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сегодня, 12:32

Три жительницы Липецкой области официально стали «матерями-героинями»

Им назначена особая мера поддержки.

Три липчанки, жительницы Липецка, Усмани и Добровского района, которым президент России присвоил звание «Мать-героиня», будут получают ежемесячную денежную выплату от регионального Отделения Соцфонда. В настоящее время ее размер составляет 76,4 тысячи рублей.

Это почетное звание и высшая награда для женщин в нашей стране, которые воспитывают десять и более детей. Ежемесячная денежная выплата назначается в беззаявительном порядке с даты присвоения звания «Мать-героиня». При этом женщина вправе выбрать вариант предоставления выплаты, заменив денежную сумму на натуральную форму поддержки. Такая форма поддержки включает: льготный проезд на всех видах общественного транспорта, санаторно-курортное лечение, бесплатное лечение и обеспечение лекарствами по рецептам врачей, зубопротезирование, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие социальные льготы, предусмотренные законодательством.

С этого года матери-героини, получающие пенсию, также имеют право на ежемесячную доплату к пенсии — 36,6 тысячи рублей.

«Многодетные мамы могут выйти на пенсию в 50 лет. Начиная с этого года им засчитывают в стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, в том числе за пятым, шестым и последующими детьми. Ранее в стаж учитывался уход только за четырьмя детьми», — рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

В Липецкой области, как сообщили GOROD48 в региональном министерстве социальной политики, насчитывается 105 семей с числом детей от 10-ти до 12-ти.
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