Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Происшествия
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сегодня, 10:50
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Спасатели вытащили слепую собаку из котлована на Московской
Животное провалилось в глубокий технический раскоп на месте канализационной насосной станции и не могло выбраться самостоятельно из-за полной потери зрения.
Женщина немедленно связалась с экстренными службами по номеру 112.
Прибывшие на место спасатели управления ГО и ЧС Липецка изначально планировали традиционный способ эвакуации с опусканием лестницы, однако в ходе осмотра выяснилось, что собака полностью слепа и любое резкое движение или шум металла могут спровоцировать у неё панику. Учитывая это, специалисты изменили тактику и применили спасательную верёвку, аккуратно зафиксировав животное и подняв его на поверхность.
В итоге операция прошла максимально бережно — собака не получила ни травм, ни повреждений. Ее покормили. Как рассказали спасатели, собака оказалась чипирована, значит у нее есть кураторы, которые за ней ухаживают.
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