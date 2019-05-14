Общество

38 минут назад

В Липецке благоустроят бульвар

5 487
#благоустройство
4
В Липецке благоустроят бульвар

На обновление прогулочной зоны готовы потратить почти 10 млн рублей.

В 9 894 129 рублей управление главного смотрителя оценило благоустройство бульвара Сорокина в Липецке. Ведомство занялось поиском подрядчика на проект.

Специалистам предстоит демонтировать старый бордюр и асфальтобетонное покрытие, разровнять участок, отремонтировать прогулочную зону с выравниваем люков смотровых колодцев. Бульвар замостят цветной плиткой. Гарантия на работы составит 4 года. Благоустройство должно начаться в начале лета.

Бульвар должен быть благоустроен к середине августа. Работы оплатят из городской казны.

Бульвар имени Виктора Сорокина появился в Липецке в 2013 году. Бульвар по решению депутатов городского Совета назван в честь народного художника России, Почетного гражданина города Липецка. Это прогулочная зона в центральной части города – вдоль улицы Ленина, по ее нижней части. От Дома мастера (ул. Ленина, дом № 2) и до нынешнего здания Липецкой митрополии РПЦ (ул. Ленина, дом № 34). Бульвар ждет обновления с 2013 года.
5 487
#благоустройство
4

Комментарии (5)

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А соборную площадь

1 минуту назад
замостить булыжниками! да покрупнее!!!
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Заваркина

3 минуты назад
Опять, Вы не правы, это не моя тема. Вот я с сахарной свеклой завязала и переквалифицировалась. Теперь моя тема это урны и скамейки. Скоро их в жемчужине будет очень много.
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Липчанин

10 минут назад
Когда же они поймут, что плитка не подходит для парков совсем. Девушкам на шпильках ходить не удобно, на колясках везти не удобно вся коляска сотрясается, кататься на чем либо тоже не комфортно не ролики, не велосипеды, не самокаты. Мостите плиткой себе дорожки на дачах, а в парках делайте высококачественное асфальтное покрытие.
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Гость

10 минут назад
Да откуда ж такие цены то берете? там расстояние то ..
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Опять

31 минуту назад
Бордюр и плитка, все благоустройство. Как они замахали -эти отцы Фёдоры, со свечным заводиком, точнее плиточно-бордюрным
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