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сегодня, 16:45
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Пьяная езда и попытка откупиться обошлись водителю «Тойоты Камри» в полмиллиона рублей

и лишением прав на два года.

Липецкий районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину за приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере (по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Toyota Camry», и был остановлен сотрудниками ГАИ для проверки документов. Ранее водитель уже был привлечен к ответственности за пьяную езду и поэтому решил откупиться — предложил сотрудникам ГАИ взятку в 50 тысяч рублей за несоставление протокола. Но автоинспекторы от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.

Приговором суда за покушение на дачу взятки мужчина оштрафован на 250 тысяч рублей в доход государства. А ранее он уже был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и оштрафован за это на 200 тысяч рублей с лишением прав на два года. В результате по совокупности приговоров суд окончательно назначил штраф в 450 тысяч рублей в доход государства и лишение прав на два года. Кроме того, судом конфискована сумма взятки в 50 тысяч рублей.
ПДД
пьяная езда
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
14 минут назад
да таких сажать нужно и конфисковывать авто в счет государства, бывших наркаманов и алкоголиков не бывает!
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Алексей
42 минуты назад
На основании чего его остановили? Нет такого пункта "проверка документов". Я не заступаюсь за пьяного за рулём. Но под каким предлогом его тормозили?
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Житель
20 минут назад
Есть такой пункт. Если все нормально вся проверка занимает 2 минуты. Нормальные люди даже вопросов не задают, не остановя авто не всегда можно определить пьяный или нет
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Ничего
42 минуты назад
Не сказали про автомобиль. Конфисковали ?
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Макака сирапука
56 минут назад
А за столом так все хорошо и весело начиналось)))
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Очевидец
сегодня, 17:06
Штрафы у нас заоблачные. Оно и понятно. Где ещё денег взять в бюджет. Это не экономику наладить.
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