Юрий Шатунов пел с целым залом в Липецке

Зрители благодарят певца за незабываемое шоу.

Звезда 90-х Юрий Шатунов накануне выступил в Липецке. Его шоу из старых хитов и новых песен собрало аншлаг в областном центре культуры и народного творчества. Харизматичный певец пел со всем залом, ему подпевали и аплодировали стоя. Многие зрители благодарят Шатунова за возможность вернуться с его песнями в свою юность.