Общество

27 минут назад

«Тишина должна быть в библиотеке!»

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#зарплата
«Тишина должна быть в библиотеке!»

В Липецке увеличат зарплату библиотекарям, педагогам дополнительного образования, воспитателям, мастерам производственного обучения и преподавателям.

Сегодня постоянная комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого городского Совета рассмотрела просьбу городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ об изменении Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».

Профсоюз попросил уравнять должностные оклады городских библиотекарей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, мастеров производственного обучения и преподавателей с их коллегами, работающими в областных организациях. Так сложилось, что муниципальные работники народного образования получают меньше, чем сотрудники областных учреждений: педагоги допобразования, в среднем, на 370 рублей, преподаватели - на 810, библиотекари 1-й и 2-й категорий - на 1500 рублей. Такой подход профсоюз назвал дискриминационным, нарушающим основополагающий принцип трудового законодательства - равной оплаты за труд равной ценности.

И депутаты, и мэрия согласились с требованиями городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ. Возможно, оклады городских работников народного образования уравняют с окладами их коллег из областных учреждений уже в июне.


фото: ranak.me

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#зарплата

Комментарии (1)

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Юрок Алтушок.

12 минут назад
Вот это дело. Какой мощный рывок в повышении благосостояния этих работников. Такими темпами скоро их доход сможет быть равен 195 миллионам рублей в год, как у московского саксофониста, которого нам с парашютом сбросили.
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