Происшествия
44 минуты назад
В Липецке гражданин Конго обокрал водителя Юрия Шатунова
Загрузка плеера
14 мая обокрали постояльца одного из отелей Липецка. Из его номера пропали 125 тысяч рублей. Полицейские в тот же день задержали 32-летнего официанта ресторана при отеле, который и признался в краже.
По сведениям GOROD48, кражу совершил 32-летний гражданин Конго, а постоялец, которого он обокрал - водитель певца Юрия Шатунова, как раз в эти дни гастролировавшего в городе.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, как была раскрыта кража.
Полицейские выяснили, что свободный доступ в номер имел официант ресторана, в чью обязанность входило пополнение мини-бара в номерах гостиницы. Кроме того, оперативники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Все это позволило в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Официант в краже сознался и вернул похищенные деньги владельцу.
В отношении официанта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По сведениям GOROD48, кражу совершил 32-летний гражданин Конго, а постоялец, которого он обокрал - водитель певца Юрия Шатунова, как раз в эти дни гастролировавшего в городе.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, как была раскрыта кража.
Полицейские выяснили, что свободный доступ в номер имел официант ресторана, в чью обязанность входило пополнение мини-бара в номерах гостиницы. Кроме того, оперативники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Все это позволило в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Официант в краже сознался и вернул похищенные деньги владельцу.
В отношении официанта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Sev
))))
РжуНимагу...
В декрете я
русский