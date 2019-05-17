Игорь Артамонов дал отмашку строительству современного хирургического корпуса в Липецке

Врио губернатора и председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов установили памятный знак на месте будущего сердца областного онкологического диспансера.

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Сегодня в Липецк приехал федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Вместе с главой региона Игорем Артамоновым он посетил ГУЗ «Липецкий онкологический диспансер», клинику, которой врио губернатора пообещал кардинальное обновление.В России в этом году дали старт проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он направлен на снижение смертности от новообразований. Задача медиков - снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек в 2024 году. В период реализации нацпроекта в области создадут региональная сеть из шести центров амбулаторной онкологической помощи, которые обеспечат сокращение сроков проведения диагностических процедур, приблизив начало лечения. Областной онкологический диспансер на приобретение нового оборудования получит 200,9 млн рублей из федерального центра.Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов установили памятный знак на месте будущего хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере, который начал строить подрядчик из Саранска.Игорь Артамонов, для которого наряду со сферой ЖКХ развитие здравоохранения является приоритетом, заключил соглашение о получении регионом федеральной субсидии на софинансирование вложения 2,1 млрд рублей в строительство и оснащение оборудованием операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации. В результате жители области получат современный 4-этажный корпус с девятью современными технологичными операционными и отделением анестезиологии и реанимации. Корпус будет оснащен медицинским оборудованием для высокоэффективного лечения опухолей.По словам Игоря Артамонова, введение в строй нового корпуса значительно повысит доступность качественной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями. Технологичная, эффективная, современная медицинская помощь в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» позволит дольше и лучше жить онкологическим больным.- Для меня большая честь от имени 21 члена Комитета Госдумы по охране здоровья, среди которых 17 врачей и 12 докторов наук, людей не случайных, быть здесь, в Липецке, на месте строительства нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Президент страны Владимир Владимирович Путин обозначил решение онкологических проблем населения как общенациональную задачу. За шесть лет в эту госпрограмму будет вложено почти шесть триллионов рублей. Насколько мне известно, в вашей области на решение проблем онкологии заложено 14 миллиардов рублей, и только в этот корпус - более двух миллиардов. Строительство хирургического корпуса является важным шагом к достижению целей, поставленных президентом Российской Федерации, - сказал Дмитрий Морозов.Врио губернатора Игорь Артамонов сегодня признался, что впервые увидел улыбающихся врачей и медсестер. И ему было с чем сравнить, ведь в онкодиспансер он приехал из Задонска, где утром побывал в местной ЦРБ. Этой больнице не хватает семь врачей. И такое же положение дел - в других районных больницах, которые посетил глава региона.- Области не хватает 250 врачей и почти 500 медсестер и фельдшеров. Поэтому мы готовы вложиться в любой пилотный федеральный проект, который позволит привлечь в наш регион новые кадры, - заметил Игорь Артамонов.В свою очередь, Дмитрий Морозов заявил, что государству пора пересмотреть условия так называемого целевого набора студентов в вузы. Член Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что попавших в вузы по целевому набору студентов нужно жестко привязать к тому региону, который дал им путевку в жизнь.- Кто попадет в медицинский вуз по целевому набору, должен отработать там, откуда он приехал, весь положенный ему срок. В ином случае нужно обязать молодого специалиста вернуть государству все те немалые деньги, которые оно потратило на его обучение, - сказал москвич.Сегодня же Игорь Артамонов обсудил с Дмитрием Морозовым ряд других перспективных проектов в сфере модернизации и развития инфраструктуры сферы здравоохранения региона для их включение в программу мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2021-2024 годах. С помощью средств федерального центра глава региона желает построить новый хирургический корпус в ГУЗ «Областная детская больница» на 175 коек и возвести новую поликлинику в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» на 400 посещений в смену и дневным стационаром на 30 коек. В планах врио губернатора строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ «Добровская районная больница» и реконструкция лечебного корпуса № 2 ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» для размещения областного геронтологического центра на 60 коек круглосуточного пребывания и дневного стационара на 5 мест.... В настоящее время онкодиспансер рассчитан на 319 коек, из которых 65 радиологические, 245 - онкологические, девять - реанимационные. В стационаре ежегодно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь более чем 500 пациентам. Восемь человек из десяти, которые стали пациентами клиники, тут же и оперируют. В последние годы специалисты онкодиспансера освоили ряд новых направлений в лечении больных.Например, здесь реализована методика определения «сторожевого» лимфоузла, что позволяет в ряде случаев ограничиваться оптимальным объемом хирургического вмешательства. Здесь применяются рентгеноваскулярные операции, позволяющие подвести лекарственные средства непосредственно к пораженному опухолью органу. С 2017 года в лечении злокачественных новообразований пищевода и кожи применяется методика фотодинамической терапии. Визитной карточкой диспансера стал современный радиологический центр, который в 2015 году открывал лично глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. Количество больных, получивших специальное лекарственное лечение в химиотерапевтических отделениях диспансера, увеличилось на треть: тут пролечили более 10 тысяч пациентов в прошлом году.