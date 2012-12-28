В Липецкой области врачи спасают руку девочки

Девочку доставили в липецкую областную детскую больницу бортом санавиации. Медики спасают травмированную кисть школьницы.

В областной детской больнице врачи борются за кисть 13-летней девочки, сообщила министр здравоохранения Лилия Самошина.

«В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Усманскую центральную районную больницу, где врачи оказали первую помощь.

В связи с тяжестью полученных травм, санитарной авиацией девочка была экстренно транспортирована в реанимационное отделение Липецкой областной детской больницы. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение поврежденной руки продолжается. Девочке было проведено экстренное оперативное вмешательств», — написала министр здравоохранения.