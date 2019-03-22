Общество
сегодня, 13:14
Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»
Пресс-секретарь Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» не знает, что искала спецслужба на предприятиях.
Как уже сообщал GOROD48, вчера ФСБ России в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге провело следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. По одной из версий, у правоохранителей возникли вопросы к продукции липецкого предприятия, на котором якобы модернизировали еще советские станки, а конечный продукт выдавали за абсолютно новое оборудование.
Мы обратились за комментариями к Алине Теперик, пресс-секретарю Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»:
- Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ. К этом у мы отнеслись совершенно спокойно. Мы выдали следственной группе все документы, которые были запрошены. Да, у нас был крупный госзаказ, но хочу заявить, что у нас - абсолютно прозрачный бизнес. Все наши контракты - чистые.
По словам Алины Теперик, следственные действия на предприятиях, работа на которых не остановлена, продолжаются.
- Мы - одно из ключевых станкостроительных предприятий России. Мы много лет поставляем свое оборудование в том числе военно-промышленному комплексу России. Поэтому если у государства есть к нам вопросы, мы на них с готовностью отвечаем, - сказала Алина Теперик.
Впрочем, пресс-секретарь группы компаний не знает, какие конкретно вопросы следствие задавало руководителям предприятий, Владимиру и Андрею Петровым.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала деятельность на арендованных производственных площадях Липецкого трубного завода в 2002 году. В 2006-м предприятием построен и введен в эксплуатацию собственный сборочный корпус. В 2011-м Липецким станкостроительным предприятием построен и введен в эксплуатацию корпус механического цеха. Тогда же рост объемов выпускаемой продукции увеличился на 40% по сравнению с началом производственной деятельности (в том году было выпущено 85 металлорежущих станков и 56 точильно-шлифовальных станков).
В 2013 году на областной выставке, посвященной Дню машиностроителя, у GOROD48 состоялся откровенный разговор с собственником ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиром Петровым.
- В Липецке нет ни инженерных кадров, ни слесарей, ни станочников. Нет никого! - посетовал тогда на состояние рынка труда советский еще инженер Владимир Петров.
Из рассказа бывшего инженера Липецкого станкостроительного завода, на месте цехов которого функционирует торгово-развлекательный комплекс «Европа», следует, что считающийся кузницей кадров для промышленности местный технический университет выпускает кого угодно, но только не тех, кто мог бы разрабатывать и запускать в серию необходимое производству оборудование.
- Мы как-то запросили в областном управлении труда и занятости нескольких специалистов, но нам официально сообщили, что нужных нам кадров в регионе нет, - говорит Владимир Петров. - Мы просили технический университет прислать нам трех ученых, но те девочки, которые к нам пришли, оказались нулевыми в знаниях! Дошло до того, что скоро к нам в организацию приедут десять специалистов из Китая, которые будут обучать наших работников азам технических профессий.
В первое время на предприятии Владимира Петрова работали всего восемь энтузиастов, пытавшихся возродить номенклатуру продукции погибшего станкозавода. В 2013 году на нем трудилось уже более ста человек. В 2013 году завод мог сделать 30 видов точильно-шлифовальных станков, правда, в единичных экземплярах. Гордостью станкостроителей тогда был станок для шлифования турбинных лопаток для авиапрома, который они сделали под заказ москвичей (это был переосмысленный с учетом современных реалий старый станок ЛШ-220, некогда выпускавшийся липецким станкозаводом).
В 2014 году количество работников предприятия составляло уже 140 человек. В тот год они выпустили 88 металлорежущих станков и 78 точильно-шлифовальных станков (для сравнения: на липецком станкозаводе до его банкротства в месяц выпускали до 500 станков).
Липецкие станкостроители так бы и стояли бы в конце очереди производителей высокоточной техники, не случись санкций и импортозамещения. Дела на предприятии пошли на лад.
Так, уже на региональной выставке машиностроителей в 2016 году начальник отдела первых продаж и выставок предприятия Илья Истомин заявил GOROD48, что «вся надежда - на помощь правительства, расчистившего дорогу отечественному производителю запретом на ввоз в страну импортной техники из стран, которые ввели антироссийские санкции». Машино- и станкостроители были уверены, что при поддержке государства они рванут вперед и закроют потребности России в нужных промышленности станках и оборудовании.
И действительно, поперло! Да так, что на одном из станков Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» в 2017 году расписался Дмитрий Медведев.
- Денег он даст! - показал на роспись премьер-министра России на станке ЗЛ120ВФЗ, сделанной им на недавней московской выставке, один из чиновников областной администрации, отвечая на вопрос станкостроителей о бюджетных вливаниях.
А в конце 2017 года в Липецке торжественно запустили новый завод по производству плоскошлифовальных станков, открытый в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Реализация проекта стала возможной при активном содействии Минпромторга и госкорпорации «Ростех». Стоимость проекта - более 507 млн рублей. И хотя на новых производственных площадях можно производить 320 станков в год, тогда вице-губернатор Андрей Козодеров заявил, что «Липецкая область планирует занять 40% российского рынка шлифовального оборудования».
Примечательно, что развитие импортозамещение совпало с рядом техногенных катастроф в России. Ну, как тут не вспомнить знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого «Тщательно надо, ребята...».
