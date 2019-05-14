Общество
сегодня, 11:42
Липецк некому убирать
28 2126
Для чистоты города мэрии не хватает 38 водителей и 48 трактористов.
На новой технике некому работать в МБУ «Управление благоустройства города Липецка».
Сегодня состоялось выездное заседание постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва. Депутаты приехали в МБУ «Управление благоустройства города Липецка», руководитель которого, Алексей Востриков, отчитался перед парламентариями о деятельности предприятия за прошлый год и рассказал о планах на этот год.
Перед заседанием в кабинете Алексей Востриков провел депутатов по территории МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Он показал им приобретенную в прошлом году новую технику (мэрия тогда закупила на 113,1 млн рублей 29 разных машин - такой крупной поставки на предприятии, которое раньше называлось МУСПАТ по уборке Липецка, не было 17 лет), а о стоящем над смотровой ямой грузовике «ГАЗ» отозвался как о машине, которая является его ровесником.
... а этот «ЗиЛ», наверное, годится Алексею Вострикову в сыновья
- Процент износа техники у нас настолько большой, что нам нужно ежегодно покупать по двадцать новых единиц, если исходить из норматива износа машин в 10 лет, хотя существующий норматив - семь лет, - сообщил депутатам Алексей Востриков.
Техники муниципальному предприятию катастрофически не хватает. Так, укомплектованность ею для выполнения муниципального задания по содержанию города в чистоте летом составляет 72% от норматива, а зимой - всего 37%. Особая потребность МБУ - в малогабаритной коммунальной технике для уборки тротуаров и проездов в зимнее время: из-за того, что автомобилисты паркуют машины во дворах, обычные грейдеры не могут убрать снег из спальных районов. Но больше, чем техники, муниципалам не хватает рабочих рук. Предприятие испытывает кадровый голод: тут остро нужны 38 водителей и 48 трактористов.
- К нам люди не идут на зарплату в 16-18 тысяч рублей, - разводит руками директор предприятия. - В Белгороде на аналогичном предприятии зарплаты работников ровно вдвое выше, чем у нас.
На графике, который Алексей Востриков вывел на экран, языком цифр четко сказано, что в этом году Липецк будет выглядеть неряшливее, чем годом ранее и даже чем в позапрошлом году. Ведь на выполнение муниципального задания по уборке города предприятию выделены всего 368 млн рублей, меньше, чем в 2018-м и 2017-м годах (тогда финансирование составляло, соответственно, 458 млн рублей и 397 млн рублей). «При этом уровне выделения средств нам достаточно сложно поддерживать тот уровень благоустройства, которого от нас ждут», - заметил Алексей Востриков.
порой в центре города бывает вот так...
и вот так!
Тройка тех, кому липчане обязаны чистотой на улицах города: Алексей Востриков, заместитель председателя департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин и главный смотритель Липецка Алексей Огневой
Безусловно, Алексей Востриков, который в вопросах ценообразования съел не одну собаку, а целую стаю, раскрыл перед депутатами не все карты. Например, он не стал вдаваться в детали того, каким образом в прошлом году его МБУ стало победителем всех муниципальных контрактов на ремонт городских дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Освоив бюджетный миллиард (большую часть работ выполнили в 2018 году субподрядные организации), Алексей Востриков отрапортовал о том, что его предприятие заработало на этом 54,7 млн рублей. На это тут же отреагировал спикер горсовета Игорь Тиньков:
- В прошлом году вы получили серьезные дорожные подряды. И много на этом заработали. А в этом году вы выставлялись на тендер? Да? Если вы вошли в дорожное строительство, будьте добры, становитесь конкурентоспособными! Вы должны быть рыночной компанией. Должны приходить к главе региона и заявлять о себе как о серьезном игроке. А то к нам приезжают кто угодно (очевидно, председатель горсовета намекнул на то, что все дорожные ремонты в Липецке в этом году будут делать пришлые подрядчики). Завтра они уедут, а мы останемся. Мы хотим, чтобы на нашей территории наше предприятие имело подряды.
