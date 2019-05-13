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сегодня, 08:19

Юрий Шатунов пел с целым залом в Липецке

1600
#Юрий Шатунов #концерт #аншлаг

Зрители благодарят певца за незабываемое шоу.

Звезда 90-х Юрий Шатунов накануне выступил в Липецке. Его шоу из старых хитов и новых песен собрало аншлаг в областном центре культуры и народного творчества. Харизматичный певец пел со всем залом, ему подпевали и аплодировали стоя. Многие зрители благодарят Шатунова за возможность вернуться с его песнями в свою юность.

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Юра Шатунов @yuriy_shatunov – это песни моей молодости......с именем певца связано так много приятных, запоминающих моментов из жизни!!! Знаменитые «Белые розы» , «Детство", "Седая ночь", "Розовый вечер» распевала вся страна .....Сегодня пришли истинные его поклонники. После каждой песни зал взрывался бурными апплодисментами и уже после второй песни народ уже пустился в пляс. Все песни"Ласкового мая" я знала наизусть "Ласковый май"-это уже легенда, это любовь навсегдаааааааааа

Публикация от Lilu48 (@lirio1579)

1600
#Юрий Шатунов #концерт #аншлаг

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