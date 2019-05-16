Происшествия
сегодня, 10:49
Липецкий геронтофил нападал на жертв пьяным
24 6732
На подвиги 40-летнего насильника тянул самогон.
Как уже сообщал GOROD48, в первой декаде мая в садоводческих товариществах Липецка в районе Сокола были совершены два изнасилования, жертвами которых стали женщины за шестьдесят.
По первому случаю в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч.1.ст. 131 УК РФ («изнасилование»). Мужчина в темной одежде и маске схватил за руку пожилую женщину, идущую на автобусную остановку со своего дачного участка. Преступник затащил ее в первый же садовый домик и изнасиловал. Его добычей также стали 40 рублей, которые он похитил из сумки жертвы.
По второму случаю возбуждены сразу два уголовных дела: по ч.2 ст. 131 УК РФ («изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по ч.2. ст 161 УК РФ («грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия»). Угрожая ножом, мужчина проник на садовый участок, схватил дачницу, затащил ее в домик, избил и изнасиловал. Добычей насильника стали 400 рублей.
В обоих случаях насильник был пьян. Задержанный по подозрению в преступлениях сообщил, что на подвиги его тянул употребленный самогон.
Мужчина, проживающим с сожительницей, которая, кстати, старше его, нападал на пожилых женщин в вечернее время. В обоих случаях они кричали, но на помощь им никто не пришел.
Подозреваемый в изнасилованиях неоднократно судим. В последний раз Грязинским горсудом как раз за изнасилование.
По первому случаю в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч.1.ст. 131 УК РФ («изнасилование»). Мужчина в темной одежде и маске схватил за руку пожилую женщину, идущую на автобусную остановку со своего дачного участка. Преступник затащил ее в первый же садовый домик и изнасиловал. Его добычей также стали 40 рублей, которые он похитил из сумки жертвы.
По второму случаю возбуждены сразу два уголовных дела: по ч.2 ст. 131 УК РФ («изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по ч.2. ст 161 УК РФ («грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия»). Угрожая ножом, мужчина проник на садовый участок, схватил дачницу, затащил ее в домик, избил и изнасиловал. Добычей насильника стали 400 рублей.
В обоих случаях насильник был пьян. Задержанный по подозрению в преступлениях сообщил, что на подвиги его тянул употребленный самогон.
Мужчина, проживающим с сожительницей, которая, кстати, старше его, нападал на пожилых женщин в вечернее время. В обоих случаях они кричали, но на помощь им никто не пришел.
Подозреваемый в изнасилованиях неоднократно судим. В последний раз Грязинским горсудом как раз за изнасилование.
24 6732
НЕ ПАТРИОТ
НЕ ПАТРИОТ
Я так думаю
Х
Х
Патологоанатом
а
valerafromsplus
жора
@@@