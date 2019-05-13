Липецким проституткам перекрыли кислород

Сайты с услугами жриц любви внесли в «черный список».

Правобережный районный суд Липецка признал незаконным для распространения в России информации с двух сайтов, где свои услуги предлагали липецкие проститутки. Ресурсы были абсолютно открытыми и содержали информацию, способную вызвать у детей желание заниматься проституцией. Помимо того, что все желающие без ограничений могли там узнать контакты жриц любви и ознакомиться с расценками на услуги, любой пользователь мог пополнить список проституток своей анкетой.



Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора Тербунского района. Вместе с этим в Правобережном районном суде рассмотрели заявление прокурора Левобережного района Липецка. Люди в погонах нашли сайт с роликами порнографического содержания. Он также включен в список материалов, запрещенных к распространению в России. Все ссылки заблокирует управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области.













Фото: pp.userapi.com

