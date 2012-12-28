Спасатели вытащили слепую собаку из котлована на Московской

Животное провалилось в глубокий технический раскоп на месте канализационной насосной станции и не могло выбраться самостоятельно из-за полной потери зрения.

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На улице Московской местная жительница обратила внимание на жалобный вой, доносившийся из-под земли. Оказалось, что это собака сорвалась вниз и оказался в ловушке среди земляных стен — в техническом раскопе на месте .Женщина немедленно связалась с экстренными службами по номеру 112.Прибывшие на место спасатели управления ГО и ЧС Липецка изначально планировали традиционный способ эвакуации с опусканием лестницы, однако в ходе осмотра выяснилось, что собака полностью слепа и любое резкое движение или шум металла могут спровоцировать у неё панику. Учитывая это, специалисты изменили тактику и применили спасательную верёвку, аккуратно зафиксировав животное и подняв его на поверхность.В итоге операция прошла максимально бережно — собака не получила ни травм, ни повреждений. Ее покормили. Как рассказали спасатели, собака оказалась чипирована, значит у нее есть кураторы, которые за ней ухаживают.