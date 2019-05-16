Происшествия

сегодня, 10:49

Липецкий геронтофил нападал на жертв пьяным

24 6732
#изнасилование
2
Липецкий геронтофил нападал на жертв пьяным

На подвиги 40-летнего насильника тянул самогон.

Как уже сообщал GOROD48, в первой декаде мая в садоводческих товариществах Липецка в районе Сокола были совершены два изнасилования, жертвами которых стали женщины за шестьдесят.

По первому случаю в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч.1.ст. 131 УК РФ («изнасилование»). Мужчина в темной одежде и маске схватил за руку пожилую женщину, идущую на автобусную остановку со своего дачного участка. Преступник затащил ее в первый же садовый домик и изнасиловал. Его добычей также стали 40 рублей, которые он похитил из сумки жертвы.

По второму случаю возбуждены сразу два уголовных дела: по ч.2 ст. 131 УК РФ («изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по ч.2. ст 161 УК РФ («грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия»). Угрожая ножом, мужчина проник на садовый участок, схватил дачницу, затащил ее в домик, избил и изнасиловал. Добычей насильника стали 400 рублей.

В обоих случаях насильник был пьян. Задержанный по подозрению в преступлениях сообщил, что на подвиги его тянул употребленный самогон.

Мужчина, проживающим с сожительницей, которая, кстати, старше его, нападал на пожилых женщин в вечернее время. В обоих случаях они кричали, но на помощь им никто не пришел.

Подозреваемый в изнасилованиях неоднократно судим. В последний раз Грязинским горсудом как раз за изнасилование.
24 6732
#изнасилование
2

Комментарии (24)

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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
Я так думаю, - Одной из этих бабок могла оказаться твоя МАТЬ! - Тоже давал бы советы, как этого урода самогоном поить? - Не будь таким же уродом, как этот муд@к!
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НЕ ПАТРИОТ

5 минут назад
Т, - Животных не оскорбляйте!
ответить

Я так думаю

20 минут назад
Этим бабкам надо было по очереди через день поить его самогоном - и было бы им счастье.
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Х

31 минуту назад
Х, СНТ Светлана
ответить

Х

32 минуты назад
а, и в СНТ ананист, может он же
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Патологоанатом

сегодня, 14:33
жора, это еще хуже! Представляешь, что он тогда по пьяни отчудить может? Если он на трезвую голову бабку порет, что уж тогда с бухого взять...
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а

сегодня, 14:22
а в снт "Коммунальник" завёлся мастурбатор.
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valerafromsplus

сегодня, 14:00
жора, ты отжег, только доказательств нет, что он с ней ***.
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жора

сегодня, 13:56
Галкин такой-же ! Только трезвый !
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@@@

сегодня, 13:24
Человек болен,а вы всякую чушь пишите,только дурь свою показываете.
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