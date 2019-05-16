На расселение живущих в аварийном жилье липчан выделены 300 миллионов рублей

Фракция КПРФ в Липецком горсовете считает, что этих средств явно недостаточно.

Сегодня состоялась внеочередная, 49-я, сессия Липецкого городского Совета депутатов. На повестке дня был всего один вопрос: поправки в бюджет города.



Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщала 31 депутату (треть кресел была пуста) о причине такой спешки: чтобы попасть в федеральную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, нужно срочно изменить параметры муниципальной казны.



- Мы получим на эту цель 78 миллионов рублей, а в июне - еще 182 миллиона. С учетом софинансирования этой программы из муниципального бюджета сумма средств, которая будет выделена на приобретение нового жилья для нуждающихся, составит 300 миллионов рублей, - сказала чиновница.



Из выступления Татьяны Григоровой следовало, что бюджет города увеличивается на 894 млн рублей за счет средства субсидий из областного и федерального бюджетов. На ремонт дорог в Липецке будет потрачено 523 млн рублей (половина бюджетного миллиарда, выделенного на эту цель в этом году). На благоустройство территорий общего пользования будет выделено 200 млн рублей. МБУ «Липецкий технопарк» получит субсидии по возмещению затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка 128 млн рублей. 39 млн рублей будет выделено на благоустройства территорий городских округов.



После окончания доклада депутат Николай Быковских (КПРФ) поинтересовался у Татьяны Григоровой тем, владеет ли она достоверной информацией о том, какова потребность муниципалитета в средствах на переселение горожан из ветхого и аварийного жилья?



- Городу необходимы на данный момент более миллиарда рублей, - ответила председатель департамента финансов мэрии.



- У меня - другая информация. Еще в прошлом году было известно, что в краткосрочном периоде необходимы более трех миллиардов рублей. На самом деле в расселении нуждается куда больше горожан, чем обсчитано в муниципальной программе. Вот вам пример: площадь Мира, 1. Дом не признан аварийным, но его пора расселять. При этом мы долго говорим о программе переселения. Но на нее мы получаем всего 300 миллионов рублей! Зачем мы по-прежнему выделяем деньги на «Технопарк»?



На вопрос депутата ответила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина:



- Эти 300 миллионов - только старт. Федеральная программа рассчитана до 2024 года. А программа по «Технопарку» - это другая федеральная программа. Мы не имеем права использовать средства их нее на другие цели.



А затем депутата от КПРФ подколол спикер горсовета Игорь Тиньков:



- Николай Иванович очень хорошо знает то, о чем вы сказали, - обратился он к Евгении Уваркиной. - Но ему же надо было выступить!



В результате внесенных изменений утвержденный бюджет города на 2019 год составил по доходам 12,8 млрд рублей, по расходам - 13,7 миллиарда. Дефицит составил 858 млн рублей.