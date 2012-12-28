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Общество
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сегодня, 15:23
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В Липецкой области уже трое мультибалльников ЕГЭ
Липчане Сергей Будюкин и Полина Молоканова и ельчанка Виктория Пищулина набрали по 100 баллов на двух экзаменах.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, cемь выпускников Липецкой области набрали максимальный балл по русскому языку, а трое из них стали мультибалльниками: по 100 баллов они получили уже по двум предметам.
В числе стобалльников на ЕГЭ по русскому языку Сергей Будюкин (школа №20 Липецка), который также набрал 100 баллов по химии, Валерия Кочкина (лицей №44 Липецка), Анна Кошак (школа №2 Липецка), Полина Молоканова (гимназия №69 Липецка), которая также набрала 100 баллов по химии, Дарья Молюкова (школа села Бигильдино), Виктория Пищулина (школа №10 Ельца), которая также набрала 100 баллов по истории, Дарья Скакова (школа №12 города Грязи).
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