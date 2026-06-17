«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
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Общество
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17.06.2026 15:05
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Липецкие шахматы: доска есть, цвета перепутаны, фигур нет
В Липецке 10 лет не могут понять, что делать с вывернутой наизнанку гранитной шахматной доской в Нижнем парке.
Если на правильной доске клетка А1 черная, то в парке — белая, а «правильная» белая клетка Н1 — черная. Соответственно, вся такая доска — ни к черту! Почему так вышло?
В 2019 году в пресс-службе мэрии на этот вопрос ответили так:
— Не знаем. Эта каменная доска появилась в Нижнем парке еще в декабре 2016 года. Городскому бюджету она обошлась в 163 тысячи рублей.
Нам пообещали переделать эту каменную доску к 1 мая того же года, чтобы на ней можно было бы играть большими фигурами, но этого так и не сделали. А ведь именно такой была эта идея изначально. Еще в январе 2017-го на брифинге в мэрии тогдашний главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в Нижнем парке появится шахматный уголок, и что на большой доске из полированного гранита можно будет играть шахматами метрового размера, вырезанными из дерева. Более того, тогда же Татьяна Азова заявила, что эти фигуры уже есть в наличии!
Мы обратились в МАУК «Культурные пространства Липецка» с вопросом о том, где эти фигуры и можно ли будет играть ими в шахматы в парке? Нам ответили, что ни о каких метровых шахматах они не знают, а на новые фигуры нет средств. И добавили, что если бы средства и были, то коней и слонов в парке все равно не появилось из-за угрозы вандализма.
Но, наверное, вандализм — не главная причина отсутствия ростовых шахмат в Нижнем, утыканном камерами наблюдения как еж — колючками. Причина в том, что в мире еще не придумано правил для игры в «липецкие шахматы» с вывернутой наизнанку доской. Однако если бы мэрия или какие меценаты потратились бы на фигуры для таких шахмат, это стало бы уникальной, не имеющей в мире подобия туристической локацией.
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