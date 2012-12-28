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Общество
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сегодня, 13:50
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Во время памятного шествия в центре Липецка перекроют движение и введут «сухой закон»

21 июня в центре Липецка будет частично перекрыто движение общественного и личного транспорта. 

Ограничения начнут действовать с девяти часов вечера и продлятся ориентировочно до одиннадцати 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, пока не завершится мероприятие.

Временные неудобства для водителей связаны с прохождением колонны участников «Свечи памяти». Пока процессия будет следовать по утвержденному маршруту от площади Ленина-Соборной по улице Зегеля до площади Плеханова, а затем обратно к мемориалу на площади Героев, автобусы городских маршрутов № 2, 11, 12, 24, 33, 33а, 322, 325, 346, 359, а также остальной транспорт будут пропускать с задержками, работая в режиме ожидания. Помимо этого, в этот день в городе вводится сухой закон на определенной территории.

Запрет на реализацию алкоголя коснется всей зоны, прилегающей к пути следования шествия, которое назначено на вечер 21 июня. Торговля спиртным будет прекращена от Христорождественского собора на площади Ленина-Соборной вдоль улицы Зегеля вплоть до мемориального комплекса на площади Героев. Сама акция памяти продлится с семи вечера до половины двенадцатого ночи.

В рамках мероприятия жители и гости города пройдут с зажженными свечами, чтобы почтить подвиг павших в годы Великой Отечественной войны. Завершится траурная процессия возложением цветов к монументу воинам-освободителям.
свеча памяти
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
23
43 минуты назад
А зачем надо ночью ходить по улицам со свечками ? Ведь война началась утром при свете
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Беспамятство
сегодня, 16:42
Мистер очевидность, наши предки воевали за ДРУГУЮ страну.
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НКВД
52 минуты назад
Пьяный проспится, идиот никогда.
Ответить
Мистер очевидность
сегодня, 16:39
Если бы не наши предки(деды) , неизвестно где бы мы сейчас были и была ли эта страна вообще, это дело святое...
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Бабаха
сегодня, 16:36
За тех кто землю от фашистов освободил , наши деды , грех не прийти!!!
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Елена
сегодня, 16:09
а что же забыли про автобусы № 347, 352, 315 или они будут ходить без ограничений?
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Просто Виктор
сегодня, 15:42
22 июня, ровно в 4 часа ...
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Бабка Первая
сегодня, 14:59
Чтить память предков - дело святое. Но если красный уровень, то что?
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( i )
сегодня, 14:55
Нельзя ли устроить вечеринку подальше от людей, куда-нибудь, на район тракторный?
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Ничего
сегодня, 17:09
Святого у Вас , похоже, нет. Такое назвать вечеринкой, может человек с полным отсутствием совести.
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Житель тракторного
сегодня, 15:01
А на трактором что не люди живут? Пишите подальше о людей
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Сухой закон
сегодня, 14:37
А я то тут причём?
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Алла
сегодня, 14:12
Автобусы 24 и 33 стали соблюдать график подачи, прям не нарадуюсь. Хоть погулять можно выбираться. Жаль, 24А не ходит от Звездного вечером, его не хватает.
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