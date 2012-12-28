На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

18 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Звездная, 4/1, улица Ярославская, 19 – без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 3, 4а, 4/1, 4\2, 4/3 по улице Звездной, № 19 по улице Ярославской, № 13 по улице Светлова, № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.