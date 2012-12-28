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997
сегодня, 15:23
8

В Липецкой области уже трое мультибалльников ЕГЭ

Липчане Сергей Будюкин и Полина Молоканова и ельчанка Виктория Пищулина набрали по 100 баллов на двух экзаменах.

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который сдавали 4 июня.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, cемь выпускников Липецкой области набрали максимальный балл по русскому языку, а трое из них стали мультибалльниками: по 100 баллов они получили уже по двум предметам.

В числе стобалльников на ЕГЭ по русскому языку Сергей Будюкин (школа №20 Липецка), который также набрал 100 баллов по химии, Валерия Кочкина (лицей №44 Липецка), Анна Кошак (школа №2 Липецка), Полина Молоканова (гимназия №69 Липецка), которая также набрала 100 баллов по химии, Дарья Молюкова (школа села Бигильдино), Виктория Пищулина (школа №10 Ельца), которая также набрала 100 баллов по истории, Дарья Скакова (школа №12 города Грязи).
ЕГЭ
школа
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Смешно
сегодня, 17:10
Рады за детей богатых родителей
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молодцы!
сегодня, 16:37
кассы "Пятёрочки" ждут вас!
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Гость
сегодня, 16:16
По моему Вы школу-35 забыли?Мамашки что зря старались.
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Диванный эксперт
сегодня, 15:47
Мультибалльники - это конечно хорошо. Но мультимиллионерники круче!
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Я
сегодня, 16:01
Это только начало, все еще в переди!!!!
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Я
сегодня, 15:39
Умнички!
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МОЛОДЦЫ
сегодня, 15:36
Молодцы, ребята! Так держать! Это Ваши победы и Ваши результаты труда! Особенно горд и рад за 69 гимназию!
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Молодцы,
сегодня, 15:34
Ребятки так держать,успехов и здоровья.
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