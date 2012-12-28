Пьяная езда и попытка откупиться обошлись водителю «Тойоты Камри» в полмиллиона рублей

и лишением прав на два года.

Липецкий районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину за приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере (по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Toyota Camry», и был остановлен сотрудниками ГАИ для проверки документов. Ранее водитель уже был привлечен к ответственности за пьяную езду и поэтому решил откупиться — предложил сотрудникам ГАИ взятку в 50 тысяч рублей за несоставление протокола. Но автоинспекторы от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.Приговором суда за покушение на дачу взятки мужчина оштрафован на 250 тысяч рублей в доход государства. А ранее он уже был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и оштрафован за это на 200 тысяч рублей с лишением прав на два года. В результате по совокупности приговоров суд окончательно назначил штраф в 450 тысяч рублей в доход государства и лишение прав на два года. Кроме того, судом конфискована сумма взятки в 50 тысяч рублей.