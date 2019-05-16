Общество
33 минуты назад
Директором Нижнего парка назначен... его бывший руководитель!
18 883
Николай Калимбет сменил попавшего под следствие Виталия Лаюрова.
Как стало известно GOROD48, директором МАУК "Нижний парк" назначен Николай Калимбет. Он сменил попавшего под следствие по подозрению в получении 50-тысячной взятки Виталия Лаюрова.
Примечательно, что Николай Калимбет был предшественником Виталия Лаюрова: он директорствовал в Нижнем парке до осени прошлого года. Итак, в мэрии - кадровый кризис: уволенных запускают по второму кругу.
Примечательно, что Николай Калимбет был предшественником Виталия Лаюрова: он директорствовал в Нижнем парке до осени прошлого года. Итак, в мэрии - кадровый кризис: уволенных запускают по второму кругу.
18 883
Елизавета
Тарасов, ты где ?
И.Г. Артамонов
БИЗНЕС
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ
Колимбет
Ели пукали
А У НЕГО ТОЛЬКО ЗАКОНЧИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕ
Хватит орать
ОН ДРУЖИТ С БЕЛОКОПЫТОВОЙ!