В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде

Итоги недели.

Липецк в марте представляет собой неприглядное зрелище: город сер и убог. Грязь, вытаявшие бутылки и мусор, собачье «наследие»… Областное управление дорог и транспорта пришло к выводу, что. После того, как сошел снег, магистрали стали похожи на сыр из-за большого количества ям. Не удивительно, что- женщина-водитель решила объехать пробку на дороге по тому, что называется газоном (хватило же ума!), и угодила в трясину.Весна показала, что. Так, общественное пространство на улице Ворошилова изуродовали вандалы. Практически все облицованные деревом урны у стадиона «Металлург» и в сквере Ворошилова побиты и помяты, а некоторые даже сожжены. По подсчетам департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, только в этом окультуренном в прошлом году месте вандалы причинили ущерб муниципальной казне на сумму 100 тысяч рублей.А вот и неожиданность:. Мол, жильцы общежития по улице Льва Толстого, 14 сами разрушают свой дом! Об этом сообщил сайт областного управления ЖКХ.Эта информация не осталась незамеченной депутатом областного Совета Олегом Хомутинниковым (ранее бывшим депутатом Данковского райсовета), который уже говорил о необходимости срочного расселения нескольких общежитий на улице Льва Толстого в Данкове:- Одуревшие чиновники готовы даже на клевету, лишь бы не помогать людям! Чиновники пошли по самому простому и беспринципному пути. Они не придумали ничего оригинальнее, чем обвинить граждан в том, что те сами разрушают свое жилье и должны нести за это ответственность. Причем в качестве аргумента они пытаются использовать мнение нанятых ими же специалистов.Сам глава Данкова Алексей Левин заявил GOROD48, что его неправильно поняли в областном управлении ЖКХ. На самом деле он не думает, что жильцы разрушающегося общежития умышленно портят здание, в котором живут и пообещал им помимо капремонта еще и ряд других необходимых работ по укреплению конструкции строения. И тогда общежитие на 49 жилых помещений не нужно будет сносить.А некоторым образчикам бесхозяйственности можно поставить памятники. Впрочем, они уже сами себе монументы! Это гостиница-«свечка» за «Лентой» возле областного управления ГИБДД и гостинично-развлекательный центр «Орленок» на пересечении проспекта Победы и улицы 60 лет СССР. И.о. главы города Михаил Щербаков сообщил депутатам горсовета, что. Они хотели бы продать их, но не находят желающих.На этой неделе повезло второму после Липецка городу региона. Врио губернатора Игорь Артамонов пообещал, что. В городе проведут благоустройство, обновят дороги, кардинально обновят общественный транспорт, построят три футбольных манежа. Не повезло лишь одному жителю этого города: на сессии горсовета. Наезд с топором на журналистов стоил бывшему мэру Ельца условного срока и звания Почетного гражданина города.. Об этом на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета депутатам сообщил директор МУП «Липецкая станция аэрации» Евгений Лисаконов - предприятие получит из горбюджета 65 млн рублей на проектирование нового комплекса очистных сооружений, что значительно улучшит экологическую ситуацию в городе, ведь запланированные капиталовложения на реализацию всех работ составят 1,5 млрд рублей.Евгений Лисаконов сообщил о необходимости решения пяти проблем станции аэрации. Во-первых, необходимо построить новый цех обезвоживания илового осадка. Существующий цех работает с 2000 года. Пять его фильтр-прессов себя уже изжили. Во-вторых, необходимо перерабатывать иловый осадок путем совершенно новой для «ЛиСы» технологии, предполагающей сбраживание получающегося после очистки сточных вод твердого осадка, добычу из него природного газа, вырабатывание с его помощью электроэнергии, получение удобрений.Третий объект предполагает избавление липчан от неприятных запахов. Система дегазации будет извлекать аммиак и сероводород. Четвертый объект - новый аэротенк (чаша, в которой воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов, перемешивает сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности обеззараживающих ее бактерий), поскольку трех существующих уже недостаточно для чистоты воды по ГОСТу, сбрасываемой в реку Воронеж. Пятый - комплекс доочистки воды.«ЛиСА» Лисаконова включена в утвержденную схему федерального финансирования. Как только появится проект, появятся и федеральные средства на реализацию программы «Чистая вода».Новость комментировали с юморком.: «Липецк станет газодобывающим регионом!»: «Поделюсь энергоресурсом, а то сейчас приходится под кустами оставлять».: «Снова здорова, из дерьма - конфетку!»Итак, если муниципалитет получит федеральное финансирование, то о неприятном запахе с «ЛиСы» можно будет забыть. Но в Липецке есть и масса других проблем. Проблемы есть - денег нет!Так,. Причем возраст аварийных зданий разный: самый старый - 1951 года постройки, самый свежий - 2002 года рождения. Сквозные трещины, уходящие в землю фундаменты, разрушающиеся лестничные марши… Устранение всех таких дефектов невозможно в рамках полномочий ФКР региона. На все срочные работы по ремонту конструктивных элементов таких зданий необходимы 30,2 млн рублей, но в бюджете города их нет.Не запланировано финансирование и другой необходимой работы - межевания микрорайонов, ведь, как правило, жильцам многоквартирных домов принадлежит территория вокруг строения по его отмостку, т.е. метра по периметру зданий. И хотя о необходимости этого дела депутаты говорят не первый год,Впрочем, те средства, что есть, в мэрии используют нерачительно. Так, Счетная палата Липецка пришла к выводу, что каждый 18-й бюджетный рубль истрачен муниципалитетом незаконно (см.).