В Липецкой области врачи спасают руку девочки
Девочку доставили в липецкую областную детскую больницу бортом санавиации. Медики спасают травмированную кисть школьницы.
«В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Усманскую центральную районную больницу, где врачи оказали первую помощь.
В связи с тяжестью полученных травм, санитарной авиацией девочка была экстренно транспортирована в реанимационное отделение Липецкой областной детской больницы. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение поврежденной руки продолжается. Девочке было проведено экстренное оперативное вмешательств», — написала министр здравоохранения.
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