Вице-мэр Алексей Власов тут же сообщил, что и в мэрии перед предприятием Алексея Вострикова ставят такую же задачу помимо плановой деятельности по благоустройству и текущему ремонту дорог.
Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась как раз основным видом деятельности МБУ, ямочными ремонтами. Почему из года в год из казны Липецка все больше средств идет на погашение исков автомобилистов к городской администрации? На этот вопрос вдруг взялся отвечать заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин. Из его объяснений следовало, что в этом году тенденция, о которой сказала Екатерина Пинаева, пошла на спад. Исков к мэрии от автомобилистов, повредивших машины из-за аварийных ям на городских дорогах, стало меньше.
- Мы максимально закрыли эту проблему, - сказал чиновник. И тут же признал, что ям не по ГОСТу на дорогах Липецка быть вообще не должно.
Кстати, Алексей Востриков тут рассказал о ноу-хау МБУ по борьбе с аварийными ямами. Предприятие закупило 36 комплектов дорожных знаков, которыми огораживают участки дорог с выбоинами, что, по его мнению, стало хорошим решением борьбы с аварийностью.
Председатель Счетной палаты Липецка Мартина Зиборова заметила, что денег на обеспечение приемлемого санитарного состояния города и на исполнение иных требований муниципального задания у МБУ стало меньше, а убираемые площади увеличились. За счет чего? За счет уменьшения кратности уборок?
- Да, за счет сокращения кратности уборок, - согласился Алексей Востриков.
- И весь город станет грязным, - резюмировала председатель Счетной палаты.
Игорь Тиньков тут же заметил, что муниципальное задание - вещь конкретная. И что если его не выполнять, то следом за Зиборовой на предприятие придут представители иных компетентных органов.
- Вы просто манипулируете цифрами, и это приведет к плохим последствиям! - заявил спикер горсовета.
На помощь Алексею Вострикову пришел его куратор, вице-мэр Константин Власов. Он заметил, что сейчас - только май, и что на протяжении года предприятие получит дополнительные средства на свою основную деятельность по ходу корректировок муниципального бюджета. Например, уже решено, что МБУ получит дополнительно 40 млн рублей на приобретение малогабаритной коммунальной техники.
- А город, конечно, должен быть чистым, - заметил вице-мэр.
Сегодня состоялось выездное заседание постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва. Депутаты приехали в МБУ «Управление благоустройства города Липецка», руководитель которого, Алексей Востриков, отчитался перед парламентариями о деятельности предприятия за прошлый год и рассказал о планах на этот год.
Перед заседанием в кабинете Алексей Востриков провел депутатов по территории МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Он показал им приобретенную в прошлом году новую технику (мэрия тогда закупила на 113,1 млн рублей 29 разных машин - такой крупной поставки на предприятии, которое раньше называлось МУСПАТ по уборке Липецка, не было 17 лет), а о стоящем над смотровой ямой грузовике «ГАЗ» отозвался как о машине, которая является его ровесником.
... а этот «ЗиЛ», наверное, годится Алексею Вострикову в сыновья
- Процент износа техники у нас настолько большой, что нам нужно ежегодно покупать по двадцать новых единиц, если исходить из норматива износа машин в 10 лет, хотя существующий норматив - семь лет, - сообщил депутатам Алексей Востриков.
Техники муниципальному предприятию катастрофически не хватает. Так, укомплектованность ею для выполнения муниципального задания по содержанию города в чистоте летом составляет 72% от норматива, а зимой - всего 37%. Особая потребность МБУ - в малогабаритной коммунальной технике для уборки тротуаров и проездов в зимнее время: из-за того, что автомобилисты паркуют машины во дворах, обычные грейдеры не могут убрать снег из спальных районов. Но больше, чем техники, муниципалам не хватает рабочих рук. Предприятие испытывает кадровый голод: тут остро нужны 38 водителей и 48 трактористов.
- К нам люди не идут на зарплату в 16-18 тысяч рублей, - разводит руками директор предприятия. - В Белгороде на аналогичном предприятии зарплаты работников ровно вдвое выше, чем у нас.