И вот дошлифовались…
Игорь Луговой
Мы обратились за комментариями к Алине Теперик, пресс-секретарю Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»:
- Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ. К этом у мы отнеслись совершенно спокойно. Мы выдали следственной группе все документы, которые были запрошены. Да, у нас был крупный госзаказ, но хочу заявить, что у нас - абсолютно прозрачный бизнес. Все наши контракты - чистые.
По словам Алины Теперик, следственные действия на предприятиях, работа на которых не остановлена, продолжаются.
- Мы - одно из ключевых станкостроительных предприятий России. Мы много лет поставляем свое оборудование в том числе военно-промышленному комплексу России. Поэтому если у государства есть к нам вопросы, мы на них с готовностью отвечаем, - сказала Алина Теперик.
Впрочем, пресс-секретарь группы компаний не знает, какие конкретно вопросы следствие задавало руководителям предприятий, Владимиру и Андрею Петровым.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала деятельность на арендованных производственных площадях Липецкого трубного завода в 2002 году. В 2006-м предприятием построен и введен в эксплуатацию собственный сборочный корпус. В 2011-м Липецким станкостроительным предприятием построен и введен в эксплуатацию корпус механического цеха. Тогда же рост объемов выпускаемой продукции увеличился на 40% по сравнению с началом производственной деятельности (в том году было выпущено 85 металлорежущих станков и 56 точильно-шлифовальных станков).
В 2013 году на областной выставке, посвященной Дню машиностроителя, у GOROD48 состоялся откровенный разговор с собственником ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиром Петровым.
- В Липецке нет ни инженерных кадров, ни слесарей, ни станочников. Нет никого! - посетовал тогда на состояние рынка труда советский еще инженер Владимир Петров.
Из рассказа бывшего инженера Липецкого станкостроительного завода, на месте цехов которого функционирует торгово-развлекательный комплекс «Европа», следует, что считающийся кузницей кадров для промышленности местный технический университет выпускает кого угодно, но только не тех, кто мог бы разрабатывать и запускать в серию необходимое производству оборудование.
- Мы как-то запросили в областном управлении труда и занятости нескольких специалистов, но нам официально сообщили, что нужных нам кадров в регионе нет, - говорит Владимир Петров. - Мы просили технический университет прислать нам трех ученых, но те девочки, которые к нам пришли, оказались нулевыми в знаниях! Дошло до того, что скоро к нам в организацию приедут десять специалистов из Китая, которые будут обучать наших работников азам технических профессий.
В первое время на предприятии Владимира Петрова работали всего восемь энтузиастов, пытавшихся возродить номенклатуру продукции погибшего станкозавода. В 2013 году на нем трудилось уже более ста человек. В 2013 году завод мог сделать 30 видов точильно-шлифовальных станков, правда, в единичных экземплярах. Гордостью станкостроителей тогда был станок для шлифования турбинных лопаток для авиапрома, который они сделали под заказ москвичей (это был переосмысленный с учетом современных реалий старый станок ЛШ-220, некогда выпускавшийся липецким станкозаводом).
В 2014 году количество работников предприятия составляло уже 140 человек. В тот год они выпустили 88 металлорежущих станков и 78 точильно-шлифовальных станков (для сравнения: на липецком станкозаводе до его банкротства в месяц выпускали до 500 станков).
Липецкие станкостроители так бы и стояли бы в конце очереди производителей высокоточной техники, не случись санкций и импортозамещения. Дела на предприятии пошли на лад.
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Так, уже на региональной выставке машиностроителей в 2016 году начальник отдела первых продаж и выставок предприятия Илья Истомин заявил GOROD48, что «вся надежда - на помощь правительства, расчистившего дорогу отечественному производителю запретом на ввоз в страну импортной техники из стран, которые ввели антироссийские санкции». Машино- и станкостроители были уверены, что при поддержке государства они рванут вперед и закроют потребности России в нужных промышленности станках и оборудовании.
И действительно, поперло! Да так, что на одном из станков Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» в 2017 году расписался Дмитрий Медведев.
- Денег он даст! - показал на роспись премьер-министра России на станке ЗЛ120ВФЗ, сделанной им на недавней московской выставке, один из чиновников областной администрации, отвечая на вопрос станкостроителей о бюджетных вливаниях.
А в конце 2017 года в Липецке торжественно запустили новый завод по производству плоскошлифовальных станков, открытый в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Реализация проекта стала возможной при активном содействии Минпромторга и госкорпорации «Ростех». Стоимость проекта - более 507 млн рублей. И хотя на новых производственных площадях можно производить 320 станков в год, тогда вице-губернатор Андрей Козодеров заявил, что «Липецкая область планирует занять 40% российского рынка шлифовального оборудования».
Примечательно, что развитие импортозамещение совпало с рядом техногенных катастроф в России. Ну, как тут не вспомнить знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого «Тщательно надо, ребята...».
И вот дошлифовались…
Игорь Луговой
Луговому
Вот раздули!!!
Откуда деньжишки?
Мария
Фрезер
Ушли в тину...
Геша
Обои полетим!
Света
Рсдрп