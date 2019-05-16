Общество
46 минут назад
«В новой команде не будет места нечистым на руку людям»
31 806
Евгения Уваркина прокомментировала ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора Нижнего парка.
- Любые проявления коррупции недопустимы. С этой установкой я пришла во власть. Хочу, чтобы все, кто пришел на муниципальную службу и в другие городские учреждения, услышали – наживаться и воровать не получится. Всем, кто не может работать по закону, лучше сразу уйти. Я формирую новую команду, в которой не будет места нечистым на руку людям.
Необходимо, чтобы в ситуации с директором Нижнего парка правоохранители выяснили все подробности, и если человек виновен, то он должен понести наказание. Со своей стороны мы окажем полное содействие следствию.
Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении Следственным управлением СК РФ по Липецкой области уголовного дела в отношении Виталия Лаюрова, до 13 мая занимавшего должность директора Нижнего парка. Лаюрова подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за предоставление возможности незаконного размещения торгового объекта на территории парка и заключение соответствующего договора аренды по заниженной стоимости.
Необходимо, чтобы в ситуации с директором Нижнего парка правоохранители выяснили все подробности, и если человек виновен, то он должен понести наказание. Со своей стороны мы окажем полное содействие следствию.
Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении Следственным управлением СК РФ по Липецкой области уголовного дела в отношении Виталия Лаюрова, до 13 мая занимавшего должность директора Нижнего парка. Лаюрова подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за предоставление возможности незаконного размещения торгового объекта на территории парка и заключение соответствующего договора аренды по заниженной стоимости.
31 806
Евгений юрьевна
Ох-хо-хо
Смотрящий
Ох-хо-хо
Ели пукали
Ну, наконец-то!!!
Липчанин коренной
Виолетта
Виктор
Это вам не мелочь по карманам тырить