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вчера, 19:38
9

«Фольксваген» лёг на крышу в центре Липецка

Этому предшествовало столкновение со «Шкодой».

Вечером 17 июня на улице Октябрьской в Липецке недалеко от «Казаков России» столкнулись автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Последний от удара перевернулся на крышу. 

Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, оно обошлось без пострадавших.

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На место выезжали пожарные, чтобы предотвратить возможное возгорание и ликвидировать при необходимости разлив ГСМ.
авария
ДТП
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Комментарии (9)

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indesit
вчера, 23:59
Зря ровные дороги там сделали
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Что-то здесь не так
вчера, 22:32
Вот почему в Липецке такая любовь к новостям про автоаварии?! Боле 50 процентов новостей про это. Зачем нам это? Других проблем нету что ли в городе?
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Парковка
вчера, 22:12
Узкие улочки.
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ьотан
вчера, 21:32
Чур лежачего не бьют-как бы говорит джета
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велосипедист
вчера, 20:53
Один летел, другой тупил. Кому завидовать, неадекватам?
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Алекс
вчера, 20:52
Я, конечно, не журналист... И комментарии здесь стараюсь не публиковать. Не обращаю внимание на грамотность комментаторов. Но когда журналист не видит разницы между словами розлив и разлив... Сердце плачет.
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?
вчера, 20:10
Первый раз вижу что легковушка на крыше, обычно кроссоверы и джипы.
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пешеход
вчера, 20:08
Сплошной гололёд виноват у водятлов.
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Геворг
вчера, 20:27
Не завидуй товарищ пешеход, людям у кого есть деньги на жизнь и возможность перемещаться на авто. Ты не один, но вы держитесь)
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