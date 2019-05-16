Общество

46 минут назад

«В новой команде не будет места нечистым на руку людям»

31 806
#коррупция
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«В новой команде не будет места нечистым на руку людям»

Евгения Уваркина прокомментировала ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора Нижнего парка.

- Любые проявления коррупции недопустимы. С этой установкой я пришла во власть. Хочу, чтобы все, кто пришел на муниципальную службу и в другие городские учреждения, услышали – наживаться и воровать не получится. Всем, кто не может работать по закону, лучше сразу уйти. Я формирую новую команду, в которой не будет места нечистым на руку людям.
 
Необходимо, чтобы в ситуации с директором Нижнего парка правоохранители выяснили все подробности, и если человек виновен, то он должен понести наказание. Со своей стороны мы окажем полное содействие следствию.

Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении Следственным управлением СК РФ по Липецкой области  уголовного дела в отношении Виталия Лаюрова, до 13 мая занимавшего должность директора Нижнего парка. Лаюрова подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за предоставление возможности незаконного размещения торгового объекта на территории парка и заключение соответствующего договора аренды по заниженной стоимости. 
 

31 806
#коррупция
1

Комментарии (31)

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Евгений юрьевна

2 минуты назад
Будет лично контролировать их-24 часа в сутки. Чтоб взяток не брали. И левую и правую руку)))
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Ох-хо-хо

5 минут назад
Не перевел -- свежо предание, да верится с трудом.
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Смотрящий

5 минут назад
Эх Женечка, Женя ... с чистыми ли, с грязными ли ... кто ж Вам даст, выйти а посля - чистыми ...
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Ох-хо-хо

6 минут назад
Свежо питание, да серется с трудом.
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Ели пукали

8 минут назад
а тебя уже назначили, такие речи толкать? вспоминай как с литровичем субсидии делили да стиральные машины за счет области приобретала пеленки стирать, матьтереза
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Ну, наконец-то!!!

11 минут назад
Теперь коррупции не будет, тендеры будут честными, все перестанут брать взятки!!! Интересно, а тренинги по этой теме у чиновников буду? А то они наверное не в курсе, что теперь надо честно работать...
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Липчанин коренной

12 минут назад
Жаль,что у горожан нет права выбора!Я бы голосовал за молодого,ни в чём не замешанном,грамотного безработного кандидата!
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Виолетта

20 минут назад
Умничка , один за Байкал вышел
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Виктор

20 минут назад
Уваркина сама себе противоречит, назначая уволенного за коррупцию и некомпетентность Калимбета. Какой в этом смысл? Таких бездельников послушных пол Липецка.
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Это вам не мелочь по карманам тырить

21 минуту назад
Тут думать надо
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