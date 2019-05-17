Общество

сегодня, 12:05

К благоустройству центральных улиц Липецка привлекают предпринимателей

11 911
#Благоустройство
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К благоустройству центральных улиц Липецка привлекают предпринимателей

Сегодня в коворгинг-центре Липецка "Точка кипения" прошла встреча чиновников экономического блока мэрии с предпринимателями. Заявленная тема - участие бизнеса в ландшафтном благоустройстве центра города: улиц Зегеля и Плеханова.

- Чтобы преобразить город, нужна не только сознательность горожан, но и включение в диалог и совместную работу предпринимателей, ведущих торговую деятельность на этих улицах. Учитывая потребность в цифровизации города, мы обсудим и установку видео-наблюдения. А также выслушаем ваши идеи по ландшафтному благоустройству улиц, на которых вы работаете каждый день, - обратилась к бизнесменам вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова. 

На встрече обсудили разработку типовых решений благоустройства центральных улиц. Основной акцент сделан на ландшафтном озеленение, которое мэрии хотелось бы привести к единому знаменателю. На первом этапе чиновники хотели бы реализовать единую концепцию благоустройства улиц Зегеля, Гагарина, Плеханова, Интернациональной, Советской и Первомайской. 

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Чиновники рассказали предпринимателям о последних изменениях федерального, регионального и муниципального законодательства, которые обязвают собственников нежилых помещений участвовать в благоустройстве прилегающих к магазинам, кафе и офисам территорий. Эта территория - десять  метров от фасада здания и по его периметру для стационарных объектов  торговли и три метра - от нестационарных. Собственники должны подметать улицу вокруг своих торговых точек, убирать от снега и наледи пешеходные зоны, удалять сосульки с фасада, заботиться о газона, деревьях, кустарниках. Урны, лавочки и парковки - тоже на балансе предпринимателей. И за состоянии дорог коммерсанты должны будут платить из своего кармана по существующим тарифам. 

Не всем предпринимателям эти новации оказались по душе. Так, одна из бизнесменов возмутилась тем, что её вынудят платить за уборку парковки и тротуара перед её магазином на улице Первомайской. Бизнес в Липецке уходит в пике из-за падения доходов населения, а тут ещё и новые поборы! 

- У вас будет выбор: либо нанять дворника, либо заплатить специализированной частной или муниципальной организации за чистоту по существующим тарифам, - сообщила предпринимателям Екатерина Белокопытова. 

Бизнесмены возмутились снова: муниципальные коммунальщики зимой сгребают в убранные ими парковочные карманы снег с дороги! Что делать? А летом поливальные машины МБУ "Управление благоустройства Липецка" так моют тротуары, что грязная вода заливает фасады зданий, а то и разрушает их. Чиновники пообещали подумать над решением этих проблем. 

Дизайнеры вместе с проектировщиками департамента градостроительства и архитектуры предложили коммерсантам свои версии единого архитектурного облика улицы: виды деревьев и кустарников, форму и цвет вазонов, вывесок. 

Итогом совещания стало решение организовать общественные обсуждения благоустройства улиц Зегеля и Плеханова


11 911
#Благоустройство
1

Комментарии (11)

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игнат госьте

23 минуты назад
Думаю будет все наоборот, если белокопытова не отработает этот цирк и не найдет лохов, то без работы окажется она этих машеников чиновников за мою жизнь ох сколько поменялось. Все они боятся одного вылететь из обоймы, потому что в обычной жизни им даже метлу не доверят.
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бывший мэр Иванов

25 минут назад
Вы "Гном" на ул. Советской когда уберёте?? Я ещё когда-когда давал поручение
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Путенский беспредел

26 минут назад
Опять доят как каров суки.
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гость

29 минут назад
Судя по фото встреча "чиновников" проходила в закрытом формате в зале я не вижу не одного предпринимателя с указанных улиц все работники департаментов и территориальных управлений городской администрации.ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
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Гостья

30 минут назад
Кто не будет делать - тому не продлят аренду и будете торговать за городом.
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костя

38 минут назад
Отличный финт чинуш, а можно мне зарплату ВРИО Артамона получать.А что я убираю вашу территорию , значит зарплата мне.
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тарас

43 минуты назад
По закону, благоустройством территории занимается собственник в разговоре предпринимателям предлагали за свои деньги убирать муниципальный землю. Не согласен, во первых я плачу налоги, я плачу в УК за ремонт и содержание помещения и прилегающей территории. Спрашивается почему чиновник вместо того, чтобы думать как сделать город, область, страну богаче - изыскивать способы свалить на меня свои проблемы, получая при этом достойную зарплату. Вы что думаете вы умнее всех. Хватай метлу и лопату и греби мусор за те деньги которые вы получаете если мозгов нет.
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Белокопытова не наглей

48 минут назад
Выводы судов о недопустимости возложения на кого-либо в одностороннем порядке обязанности по содержанию земель общего пользования логичны — ведь это земля муниципальная и именно муниципалитет несет бремя ее содержания. Возникает ситуация, когда землепользователь нуждается в некоем прилегающем участке, а администрация (собственник) заинтересована в содержании этого участка. Новые методические рекомендации по правилам благоустройства от Минстроя РФ учитывают эти замечания и рекомендуют (на основании закона уже субъекта РФ — в Вашем случае Московской области) закреплять территории для уборки\благоустройства по согласованию с физическими\юридическими лицами. Обязать Вас не могут. Но (чтобы не было препятствий со стороны муниципалитета, который действительно как собственник может заблокировать для Вас использование прилегающей территории) Вам действительно стоит рассмотреть вопрос о закреплении (получении разрешения на пользование) за Вами указанного участка в целях его благоустройства и т.
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Серый

сегодня, 13:20
А каменный лог кто финансирует? Все забросили нахер,набережную тоже нахер. Одуванчики и те не скосили,дерьмоеды.
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Лепота

сегодня, 13:18
Холопы и смерды ещё больше радуются за Бояр.
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