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сегодня, 11:09
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Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже

Действия женщин квалифицированы как кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

В Лебедянском округе в полицию обратилась 44-летняя жительница Краснинского округа с заявлением о краже кошелька с 61 750 рублями.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина приезжала в Лебедянь за покупками, и пока перекладывала товары в автомобиль, положила кошелёк на багажник и забыла про него. При движении автомобиля кошелёк упал на дорогу и его нашли две пенсионерки.

«Подозреваемые призналась, что, найдя на дороге чужой кошелек, решили забрать его себе. Обнаруженные в кошельке деньги они разделили между собой. В содеянном женщины раскаялись, ущерб полностью возместили. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба», — отметили в полиции.

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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Мосякин
8 минут назад
Интересно, а если я и друг с помойки притащу телевизор, который выкинул сосед. Потом он опомниться и пойдет писать в полицию, что на улице украли телевизор. Нам тоже срок грозит?
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Ответ Антуану
14 минут назад
Во времена КПСС находка потерянной вещи не являлась кражей! Людей, за находку на дороге, не привлекали к уголовной ответственности, к народу не было пролетарской ненависти.
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Лиза
32 минуты назад
Хозяйка кошелька сама растяпа, кошелёк надо было сразу положить в машину, а не на багажник.
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Земляника
50 минут назад
Так можно подавать в суд на каждого убоощика мусора, которые поднимают с земли чужие пакеты около домов.
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Житель
50 минут назад
За создание банды однозначно посадить ....
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Старик Хоттабыч
59 минут назад
Повезло пенсионеркам! Кормить будут бесплатно и в тюремной больничке еще подлечат! Да и коммуналку платить не надо
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оптимист
сегодня, 12:30
по тууундре, по железной дороооге!
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Антуан
сегодня, 12:28
Коммунистически взрощенные пенсионерки , как отрицательная реклама кпрф перед выборами
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Ясно
сегодня, 12:24
же написано-нашли.Кто-то выбросил/для него это мелочь\,а они нашли.Зачем извращать действия.
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Гость
сегодня, 12:02
Ну нашли и нашли, с чего решили, что они украли, это бог послал.
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