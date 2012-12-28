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сегодня, 12:00
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Высохли фонтаны: летом в Липецке будут работать только те, которые запустили 1 мая

День молодежи, «Липецкие зори», День города в Липецке пройдут при тех фонтанах, на запуск которых у мэрии нашлись деньги.

Сегодня заседание комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин рассказал о работе фонтанов.

В Липецке — 15 таких сооружений. 11 из них обслуживает управление главного смотрителя мэрии. 1 мая из них были запущены всего пять: большой и малый на улице Ленина, каскад на Петровском спуске, фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого. На их обслуживание УГС заключило контракт с ООО «СтройПортал» на без малого 10 млн рублей. Тогда же в мэрии сообщили, что остальные будут запускаться поэтапно, с учётом возможностей бюджета.

Сегодня депутаты спросили у Александра Суворина, будут ли запущены остальные? Из ответа следовало, что нет. И это связано с недофинансированием расходов на фонтаны. Всего на это было нужно 24 млн рублей, а из бюджета выделили меньше половины этой суммы.

— Жаль. Сухой фонтан сразу же бросается в глаза! — вздохнул председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Вице-спикер Игорь Подзоров спросил, почему не заработал фонтан на площади Ивана Франценюка, чашу которого отремонтировали в прошлом году? Получилось, что средства на ремонт были выделены напрасно?

Из ответа Суворина следовало, что в приоритете мэрии были в этом году фонтаны в центре города.

Четыре фонтана в Липецке — ведомственные. Три из них находятся в ведении департамента культуры и туризма мэрии — в Нижнем парке, парке Победы и в парке «Сокол». Из них не работает только один: плоскостной в парке Победы. На его ремонт нужны 10 млн рублей. Еще один работающий плоскостной фонтан — на площади перед ДС «Звездный — стоит на балансе спортшколы №11.

Пять фонтанов (у драмтеатра, на площадях Мира и Петра Великого, каскад на Соборной и у ФОК «Пламя» на Тракторном требуют капитального ремонта.
фонтан
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Дед
сегодня, 14:51
Шахматы без фигур !!!
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Житель области
сегодня, 14:36
Я то же думаю,что не до фонтанов сейчас, нужно убежища подземные , надежные каждый день красный уровень
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Елена
сегодня, 13:38
Ни фонтанов, ни клумб с цветами. Серый город. Но! У нас Зелёный остров с платным пользованием, пляж без туалетов, парк аттракционов с дорогущими билетами.
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Елена
сегодня, 13:28
фонтаны и цветочные клумбы, это красиво! Но почему сорную траву на ступеньках у памятника Петру Первому не уберут? И когда же начнут ремонтировать пешеходный Петровский спуск?
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Елена
сегодня, 13:39
Не до того руководству города. Не до того.
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Справедливости!
сегодня, 13:09
Когда думали, что Липецк достиг дна, а ежедневные новости говорят о ежедневном же пробитии этого дна. Как же жаль город! Был ведь ещё относительно недавно неплохим областным центром - чистым, ухоженным, зеленым и уютным. А сейчас - без слёз не взглянешь...
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Ну
54 минуты назад
ты и вспомнил. Не трави душу.
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больше и не надо
сегодня, 13:05
Пять фонтанов вполне достаточно.
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сегодня, 12:58
Фонтанов и так предостаточно! Они находятся во всех районах города, работают круглогодично и бесконтрольно.
Ответить
сегодня, 12:54
Фонтанов и так предостаточно! Они находятся во всех районах города, работают круглогодично и бесконтрольно.
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Так бывает
сегодня, 12:45
Да, походу дела, кроме фонтанов больше проблем нету, ага
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Кузя
сегодня, 12:43
Может клумбами заменить это наследие Гулевского ? Городскому бюджету будет менее чувствительно;))
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