Юрий Божко защитит права предпринимателей?

Компанию бывшей правой руке Олега Королева на конкурсе по соисканию должности регионального омбудсмена составит ныне безработный чиновник и ранее судимый предприниматель.

В областном Совете завершили прием предложений по кандидатурам на должность бизнес-омбудсмена. На пост выдвинуты три претендента: советник врио губернатора Юрий Божко, безработный Сергей Бугаков и креатура депутата областного Совета Олега Хомутинникова коммерсант Александр Киселевич.



Первый кандидат хорошо знаком липчанам. «Великий пахарь», как назвал своего бывшего первого заместителя Юрия Божко экс-глава региона Олег Королев, в настоящее время является советником главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. 58-летний инженер-механик и юрист по образованию с 2003 года работал в должности заместителя главы администрации Липецкой области, а с 2006 по 2019 год - в должности первого заместителя главы региона. На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области выдвинут временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.



56-летний Сергей Бугаков окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженер-механик, и Воронежский государственный аграрный университет, получив квалификацию экономист-организатор финансовых и налоговых структур. Работал на инженерных должностях промышленных предприятий Липецкой области, старшим государственным налоговым инспектором Госналогинспекции по Липецкой области, занимал должности начальника отдела внутреннего аудита «Завода холодильников «Стинол», менеджера по внешним связям в «Индезит Компани С.п.А.», менеджера по связям с общественностью в ООО «Индезит РУС». В 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области. В настоящее время - безработный. На должность «предпенсионер» выдвинут региональным отделением Ассоциации молодых предпринимателей России.



Имя третьего кандидата в омбудсмены мало что говорит предпринимательскому сообществу, интересы которого он желают защищать. 40-летний Александр Киселевич окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию, получив квалификацию инженера по специальности лесное и лесопарковое хозяйство, и липецкий «Институт права и экономики», получив профессию юриста. Работал на инженерных и руководящих должностях в сфере АПК: ООО ОПХ «Пивоваренный ячмень», ООО «Афанасьевский», ООО «Зерноком-Денисово», ООО «Согласие», ООО «Рассвет», ООО «Чистые ключи», ООО «Новые технологии», ООО «АФ«Виноградов», ООО «Единство», ООО «Добринская Нива» (некоторые из этих предприятий фигурировали в скандале федерального значения по факту хищений в Липецкой области миллиардных средств госкорпорации Росагролизинг).



Примечательно, что избранного в 2014 году главой администрации сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского района руководителя в 2017 году освободили от занимаемой должности за нарушения антикоррупционного законодательства. В биографии кандидата в защитники прав предпринимателей есть и судимость: осенью 1999 года Измалковский райсуд осудил его по ч.1 ст. 158 УК РФ («кража»), а зимой 2000 года его осудили еще и по ст. 264 УК РФ («нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Обе судимости, конечно, уже погашены. Сейчас Александр Киселевич является исполнительным директором ПК «Комстройсервис». На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области выдвинут депутатом областного Совета Олегом Хомутинниковым.



Как сообщает пресс-служба областного Совета, не позднее 29 мая 2019 года общественные объединения предпринимателей вправе представить в Липецкий областной Совет депутатов мнение о представленных кандидатурах в письменной форме.