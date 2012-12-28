Спикер облсовета Владимир Сериков стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда»
Липецкая вечЁрка: прибил машину лопатой, новые способы мошенничества и мультибальники по ЕГЭ
Происшествия
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вчера, 19:38
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«Фольксваген» лёг на крышу в центре Липецка
Этому предшествовало столкновение со «Шкодой».
Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, оно обошлось без пострадавших.
На место выезжали пожарные, чтобы предотвратить возможное возгорание и ликвидировать при необходимости разлив ГСМ.
На место выезжали пожарные, чтобы предотвратить возможное возгорание и ликвидировать при необходимости разлив ГСМ.
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