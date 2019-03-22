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Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»

16 2575
#ФСБ #Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»
Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»

Пресс-секретарь Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» не знает, что искала спецслужба на предприятиях.

Как уже сообщал GOROD48, вчера ФСБ России в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге провело следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. По одной из версий, у правоохранителей возникли вопросы к продукции липецкого предприятия, на котором якобы модернизировали еще советские станки, а конечный продукт выдавали за абсолютно новое оборудование.

Мы обратились за комментариями к Алине Теперик, пресс-секретарю Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»:

- Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ. К этом у мы отнеслись совершенно спокойно. Мы выдали следственной группе все документы, которые были запрошены. Да, у нас был крупный госзаказ, но хочу заявить, что у нас - абсолютно прозрачный бизнес. Все наши контракты - чистые.

По словам Алины Теперик, следственные действия на предприятиях, работа на которых не остановлена, продолжаются.

- Мы - одно из ключевых станкостроительных предприятий России. Мы много лет поставляем свое оборудование в том числе военно-промышленному комплексу России. Поэтому если у государства есть к нам вопросы, мы на них с готовностью отвечаем, - сказала Алина Теперик.

Впрочем, пресс-секретарь группы компаний не знает, какие конкретно вопросы следствие задавало руководителям предприятий, Владимиру и Андрею Петровым.

Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала деятельность на арендованных производственных площадях Липецкого трубного завода в 2002 году. В 2006-м предприятием построен и введен в эксплуатацию собственный сборочный корпус. В 2011-м Липецким станкостроительным предприятием построен и введен в эксплуатацию корпус механического цеха. Тогда же рост объемов выпускаемой продукции увеличился на 40% по сравнению с началом производственной деятельности (в том году было выпущено 85 металлорежущих станков и 56 точильно-шлифовальных станков).

В 2013 году на областной выставке, посвященной Дню машиностроителя, у GOROD48 состоялся откровенный разговор с собственником ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиром Петровым.

- В Липецке нет ни инженерных кадров, ни слесарей, ни станочников. Нет никого! - посетовал тогда на состояние рынка труда советский еще инженер Владимир Петров.

Из рассказа бывшего инженера Липецкого станкостроительного завода, на месте цехов которого функционирует торгово-развлекательный комплекс «Европа», следует, что считающийся кузницей кадров для промышленности местный технический университет выпускает кого угодно, но только не тех, кто мог бы разрабатывать и запускать в серию необходимое производству оборудование.

- Мы как-то запросили в областном управлении труда и занятости нескольких специалистов, но нам официально сообщили, что нужных нам кадров в регионе нет, - говорит Владимир Петров. - Мы просили технический университет прислать нам трех ученых, но те девочки, которые к нам пришли, оказались нулевыми в знаниях! Дошло до того, что скоро к нам в организацию приедут десять специалистов из Китая, которые будут обучать наших работников азам технических профессий.

В первое время на предприятии Владимира Петрова работали всего восемь энтузиастов, пытавшихся возродить номенклатуру продукции погибшего станкозавода. В 2013 году на нем трудилось уже более ста человек. В 2013 году завод мог сделать 30 видов точильно-шлифовальных станков, правда, в единичных экземплярах. Гордостью станкостроителей тогда был станок для шлифования турбинных лопаток для авиапрома, который они сделали под заказ москвичей (это был переосмысленный с учетом современных реалий старый станок ЛШ-220, некогда выпускавшийся липецким станкозаводом).

В 2014 году количество работников предприятия составляло уже 140 человек. В тот год они выпустили 88 металлорежущих станков и 78 точильно-шлифовальных станков (для сравнения: на липецком станкозаводе до его банкротства в месяц выпускали до 500 станков).

Липецкие станкостроители так бы и стояли бы в конце очереди производителей высокоточной техники, не случись санкций и импортозамещения. Дела на предприятии пошли на лад.

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Так, уже на региональной выставке машиностроителей в 2016 году начальник отдела первых продаж и выставок предприятия Илья Истомин заявил GOROD48, что «вся надежда - на помощь правительства, расчистившего дорогу отечественному производителю запретом на ввоз в страну импортной техники из стран, которые ввели антироссийские санкции». Машино- и станкостроители были уверены, что при поддержке государства они рванут вперед и закроют потребности России в нужных промышленности станках и оборудовании.

