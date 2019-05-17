К благоустройству центральных улиц Липецка привлекают предпринимателей

Сегодня в коворгинг-центре Липецка "Точка кипения" прошла встреча чиновников экономического блока мэрии с предпринимателями. Заявленная тема - участие бизнеса в ландшафтном благоустройстве центра города: улиц Зегеля и Плеханова.

- Чтобы преобразить город, нужна не только сознательность горожан, но и включение в диалог и совместную работу предпринимателей, ведущих торговую деятельность на этих улицах. Учитывая потребность в цифровизации города, мы обсудим и установку видео-наблюдения. А также выслушаем ваши идеи по ландшафтному благоустройству улиц, на которых вы работаете каждый день, - обратилась к бизнесменам вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова.

На встрече обсудили разработку типовых решений благоустройства центральных улиц. Основной акцент сделан на ландшафтном озеленение, которое мэрии хотелось бы привести к единому знаменателю. На первом этапе чиновники хотели бы реализовать единую концепцию благоустройства улиц Зегеля, Гагарина, Плеханова, Интернациональной, Советской и Первомайской.





Чиновники рассказали предпринимателям о последних изменениях федерального, регионального и муниципального законодательства, которые обязвают собственников нежилых помещений участвовать в благоустройстве прилегающих к магазинам, кафе и офисам территорий. Эта территория - десять метров от фасада здания и по его периметру для стационарных объектов торговли и три метра - от нестационарных. Собственники должны подметать улицу вокруг своих торговых точек, убирать от снега и наледи пешеходные зоны, удалять сосульки с фасада, заботиться о газона, деревьях, кустарниках. Урны, лавочки и парковки - тоже на балансе предпринимателей. И за состоянии дорог коммерсанты должны будут платить из своего кармана по существующим тарифам.

Не всем предпринимателям эти новации оказались по душе. Так, одна из бизнесменов возмутилась тем, что её вынудят платить за уборку парковки и тротуара перед её магазином на улице Первомайской. Бизнес в Липецке уходит в пике из-за падения доходов населения, а тут ещё и новые поборы!

- У вас будет выбор: либо нанять дворника, либо заплатить специализированной частной или муниципальной организации за чистоту по существующим тарифам, - сообщила предпринимателям Екатерина Белокопытова.

Бизнесмены возмутились снова: муниципальные коммунальщики зимой сгребают в убранные ими парковочные карманы снег с дороги! Что делать? А летом поливальные машины МБУ "Управление благоустройства Липецка" так моют тротуары, что грязная вода заливает фасады зданий, а то и разрушает их. Чиновники пообещали подумать над решением этих проблем.

Дизайнеры вместе с проектировщиками департамента градостроительства и архитектуры предложили коммерсантам свои версии единого архитектурного облика улицы: виды деревьев и кустарников, форму и цвет вазонов, вывесок.



Итогом совещания стало решение организовать общественные обсуждения благоустройства улиц Зегеля и Плеханова





