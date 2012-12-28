Во время памятного шествия в центре Липецка перекроют движение и введут «сухой закон»

21 июня в центре Липецка будет частично перекрыто движение общественного и личного транспорта.

Ограничения начнут действовать с девяти часов вечера и продлятся ориентировочно до одиннадцати 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, пока не завершится мероприятие.Временные неудобства для водителей связаны с прохождением колонны участников «Свечи памяти». Пока процессия будет следовать по утвержденному маршруту от площади Ленина-Соборной по улице Зегеля до площади Плеханова, а затем обратно к мемориалу на площади Героев, автобусы городских маршрутов № 2, 11, 12, 24, 33, 33а, 322, 325, 346, 359, а также остальной транспорт будут пропускать с задержками, работая в режиме ожидания. Помимо этого, в этот день в городе вводится сухой закон на определенной территории.Запрет на реализацию алкоголя коснется всей зоны, прилегающей к пути следования шествия, которое назначено на вечер 21 июня. Торговля спиртным будет прекращена от Христорождественского собора на площади Ленина-Соборной вдоль улицы Зегеля вплоть до мемориального комплекса на площади Героев. Сама акция памяти продлится с семи вечера до половины двенадцатого ночи.В рамках мероприятия жители и гости города пройдут с зажженными свечами, чтобы почтить подвиг павших в годы Великой Отечественной войны. Завершится траурная процессия возложением цветов к монументу воинам-освободителям.