Есть, впрочем, и хорошая новость -. Федеральные и региональные льготники будут по-прежнему ездить бесплатно. Сезонные перевозки в Липецке начнутся 1 апреля.Приятная новость ждет и некоторых липчан, попавших в капкан долевого участия в строительстве жилья. На этой неделе врио губернатора Игорь Артамонов побывал на трех стройплощадках проблемных домов и, кажется,. Будущими новоселами станут те, кто купил квартиры в микрорайоне «Европейский» в домах №10 и №22-3, которые достраивает ООО «ОДСК-Липецк», «дочка» ПАО «Орелстрой». Сама стройка на них закончится в конце марта, но купившим в них квартиры у предыдущего застройщика, ОАО «Эксстроймаш», горожанам, еще предстоит пройти конкурсные процедуры в рамках процедуры банкротства строительной организации.Игорь Артамонов остался доволен увиденным. По его словам, работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе идет в плановом режиме. Есть только один объект, по которому пока нет точного понимания, - по самому старому долгострою Липецка - на улице 50 лет НЛМК, и связано это с разногласиями среди самих дольщиков. Как только несколько групп людей, пока не нашедших друг с другом общего языка, найдут компромисс, областная власть найдет способ решить их проблемы.А в мэрии обсудили концепции дизайн-проектов реконструкции парка «Быханов сад». Все проекты подразумевают создание в нем спортивного ядра, зон отдыха, площадок для выгула собак и снос забора, ограждающего музей миниатюр. Уже к 1 мая должна быть утверждена смета, не превышающая 127 млн рублей, которые по просьбе Игоря Артамонова выделил Сбербанк. Реализовать задуманное необходимо уже к концу этого лета (см.).- Без мнения липчан ничего делать нельзя (см.). Надо обязательно выяснить их позицию, причем - в короткий срок. Затягивать с проектом смысла нет. Он финансируется из благотворительного фонда, так что время на торги мы не потратим, - заявил Игорь Артамонов.В понедельник мы сообщили, что. Парламентарий, как мы уже сообщали ранее, стал фигурантом двух уголовных дел.- Считаю себя недостойным мандата депутата горсовета, - заявил GOROD48 Олег Бойцов.Возможно, он поступил правильно, ведь судимый по уголовной статье человек не может быть депутатом. Поэтому, не желая проходить унизительной публичной процедуры отстранения от мандата, директор нескольких строительных организации с ним распрощался заранее. И вовремя, ведь уже в пятницупо ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Руководитель ООО «Строительная Компания», зная об аресте счетов организации в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на расчеты с работниками компании.На следующей неделе, кстати, решится участь еще одного депутата городского Совета Сергея Тонких, который 10 декабря прошлого года Левобережным райсудом Липецка был приговорен по п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года. Это уголовное дело в апелляционной инстанции будет рассмотрено областным судом и случае вступления приговора районного суда в законную силу Сергею Тонких также, как и Олегу Бойцову, предстоит расстаться с депутатским мандатом.В минувший четверг. Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в домах учредителей Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» и побывали в самих цехах. Из сообщения ФСБ следовало, что чекисты совместно полицией в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество») проводит следственные действия в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности».Одна из версий -В публикации, GOROD48 рассказал об истории головного завода Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие», которое начало деятельность в 2002 году. В первое время на заводе работали всего восемь энтузиастов, пытавшихся возродить номенклатуру продукции погибшего в лихие 90-е станкозавода. В 2014 году количество его работников составляло 140 человек. В тот год они выпустили 88 металлорежущих станков и 78 точильно-шлифовальных станков (для сравнения: на липецком станкозаводе до его банкротства в месяц выпускали до 500 станков).Липецкие станкостроители так бы и стояли бы в конце очереди производителей высокоточной техники, не случись истории с присоединением Крыма. Дела у них тут же пошли на лад в связи с запретом на ввоз в страну импортной техники из стран, которые ввели антироссийские санкции». Станкостроители были уверены, что при поддержке государства они рванут вперед. И действительно, рванули! В конце 2017 года в Липецке торжественно запустили новый завод по производству плоскошлифовальных станков, профинансированный в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Реализация проекта стала возможной при активном содействии Минпромторга и госкорпорации «Ростех». Стоимость проекта - более 507 млн рублей. И вот дошлифовались…В субботу утром. Огонь охватил один из ангаров ООО «Москва на Дону» в селе Конь-Колодезь Хлевенского района, в результате чего погибли местные жители в возрасте от 52-х до 60-ти лет, занимавшиеся фасовкой овощей.Как выяснили специалисты, мужчины задохнулись в едком дыму от воспламенившегося внутреннего покрытия стен ангара. Это покрытие представляло собой специальную пену для утепления металлической конструкции. По словам выживших, покрытие воспламенилось мгновенно подобно пороху. Дым настолько быстро заполонил помещение, что работники сельхозпредприятия выползали из него на улицу буквально на четвереньках. Чтобы потерять сознание и упасть, нужно было лишь пару раз схватить наполненный продуктами сгорания воздух (см.)., пригрозив пренебрегающим правилами противопожарной безопасности работодателям уголовной ответственностью. А в СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.Были и другие новости.