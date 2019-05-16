Общество

33 минуты назад

Директором Нижнего парка назначен... его бывший руководитель!

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Николай Калимбет сменил попавшего под следствие Виталия Лаюрова.

Как стало известно GOROD48, директором МАУК "Нижний парк" назначен Николай Калимбет. Он сменил попавшего под следствие по подозрению в получении 50-тысячной взятки Виталия Лаюрова.

Примечательно, что Николай Калимбет был предшественником Виталия Лаюрова: он директорствовал в Нижнем парке до осени прошлого года. Итак, в мэрии - кадровый кризис: уволенных запускают по второму кругу. 
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Комментарии (18)

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Елизавета

1 минуту назад
Калимантана жаловался. Говорит нет справедливости. Хотели подставить, он подписывать не стал-Щербаков его уволил. И нашёл другого подписывающего. Теперь новый-берет взятки-сча они его раскрутятся, он покажет пальцем на Михаила Александровича. И это и есть справедливость Коля. Бог все видит-попался гусь.
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Тарасов, ты где ?

5 минут назад
Так уж и быть - назначайте Тарасова !
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И.Г. Артамонов

9 минут назад
Ты же говорил без кумовства теперь будет. будут новые- достойные. ВРАЛ НАМ ЖИТЕЛЯМ? КАК МОЖНО БЫЛО ЕГО НАЗНАЧИТЬ? КААААААААААААААААААААААААААААААК?
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БИЗНЕС

11 минут назад
мы так рады были когда его убрали, а теперь опять все сначало...МЭР ПОМОГИ НАМ!
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ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ

12 минут назад
ТОЛЬКО НЕ КОЛИМБЕТ! ЭТО БУДЕТ КОНЕЦ ПАРКАМ!
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Колимбет

13 минут назад
Выходец из дга. А там меру знают и такт. КолЯна поздравляю. Счас Щербакова уволят-и картина будет завершена,
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Ели пукали

13 минут назад
все хрень, так и будет, вор вора видит издалека, кухаркина часть схемы, ее литрович многому обучил, но кто умудрился колесо обозрения в яме поставить и почему его не будет в Быхановом саду?
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А У НЕГО ТОЛЬКО ЗАКОНЧИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕ

13 минут назад
ТЕПЕРЬ СНОВА НА РАБОТУ МОЖНО! ДЕЛ ОПЯТЬ ПОЛНО... ДА И ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ, ПОСИДЕЛ ДОМА ПОЛГОДИКА И ВЕРНУЛСЯ
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Хватит орать

14 минут назад
Юпитер, КолЯна уволили-потому что он бумажку одну-Шербакову подписывать не стал,кто ж ему дал бы в ивановской тусе на себя воровать? Тербуны граждане экономные. Любят в одну харю жрать-а не с Колей делится,
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ОН ДРУЖИТ С БЕЛОКОПЫТОВОЙ!

17 минут назад
ВОТ ПОЧЕМУ. А МЫ НЕ ДРУЖИМ, ПОЭТОМУ РАБОТАЕМ ЗА 12 т.р.
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