На графике, который Алексей Востриков вывел на экран, языком цифр четко сказано, что в этом году Липецк будет выглядеть неряшливее, чем годом ранее и даже чем в позапрошлом году. Ведь на выполнение муниципального задания по уборке города предприятию выделены всего 368 млн рублей, меньше, чем в 2018-м и 2017-м годах (тогда финансирование составляло, соответственно, 458 млн рублей и 397 млн рублей). «При этом уровне выделения средств нам достаточно сложно поддерживать тот уровень благоустройства, которого от нас ждут», - заметил Алексей Востриков.
порой в центре города бывает вот так...
и вот так!
Тройка тех, кому липчане обязаны чистотой на улицах города: Алексей Востриков, заместитель председателя департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин и главный смотритель Липецка Алексей Огневой
Безусловно, Алексей Востриков, который в вопросах ценообразования съел не одну собаку, а целую стаю, раскрыл перед депутатами не все карты. Например, он не стал вдаваться в детали того, каким образом в прошлом году его МБУ стало победителем всех муниципальных контрактов на ремонт городских дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Освоив бюджетный миллиард (большую часть работ выполнили в 2018 году субподрядные организации), Алексей Востриков отрапортовал о том, что его предприятие заработало на этом 54,7 млн рублей. На это тут же отреагировал спикер горсовета Игорь Тиньков:
- В прошлом году вы получили серьезные дорожные подряды. И много на этом заработали. А в этом году вы выставлялись на тендер? Да? Если вы вошли в дорожное строительство, будьте добры, становитесь конкурентоспособными! Вы должны быть рыночной компанией. Должны приходить к главе региона и заявлять о себе как о серьезном игроке. А то к нам приезжают кто угодно (очевидно, председатель горсовета намекнул на то, что все дорожные ремонты в Липецке в этом году будут делать пришлые подрядчики). Завтра они уедут, а мы останемся. Мы хотим, чтобы на нашей территории наше предприятие имело подряды.
Вице-мэр Алексей Власов тут же сообщил, что и в мэрии перед предприятием Алексея Вострикова ставят такую же задачу помимо плановой деятельности по благоустройству и текущему ремонту дорог.
Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась как раз основным видом деятельности МБУ, ямочными ремонтами. Почему из года в год из казны Липецка все больше средств идет на погашение исков автомобилистов к городской администрации? На этот вопрос вдруг взялся отвечать заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин. Из его объяснений следовало, что в этом году тенденция, о которой сказала Екатерина Пинаева, пошла на спад. Исков к мэрии от автомобилистов, повредивших машины из-за аварийных ям на городских дорогах, стало меньше.
- Мы максимально закрыли эту проблему, - сказал чиновник. И тут же признал, что ям не по ГОСТу на дорогах Липецка быть вообще не должно.
Кстати, Алексей Востриков тут рассказал о ноу-хау МБУ по борьбе с аварийными ямами. Предприятие закупило 36 комплектов дорожных знаков, которыми огораживают участки дорог с выбоинами, что, по его мнению, стало хорошим решением борьбы с аварийностью.
Председатель Счетной палаты Липецка Мартина Зиборова заметила, что денег на обеспечение приемлемого санитарного состояния города и на исполнение иных требований муниципального задания у МБУ стало меньше, а убираемые площади увеличились. За счет чего? За счет уменьшения кратности уборок?
- Да, за счет сокращения кратности уборок, - согласился Алексей Востриков.
- И весь город станет грязным, - резюмировала председатель Счетной палаты.
Игорь Тиньков тут же заметил, что муниципальное задание - вещь конкретная. И что если его не выполнять, то следом за Зиборовой на предприятие придут представители иных компетентных органов.
- Вы просто манипулируете цифрами, и это приведет к плохим последствиям! - заявил спикер горсовета.
На помощь Алексею Вострикову пришел его куратор, вице-мэр Константин Власов. Он заметил, что сейчас - только май, и что на протяжении года предприятие получит дополнительные средства на свою основную деятельность по ходу корректировок муниципального бюджета. Например, уже решено, что МБУ получит дополнительно 40 млн рублей на приобретение малогабаритной коммунальной техники.
- А город, конечно, должен быть чистым, - заметил вице-мэр.
28 2126
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