллиардных средств госкорпорации Росагролизинг).Примечательно, что избранного в 2014 году главой администрации сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского района руководителя в 2017 году освободили от занимаемой должности за нарушения антикоррупционного законодательства. В биографии кандидата в защитники прав предпринимателей есть и судимость: осенью 1999 года Измалковский райсуд осудил его по ч.1 ст. 158 УК РФ («кража»), а зимой 2000 года его осудили еще и по ст. 264 УК РФ («нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Обе судимости, конечно, уже погашены. Сейчас Александр Киселевич является исполнительным директором ПК «Комстройсервис».… На этой неделе постоянная комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого городского Совета рассмотрела отчет председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко об исполнении 14 муниципальных и шести ведомственных программ, на которые было выделено 13,9 млрд рублей. Оказалось, что. В мэрии деятельность соответствующего департамента оценили на «троечку».А на следующий день мы сообщили, что. На эту должность он пришел в сентябре 2017 года с должности начальника МБУ «Ритуальные услуги» и после увольнения вернулся в гробовщики. Очевидно, на кладбище спокойнее, чем на расстрельной должности в мэрии.На прежнее место работы вернулся и Николай Калимбет (см.). А как же Виталий Лаюров, спросит искушенный читатель? Тот самый, который в марте показывал врио губернатора Игорю Артамонову и и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной свое активно благоустраиваемое хозяйство? В его отношении следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («получение взятки за незаконные действия»). ТакСпросите, почему очередной? Потому что под уголовные дела ранее попадал другой директор Нижнего парка, Алексей Тарасов. Проклятое место, скажем прямо, этот самый Нижний парк! И в смысле кадров, и в плане благоустройства: уж сколько чиновников обещали сделать из него конфетку, но все заявленные проекты оказались маниловщиной. Как там, у классика?И.о. главы Липецка Евгения Уваркина тут же сделала программное заявление:. Мы бы посоветовали читателям GOROD48 прочитать и комментарии к ставшей популярной публикации.. Чиновники решили побудить коммерсантов вложиться рублем в наведение красоты перед их магазинами, точками общественного питания и офисами. Предложения не всем предпринимателям оказались по душе. Итогом совещания стало решение организовать общественные обсуждения благоустройства улиц Зегеля и Плеханова.А на выездном заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, члены которой побывали в МБУ «Управление благоустройства города Липецка», выяснилось, чтоМуниципальному предприятию катастрофически не хватает техники. Так, укомплектованность ею для выполнения муниципального задания по содержанию города в чистоте летом составляет 72% от норматива, а зимой - всего 37%. Особая потребность МБУ - в малогабаритной коммунальной технике для уборки тротуаров и проездов в зимнее время: из-за того, что автомобилисты паркуют машины во дворах, обычные грейдеры не могут убрать снег из спальных районов. Но больше, чем техники, муниципалам не хватает рабочих рук. Предприятие испытывает кадровый голод: тут остро нужны 38 водителей и 48 трактористов.- К нам люди не идут на зарплату в 16-18 тысяч рублей, - разводит руками директор предприятия. - В Белгороде на аналогичном предприятии зарплаты работников ровно вдвое выше, чем у нас.На графике, который директор МБУ Алексей Востриков вывел на экран, языком цифр четко сказано, что в этом году Липецк будет выглядеть неряшливее, чем годом ранее и даже чем в позапрошлом году. Ведь на выполнение муниципального задания по уборке города предприятию выделены всего 368 млн рублей, меньше, чем в 2018-м и 2017-м годах (тогда финансирование составляло, соответственно, 458 млн рублей и 397 млн рублей). «При этом уровне выделения средств нам достаточно сложно поддерживать тот уровень благоустройства, которого от нас ждут», - заметил директор.. В нее вошли жители, выступающие против уплотнения частного сектора двумя 24-этажными домами, руководитель фирмы-застройщика, чиновники, представители ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов.- Если будут найдены нарушения закона, то стройку мы прекратим, - сказала по окончании встречи Евгения Уваркина.. Об этом на внеочередной сессии Липецкого горсовета сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.Доходы бюджета Липецка увеличены на 894 млн рублей за счет средства субсидий из областного и федерального бюджетов. В результате внесенных изменений утвержденный казна города составила по доходам 12,8 млрд рублей, по расходам - 13,7 миллиарда.Вырастет, кстати, зарплата у библиотекарей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, мастеров производственного обучения и преподавателей. На немного - от 370 до 1500 рублей. Так будет достигнута социальная справедливость: у этой категории муниципальных бюджетников «оклады жалованья» сравняются с их коллегами, работающими в областных организациях (см.).В минувшие выходные. Шоу кумира 80-х и 90-х, как написали в соцсетях его поклонники, было незабываемо. Но у этих гастролей оказалась криминальная составляющая:. У него из номера пропали 125 тысяч рублей. Полицейские в тот же день задержали 32-летнего официанта ресторана при отеле, который и признался в краже.На этой неделе. Тут же выяснилось, что. Подозреваемый в изнасилованиях неоднократно судим. В последний раз - Грязинским горсудом как раз за изнасилование.А вот- сайты с услугами жриц любви внес в «черный список» Правобережный райсуд.Ресурсы были абсолютно открытыми. Все желающие могли там узнать контакты жриц любви и ознакомиться с расценками на услуги, любой пользователь мог пополнить список проституток своей анкетой. Примечательно, что в суд Липецка с ходатайством о прикрытии сайтов обратился... прокурор Тербунского района!Мы предлагаем и свою видеоверсию новостей недели.