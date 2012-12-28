Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже

Действия женщин квалифицированы как кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

В Лебедянском округе в полицию обратилась 44-летняя жительница Краснинского округа с заявлением о краже кошелька с 61 750 рублями.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина приезжала в Лебедянь за покупками, и пока перекладывала товары в автомобиль, положила кошелёк на багажник и забыла про него. При движении автомобиля кошелёк упал на дорогу и его нашли две пенсионерки.«Подозреваемые призналась, что, найдя на дороге чужой кошелек, решили забрать его себе. Обнаруженные в кошельке деньги они разделили между собой. В содеянном женщины раскаялись, ущерб полностью возместили. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба», — отметили в полиции.