И действительно, поперло! Да так, что на одном из станков Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие» в 2017 году расписался  Дмитрий Медведев.

- Денег он даст! - показал на роспись премьер-министра России на станке ЗЛ120ВФЗ, сделанной им на недавней московской выставке, один из чиновников областной администрации, отвечая на вопрос станкостроителей о бюджетных вливаниях.

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А в конце 2017 года в Липецке торжественно запустили новый завод по производству плоскошлифовальных станков, открытый в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Реализация проекта стала возможной при активном содействии Минпромторга и госкорпорации «Ростех». Стоимость проекта - более 507 млн рублей. И хотя на новых производственных площадях можно производить 320 станков в год, тогда вице-губернатор Андрей Козодеров заявил, что «Липецкая область планирует занять 40% российского рынка шлифовального оборудования».

Примечательно, что развитие импортозамещение совпало с рядом техногенных катастроф в России. Ну, как тут не вспомнить знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого «Тщательно надо, ребята...».

И вот дошлифовались…

Игорь Луговой
16 2575
#ФСБ #Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»

Комментарии (16)

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Луговому

13 минут назад
Грамотей, посмотри сколко Россия произвела станков за год и сколько из них составляют плоскошлифовальные. И тогда твоя ирония по поводу 320 станков сменится грустью!
ответить

Вот раздули!!!

17 минут назад
Да ладно заливать, не очень умный человек может оскорблять незнакомого человека!
ответить

Откуда деньжишки?

18 минут назад
Игорь, уточните - дошлифовались или отшлифовались???? А китайцам эти буржуи сколько собирались платить за обучение? Позорище! Раньше наши специалисты обучали весь азиатский мир секретам профмастерства. Вьетнамцев эшелонами завозили на Липецкий тракторный завод осваивать производство тракторов. Была великая держава. Намутили эти Петровы-Водкины. Так вот теперь, как в рекламе "Ферри", - о Петровых - начистоту!
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Мария

20 минут назад
Света, про зарплаты враньё!!!
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Фрезер

20 минут назад
Знаю такой фокус все станки с тракторного отремонтировали , от пескаструили покрасили и продали как новые . Намесите настоящего станкостроительного торговый центр Европа . А это очковтиратели и машеники.
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Ушли в тину...

27 минут назад
Алину Теперик научили, что надо говорить общественности, а сами спрятались в тину. Сейчас там под водой, на семейном совете, кумекают, как спасти свои седалища от правосудия. И спрятать свое добро от конфискации.
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Геша

28 минут назад
Света, Согласен. Только дебил может сравнить бывший станкозавод с многотысячным коллективом с этой нынешней шарагой. Путин добил наше станкостроение.
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Обои полетим!

36 минут назад
Родились стихи. О сколько нам открытий чудных Готовит казнокрадства дух И профит сын манипуляций ушлых И наглость безнаказанности друг. И кто это сделал , кто эту атмосферу тотального воровства и безнаказанности породил? Теперь пожинают то ,что плодили много лет. Эта " рыба " ,гниющая с головы уже смердит - пора ей на свалку истории.
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Света

41 минуту назад
Вы лучше расскажите про тех энтузиастов, которые по-тихому прибрали к рукам Липецкий станкостроительный завод в 90-е годы, вывезли большое количество готовых к отгрузке станков на свободные производственные площади трубного завода, цехА которого опустели раньше станкостроительного. Это была афера века! Теперь они выставляют себя спасителями отечественного станкостроения. Кота в мешке не утаишь. Семейка купается в роскоши, а рабочим за тяжелый труд платят копейки, текучка там страшная, все время потре6бность в кадрах. А уважающий себя специалист, знающий предысторию появления в Липецке "Новых Васюков" (нового станкостроительного завода) никогда не пойдет туда работать ради процветания новых капиталистов. Надо проводить очень тщательное расследование, не слушая сладкоречивого деда Петро, который сочиняет небылицы про спасение им станкозавода. Спас ... себе и своей семье в карман.
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Рсдрп

41 минуту назад
Вот и пришёл конец Липецком машиностроению. Не будет в Липецке инженеров, техников и рабочих. Будут одни барыги и бомжи. Путинская рассея. Хлопайте в ладоши , идиоты.
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