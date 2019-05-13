Общество

26 минут назад

Ирина Феклина: «Драные матрасы мы списали еще 29 апреля»

4 434
#медицина
Ирина Феклина: «Драные матрасы мы списали еще 29 апреля»

Главврач елецкой горбольницы №2 рассказала GOROD48 о программе обновления клиники.

В минувшие выходные в паблике «Мой Елец. Новости» были опубликованы фотографии драных матрасов и кроватей с порванными сетками в горбольнице №2. Разместивший эти фотографии житель Ельца написал, что «такое состояние кроватей вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Медперсонал ничем, как говорят, помочь не может. Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон. Неужели нельзя привести все это в порядок?»

Сегодня мы связались с главным врачом ГУЗ «Елецкая городская больница №2» Ириной Феклиной и узнали, что это медучреждение годами, даже десятилетиями было в забвении, и что только в этом году больница попала в приоритеты областных властей.

- Этому матрасу на фотографии - 12 лет. При сроке эксплуатации в пять лет. 29 апреля мы провели комиссию по утилизации вышедших из обращения вещей и насчитали десять таких матрасов, которые пошли в утиль. С койками все гораздо лучше. Они достаточно новые, но их сетки рассчитаны на пациентов весом до 80 килограмм. Поэтому мы списали в ходе последней ревизии и несколько таких коек, - говорит Ирина Феклина.

Главврач второй елецкой больницы благодарна, по ее словам, врио губернатора Игорю Артамонову, которые сделал акцент на Елец. Перепало от щедрот главы региона и больнице Ирины Феклиной. В настоящее время в закупке - ремонт терапевтического корпуса клиники, в котором размещены два отделения: терапевтическое и неврологическое. На эту цель будет потрачено порядка 10 млн рублей. В самой больнице на 137 коек планируется поменять на первом этапе 18 кроватей, рассчитанных на пациентов весом до ста килограммов. Еще 24 млн рублей руководство облздрава решило выделить на ремонт поликлиники при больнице, которого, по словам Ирины Феклиной, она не видела 30 лет (в семиэтажной поликлинике будут заменены на новые два лифта).

- Обидно, что информация о продавленных кроватях и старых матрасах попала в соцсети и информагентства накануне грандиозных для нас преобразований, - сокрушается главврач второй елецкой больницы.
4 434
#медицина

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор

3 минуты назад
Это не наши матрасы, они были уволены две недели назад!
ответить

Задним числом

6 минут назад
Метод быстрого реагирования опережающими темпами , запад однозначно перегоним а тем более все регионы необъятной родины. Тем и славится наша местность все самое передовое и инновационное
ответить

Мер

16 минут назад
Надо этот матрас этой Ирине Феклиной в кабинет на кресло постелить пусть сидит не нем и работает. Быстрее спишет.
ответить

Заваркина

20 минут назад
Кровати расчитаны на пациентов весом 80 кг. Если Вы весите больше 80 кг в больницу не приходите.
ответить

Еще в рубрике

Липчане разводились в 2,3 раза реже
#демография #разводы. статистика
2
Липчане разводились в 2,3 раза реже

23 минуты назад

Общество
Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице
#Виктор Шахов
1
Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице

50 минут назад

Общество
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной
#клип #Диана Арбенина
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной

сегодня, 08:42

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Драные матрасы и порванные сетки кроватей возмущают пациентов елецкой больницы
#медицина #больница #Елец
43
Драные матрасы и порванные сетки кроватей возмущают пациентов елецкой больницы

вчера, 16:55

Общество
Тербунский интернат получил спортинвентарь от Кадырова
#помощь #Кадыров
Тербунский интернат получил спортинвентарь от Кадырова

вчера, 16:18

Общество