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сегодня, 10:50
10

Спасатели вытащили слепую собаку из котлована на Московской

Животное провалилось в глубокий технический раскоп на месте канализационной насосной станции и не могло выбраться самостоятельно из-за полной потери зрения.

На улице Московской местная жительница обратила внимание на жалобный вой, доносившийся из-под земли. Оказалось, что это собака сорвалась вниз и оказался в ловушке среди земляных стен — в техническом раскопе на месте .

Женщина немедленно связалась с экстренными службами по номеру 112.

Прибывшие на место спасатели управления ГО и ЧС Липецка изначально планировали традиционный способ эвакуации с опусканием лестницы, однако в ходе осмотра выяснилось, что собака полностью слепа и любое резкое движение или шум металла могут спровоцировать у неё панику. Учитывая это, специалисты изменили тактику и применили спасательную верёвку, аккуратно зафиксировав животное и подняв его на поверхность.

В итоге операция прошла максимально бережно — собака не получила ни травм, ни повреждений. Ее покормили.  Как рассказали спасатели, собака оказалась чипирована, значит у нее есть кураторы, которые за ней ухаживают.
животные
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Ася
сегодня, 14:30
Как можно отпустить слепую собаку? Она не выживет.
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Гостья 1.
сегодня, 14:20
Поясните: из публикации.... Чипирована ,значит есть кураторы...ухаживают за ней ,а животное слепое в яме - от шума может спровоцировать панику...достали,покормили... И собака безопасна ,пусть выживает как сможет? Кто сейчас занимается в городе бездомными животными и насколько безопасны они для жителей ?
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Animal planet.
сегодня, 14:37
Ниже уже написали,собака прошла ОСВВ,кураторов у нее нет,никто за ней не смотрит. А вот почему ее выписали на улицу в заведомо беспомощном состоянии. Это вопрос. Город 48 возьиите шефство над собакой.
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Если она
сегодня, 13:53
провалилась один раз, то не может ли она провалиться и второй раз?
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Добро
сегодня, 13:30
Спасибо за спасение собачки!
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Гость
сегодня, 13:08
Немало бродячих собак живут даже почти полностью ослепнув. Распознать таких легко: если собака передвигаясь опускает голову, словно непрерывно ищет след, значит вероятно она слепая. Убедиться в этом можно взглянув на еë глаза- у таких часто на них бельма. Вот кошка слепая не может без помощи, ибо у ней нюх слабее.
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И
сегодня, 12:25
Жестоко, отпустить собаку на улицу, а чипирование указывает, что она прошла ОСВВ,надо было позвонить в приют,возможно помогли бы
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Буквоед
сегодня, 12:00
Чипировали и слепую выпустили?Они правда зоозащитники?
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Animal planet.
сегодня, 11:41
Собака чипирована,значит она была в отлове. Кураторов у нее нет. Очень надеюсь что ее не отпустили на вольные хлеба,она не проживет без человека. Спасибо за спасение несчастной собачки.
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Мария
сегодня, 11:41
Спасатели и женщина, не прошедшая мимо, низкий вам поклон! А что же дальше будет с несчастной собакой… (((
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