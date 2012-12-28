«Фольксваген» лёг на крышу в центре Липецка

Этому предшествовало столкновение со «Шкодой».





















На место выезжали пожарные, чтобы предотвратить возможное возгорание и ликвидировать при необходимости разлив ГСМ. Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, оно обошлось без пострадавших.На место выезжали пожарные, чтобы предотвратить возможное возгорание и ликвидировать при необходимости разлив ГСМ.

Вечером 17 июня на улице Октябрьской в Липецке недалеко от «Казаков России» столкнулись автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Последний от удара перевернулся на крышу.