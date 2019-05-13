Происшествия

47 минут назад

Липецким проституткам перекрыли кислород

33 2111
#сайт #черный список
Липецким проституткам перекрыли кислород

Сайты с услугами жриц любви внесли в «черный список».

Правобережный районный суд Липецка признал незаконным для распространения в России информации с двух сайтов, где свои услуги предлагали липецкие проститутки. Ресурсы были абсолютно открытыми и содержали информацию, способную вызвать у детей желание заниматься проституцией. Помимо того, что все желающие без ограничений могли там узнать контакты жриц любви и ознакомиться с расценками на услуги, любой пользователь мог пополнить список проституток своей анкетой.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора Тербунского района. Вместе с этим в Правобережном районном суде рассмотрели заявление прокурора Левобережного района Липецка. Люди в погонах нашли сайт с роликами порнографического содержания. Он также включен в список материалов, запрещенных к распространению в России. Все ссылки заблокирует управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области.






Фото: pp.userapi.com
33 2111
#сайт #черный список

Комментарии (35)

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Заваркина

13 секунд назад
Что Вы натворили. Теперь в липецке показатели по безработице вверх попрут.
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Роман

15 секунд назад
https://youtu.be/X3ajPAyH2g0
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Гость

1 минуту назад
Алла Пугачёва в молодости пела в липецких кинотеатрах перед началом сеанса. Можно теперь и в биографии Фармер покопаться по лучше?
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Викторм

3 минуты назад
Клоуны. Нашли они в интернете сайт с порнографией! :-)))))))))))))))) Да две трети интернета - порнуха. Очковтиратели. Зато отчитаются о проделанной работе.
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Гость

6 минут назад
Гордость берет за наше руководство страной после такой новости.
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123

7 минут назад
Опять брехня кругом... Прочитав новость в поисковике набрал "проститутки Липецка" и... Фото с номерами, тарифы! Как так???
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Простой парень

8 минут назад
Гостья, ну так то да
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))))

9 минут назад
Жрицам из администрации можно, а остальным нельзя? А чем эти девочка отличаются? Только тем, что проститутки реально работают, в отличие от девочек из администрации!
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Простой парень

9 минут назад
худая таксистка на калине, зачем такие подробности)))
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Гостья

10 минут назад
Простой парень, ну надо же делать вид, что они работают
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