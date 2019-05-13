Общество
26 минут назад
Ирина Феклина: «Драные матрасы мы списали еще 29 апреля»
Главврач елецкой горбольницы №2 рассказала GOROD48 о программе обновления клиники.
В минувшие выходные в паблике «Мой Елец. Новости» были опубликованы фотографии драных матрасов и кроватей с порванными сетками в горбольнице №2. Разместивший эти фотографии житель Ельца написал, что «такое состояние кроватей вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Медперсонал ничем, как говорят, помочь не может. Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон. Неужели нельзя привести все это в порядок?»
Сегодня мы связались с главным врачом ГУЗ «Елецкая городская больница №2» Ириной Феклиной и узнали, что это медучреждение годами, даже десятилетиями было в забвении, и что только в этом году больница попала в приоритеты областных властей.
- Этому матрасу на фотографии - 12 лет. При сроке эксплуатации в пять лет. 29 апреля мы провели комиссию по утилизации вышедших из обращения вещей и насчитали десять таких матрасов, которые пошли в утиль. С койками все гораздо лучше. Они достаточно новые, но их сетки рассчитаны на пациентов весом до 80 килограмм. Поэтому мы списали в ходе последней ревизии и несколько таких коек, - говорит Ирина Феклина.
Главврач второй елецкой больницы благодарна, по ее словам, врио губернатора Игорю Артамонову, которые сделал акцент на Елец. Перепало от щедрот главы региона и больнице Ирины Феклиной. В настоящее время в закупке - ремонт терапевтического корпуса клиники, в котором размещены два отделения: терапевтическое и неврологическое. На эту цель будет потрачено порядка 10 млн рублей. В самой больнице на 137 коек планируется поменять на первом этапе 18 кроватей, рассчитанных на пациентов весом до ста килограммов. Еще 24 млн рублей руководство облздрава решило выделить на ремонт поликлиники при больнице, которого, по словам Ирины Феклиной, она не видела 30 лет (в семиэтажной поликлинике будут заменены на новые два лифта).
- Обидно, что информация о продавленных кроватях и старых матрасах попала в соцсети и информагентства накануне грандиозных для нас преобразований, - сокрушается главврач второй елецкой больницы.
Сегодня мы связались с главным врачом ГУЗ «Елецкая городская больница №2» Ириной Феклиной и узнали, что это медучреждение годами, даже десятилетиями было в забвении, и что только в этом году больница попала в приоритеты областных властей.
- Этому матрасу на фотографии - 12 лет. При сроке эксплуатации в пять лет. 29 апреля мы провели комиссию по утилизации вышедших из обращения вещей и насчитали десять таких матрасов, которые пошли в утиль. С койками все гораздо лучше. Они достаточно новые, но их сетки рассчитаны на пациентов весом до 80 килограмм. Поэтому мы списали в ходе последней ревизии и несколько таких коек, - говорит Ирина Феклина.
Главврач второй елецкой больницы благодарна, по ее словам, врио губернатора Игорю Артамонову, которые сделал акцент на Елец. Перепало от щедрот главы региона и больнице Ирины Феклиной. В настоящее время в закупке - ремонт терапевтического корпуса клиники, в котором размещены два отделения: терапевтическое и неврологическое. На эту цель будет потрачено порядка 10 млн рублей. В самой больнице на 137 коек планируется поменять на первом этапе 18 кроватей, рассчитанных на пациентов весом до ста килограммов. Еще 24 млн рублей руководство облздрава решило выделить на ремонт поликлиники при больнице, которого, по словам Ирины Феклиной, она не видела 30 лет (в семиэтажной поликлинике будут заменены на новые два лифта).
- Обидно, что информация о продавленных кроватях и старых матрасах попала в соцсети и информагентства накануне грандиозных для нас преобразований, - сокрушается главврач второй елецкой больницы.
Виктор
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