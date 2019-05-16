В мэрии создали рабочую группу по разрешению конфликта вокруг строительства двух высоток в Липецке

Сегодня всех участников скандальной ситуации в переулке Яблочкина собрали в администрации города.

В городской администрации сегодня собрали всех участников скандальной стройки в переулке Яблочкина: представителей инициативной группы местных жителей, выступающих против уплотнения частного сектора двумя 24-этажными домами, руководителей фирмы-застройщика, а также делегатов от ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов.Напомним, что интересы жителей улиц Гоголя, Перова, Ульяны Громовой, переулков Балакирева и Яблочкина столкнулись с интересами застройщика два месяца назад. По их мнению, возведение двух высоток чрезвычайно уплотнит местную застройку, и тогда на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого может стать предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру старого микрорайона, и без того уплотненного во времена мэра Михаила Гулевского новостройками разной этажности. В мае конфликт перешел в открытую фазу: возмущенные рытьем котлована люди встали перед грузовиком, вывозящим землю со стройплощадки, и между общественными активистами и некой группой молодых людей началась ругань и тычки.Сегодняшняя встреча должна была состояться в малом зале мэрии, но так как на неё пришли три десятка жителей района, чиновники оперативно перенесли встречу в большой зал городской администрации.- Дорогие жители, мы знаем причину ваших волнений. Мой помощник Михаил Щербаков не раз был на месте стройки. Мы предварительно дали задание всем ведомствам, чтобы они составили свое мнение относительно происходящего. Прошу быть конструктивными. Прошу слушать друг друга, чтобы принять единственно верное решение. Если кто-то начнёт кричать с мест, я буду просить его успокоиться и вернуться в рамки дискуссии, - обратилась к членам инициативной группы и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.Претензии жильцов уплотняемого микрорайона начали рассматривать по порядку. Первой обсуждалась выдача ООО "Строймастер" разрешения на строительство. Начальник управления исполнительно-разрешительной документации департамента градостроительства и архитектуры мэрии Алексей Буянков сообщил, что эта часть города подходит для многоэтажной жилой застройки по Генплану Липецка. И что строительство жилого комплекса осуществляется на законных основаниях.- Имеем ли мы законное право остановить строительство? - спросила у Алексея Буянкова и. о. главы Липецка.- Нет, земельный участок находится в собственности застройщика.Эту же информацию подтвердил Александр Ковалев, начальник Алексея Буянкова. Законных оснований остановить стройку нет.Владимир Чивилев, начальник областной инспекции ГАСН области, сказал, что проверка установила ряд нарушений ранее согласованного с мэрией проекта. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношение застройщика и выданы предписания об устранении выявленных нарушений: необходимо создание противопожарного проезда, укрепление стенок котлована для предотвращения обрушения стоящего рядом частного дома.Гендиректор АО "ЛГЭК" Владимир Башкарев сообщил участникам встречи, что стройплощадка, а затем два жилых дома, будут запитаны электроэнергией от ближайшей подстанции по кабелю длиной в 200 метров. Вода сюда же может быть подана от улицы Ульяны Громовой. Канализационные стоки, объёмом 210 кубометров нечистот в сутки, будут сливаться в существующий коллектор.- Этот объект для нас не тяжелее аналогичных, - резюмировал Владимир Башкарев.Нет иных претензий, кроме выявленных недостатков (и уже частично устраненных застройщиком), и у представителя АО "Газпром газораспределение Липецк" Владимира Пожидаева.Евгения Уваркина рассказала о своём впечатлений от скандального видео, на котором кричат люди, которых щемят некие агрессивные молодые люди. По её словам, это была крайне некрасивая история, в которой ещё разбирается полиция.Заместитель начальника по общественной безопасности УМВД РФ по Липецку Дмитрий Князев пообещал принять законные решения по каждой жалобе. По его словам, обе стороны конфликта вели себя не по-человечески.Руководитель "Строймастера" Алексей Берестнев, в свою очередь, пообещал вовремя устранить все замечания контролирующих органов к концу мая и в дальнейшем не допускать нарушений законности.Когда недовольные услышанным члены инициативной группы загудели, выражая несогласие с действиями застройщика, Евгения Уваркина пообещала уже на следующей неделе вместе выслушать претензии жильцов к строительной организации, и призвала писать обращения на её имя.Через 50 минут после начала встречи члены инициативной группы стали задавать чиновникам свои вопросы. Они касались вопросов межевания спорного участка, нарушений в организации публичных слушаний по вопросу строительства ЖК "Авангард", действий проектировщика и застройщика, а также того, почему их территория попала в зону Ж-4, в которой разрешается многоэтажная застройка.Появившаяся в зале заседания начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева расставила многие точки над i. Она сообщила, что спорная стройка развернулась в зоне Ж-4, которая дела возможность строительства домов высотой в 25 этажей еще в 2010 году. Из её сообщения следовало, что есть требования Градостроительного кодекса РФ, которые могут кому-то не нравиться, но это закон для любого города, любой территории.На этой встрече некоторым активным противников строительства высоток предложили стать членами рабочей группы по проверке законности нормативных актов, согласно которым и стала возможна конфликтная стройка.- Если будут найдены нарушения закона, то стройку мы прекратим, - сказала и. о. главы Липецка.Итоги встречи GOROD48 прокомментировал руководитель "Строймастера" Алексей Берестнев: "Администрация города подтвердила законность выданного разрешения на строительство ЖК "Авангард". Соответствие всех градостроительных норм и регламентов. Надуманные доводы жителей о неких нарушениях, документального подтверждения не нашли. Также администрация попросила застройщика и жителей придерживаться правового поля и при необходимости, обращаться в органы местного самоуправления."