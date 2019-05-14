«Тишина должна быть в библиотеке!»

В Липецке увеличат зарплату библиотекарям, педагогам дополнительного образования, воспитателям, мастерам производственного обучения и преподавателям.

Сегодня постоянная комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого городского Совета рассмотрела просьбу городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ об изменении Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».



Профсоюз попросил уравнять должностные оклады городских библиотекарей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, мастеров производственного обучения и преподавателей с их коллегами, работающими в областных организациях. Так сложилось, что муниципальные работники народного образования получают меньше, чем сотрудники областных учреждений: педагоги допобразования, в среднем, на 370 рублей, преподаватели - на 810, библиотекари 1-й и 2-й категорий - на 1500 рублей. Такой подход профсоюз назвал дискриминационным, нарушающим основополагающий принцип трудового законодательства - равной оплаты за труд равной ценности.



И депутаты, и мэрия согласились с требованиями городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ. Возможно, оклады городских работников народного образования уравняют с окладами их коллег из областных учреждений уже в июне.





фото: ranak.me

