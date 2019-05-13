сегодня, 08:19
Юрий Шатунов пел с целым залом в Липецке
Зрители благодарят певца за незабываемое шоу.
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Юра Шатунов @yuriy_shatunov – это песни моей молодости......с именем певца связано так много приятных, запоминающих моментов из жизни!!! Знаменитые «Белые розы» , «Детство", "Седая ночь", "Розовый вечер» распевала вся страна .....Сегодня пришли истинные его поклонники. После каждой песни зал взрывался бурными апплодисментами и уже после второй песни народ уже пустился в пляс. Все песни"Ласкового мая" я знала наизусть "Ласковый май"-это уже легенда, это любовь навсегдаааааааааа
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