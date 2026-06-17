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17.06.2026 15:05
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Липецкие шахматы: доска есть, цвета перепутаны, фигур нет

В Липецке 10 лет не могут понять, что делать с вывернутой наизнанку гранитной шахматной доской в Нижнем парке.

Есть Липецке 10-летний строительный «косяк», который может стать фишкой для туристов, если только правильно все обыграть. И обыграть тут — не фигура речи. В Нижнем парке есть каменная шахматная доска, центр уголка для любителей этой игры, которая появилась уже с родовой травмой: при реконструкции этого места отдыха еще при мэре Сергее Иванове работники ООО «Строительная компания Липецк» эту доску буквально вывернули наизнанку!

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Если на правильной доске клетка А1 черная, то в парке — белая, а «правильная» белая клетка Н1 — черная. Соответственно, вся такая доска — ни к черту! Почему так вышло?

В 2019 году в пресс-службе мэрии на этот вопрос ответили так:

— Не знаем. Эта каменная доска появилась в Нижнем парке еще в декабре 2016 года. Городскому бюджету она обошлась в 163 тысячи рублей.

Нам пообещали переделать эту каменную доску к 1 мая того же года, чтобы на ней можно было бы играть большими фигурами, но этого так и не сделали. А ведь именно такой была эта идея изначально. Еще в январе 2017-го на брифинге в мэрии тогдашний главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в Нижнем парке появится шахматный уголок, и что на большой доске из полированного гранита можно будет играть шахматами метрового размера, вырезанными из дерева. Более того, тогда же Татьяна Азова заявила, что эти фигуры уже есть в наличии!

Мы обратились в МАУК «Культурные пространства Липецка» с вопросом о том, где эти фигуры и можно ли будет играть ими в шахматы в парке? Нам ответили, что ни о каких метровых шахматах они не знают, а на новые фигуры нет средств. И добавили, что если бы средства и были, то коней и слонов в парке все равно не появилось из-за угрозы вандализма.

Но, наверное, вандализм — не главная причина отсутствия ростовых шахмат в Нижнем, утыканном камерами наблюдения как еж — колючками. Причина в том, что в мире еще не придумано правил для игры в «липецкие шахматы» с вывернутой наизнанку доской. Однако если бы мэрия или какие меценаты потратились бы на фигуры для таких шахмат, это стало бы уникальной, не имеющей в мире подобия туристической локацией.
Нижний парк
шахматы
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Комментарии (55)

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Как гость
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Сначала новые
Саид
вчера, 21:22
На такой доске только в щелчки можно играть. А если серьезно, то надо выворачивать доску на 90 градусов. Надписи переносить.
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непонятка
вчера, 13:31
Совершенно не понимаю - как смена черных клеток на белые может помешать расставить фигуры и играть в шахматы ??? Может кто-то объяснит ?
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Константин
вчера, 16:33
Ключевые фигуры (король и ферзь) будут не на своих местах.
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Как вариант
вчера, 09:14
Буквы и цифры пусть меняют местами
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Антон
17.06.2026 22:23
А у нас весь город, не чёрно- белый, а бело-черный, чему удивляться..
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Бабка Первая
17.06.2026 21:01
Пришли шахматисты к доске, и игра началась с мата.
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гость
17.06.2026 20:37
Потрачены государственные средства, ошибка не исправлена, наверное, компетентные органы должны помочь переложить плитку?
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Мария
17.06.2026 20:31
Беспросветность и безысходность
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Липчанин
17.06.2026 20:07
Липецк переименовать в Нью Васюки!
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гость
17.06.2026 20:06
Деревянные скульптуры зверят стояли в парке много лет и вандалам не мешали почему-то.
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Видимо
17.06.2026 19:57
Ценные специалисты делали....и 10 лет переделать не могут за миллион денег
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