Здоровье

29 минут назад

138 липчанам поставлен диагноз ВИЧ

396
#ВИЧ
138 липчанам поставлен диагноз ВИЧ

Именно столько носителей инфекции выявлено в регионе с начала 2019 года.

По данным регионального Роспотребнадзора в Липецкой области за первые четыре месяца 2019 года выявлено 138 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что только 88% заболевших — местные жители.

Сейчас сохраняется преобладание рост удельного веса инфицированных за счет реализации полового пути передачи (58%), наркотический путь — 42%. Доля заболевших мужчины составила 56%. Особо беспокоит не имеющий тенденции к снижению, удельный вес женщин, инфицированных ВИЧ (44%), самая большая часть которых регистрируется в возрастной группе 18-39 лет (77%).

В Липецкой области за весь период наблюдения, начиная с 1993 года, выявлено 3 392 ВИЧ-инфицированных граждан. Показатель пораженности составил 178,8 случаев на 100 000 населения, что в 1,5 раза ниже чем в 2018 году (РФ – 643,0). В 2014-2015 годах на территории области регистрировалось осложнение эпидситуации. Причина - активация наркотического пути распространения среди групп риска. С 2016 года отмечается стабилизация ситуации.

Всего за период регистрации на территории области умерли более 500 ВИЧ-инфицированных. В группе повышенного риска по-прежнему находится молодежь.
396
#ВИЧ

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