В Липецке благоустроят бульвар

На обновление прогулочной зоны готовы потратить почти 10 млн рублей.

В 9 894 129 рублей управление главного смотрителя оценило благоустройство бульвара Сорокина в Липецке. Ведомство занялось поиском подрядчика на проект.



Специалистам предстоит демонтировать старый бордюр и асфальтобетонное покрытие, разровнять участок, отремонтировать прогулочную зону с выравниваем люков смотровых колодцев. Бульвар замостят цветной плиткой. Гарантия на работы составит 4 года. Благоустройство должно начаться в начале лета.



Бульвар должен быть благоустроен к середине августа. Работы оплатят из городской казны.



Бульвар имени Виктора Сорокина появился в Липецке в 2013 году. Бульвар по решению депутатов городского Совета назван в честь народного художника России, Почетного гражданина города Липецка. Это прогулочная зона в центральной части города – вдоль улицы Ленина, по ее нижней части. От Дома мастера (ул. Ленина, дом № 2) и до нынешнего здания Липецкой митрополии РПЦ (ул. Ленина, дом № 34). Бульвар ждет обновления с 2013 года.