Высохли фонтаны: летом в Липецке будут работать только те, которые запустили 1 мая

День молодежи, «Липецкие зори», День города в Липецке пройдут при тех фонтанах, на запуск которых у мэрии нашлись деньги.

Сегодня заседание комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин рассказал о работе фонтанов.В Липецке — 15 таких сооружений. 11 из них обслуживает управление главного смотрителя мэрии. 1 мая из них были запущены всего пять: большой и малый на улице Ленина, каскад на Петровском спуске, фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого. На их обслуживание УГС заключило контракт с ООО «СтройПортал» на без малого 10 млн рублей. Тогда же в мэрии сообщили, что остальные будут запускаться поэтапно, с учётом возможностей бюджета.Сегодня депутаты спросили у Александра Суворина, будут ли запущены остальные? Из ответа следовало, что нет. И это связано с недофинансированием расходов на фонтаны. Всего на это было нужно 24 млн рублей, а из бюджета выделили меньше половины этой суммы.— Жаль. Сухой фонтан сразу же бросается в глаза! — вздохнул председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.Вице-спикер Игорь Подзоров спросил, почему не заработал фонтан на площади Ивана Франценюка, чашу которого отремонтировали в прошлом году? Получилось, что средства на ремонт были выделены напрасно?Из ответа Суворина следовало, что в приоритете мэрии были в этом году фонтаны в центре города.Четыре фонтана в Липецке — ведомственные. Три из них находятся в ведении департамента культуры и туризма мэрии — в Нижнем парке, парке Победы и в парке «Сокол». Из них не работает только один: плоскостной в парке Победы. На его ремонт нужны 10 млн рублей. Еще один работающий плоскостной фонтан — на площади перед ДС «Звездный — стоит на балансе спортшколы №11.Пять фонтанов (у драмтеатра, на площадях Мира и Петра Великого, каскад на Соборной и у ФОК «Пламя» на Тракторном требуют капитального ремонта.