Происшествия

44 минуты назад

В Липецке гражданин Конго обокрал водителя Юрия Шатунова

5 740
#кража
В Липецке гражданин Конго обокрал водителя Юрия Шатунова
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14 мая обокрали постояльца одного из отелей Липецка. Из его номера пропали 125 тысяч рублей. Полицейские в тот же день задержали 32-летнего официанта ресторана при отеле, который и признался в краже.

По сведениям GOROD48, кражу совершил 32-летний гражданин Конго, а постоялец, которого он обокрал - водитель певца Юрия Шатунова, как раз в эти дни гастролировавшего в городе.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, как была раскрыта кража. 

Полицейские выяснили, что свободный доступ в номер имел официант ресторана, в чью обязанность входило пополнение мини-бара в номерах гостиницы. Кроме того, оперативники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Все это позволило в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Официант в краже сознался и вернул похищенные деньги владельцу.

В отношении официанта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
5 740
#кража

Комментарии (5)

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Sev

1 минуту назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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))))

4 минуты назад
Молодец конченный!
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РжуНимагу...

5 минут назад
Выслать этого урода в его Конгу, а перед этим - сломать ему обе руки в локтях, чтоб запомнил "русское гостеприимство" и всю оставшуюся жизнь с прямыми руками, как Буратино, по Конге ходил!
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В декрете я

10 минут назад
Название комедии прям
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русский

15 минут назад
ржака, обоссака)))
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