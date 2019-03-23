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сегодня, 12:59

«Два вздоха - и конец!»

10 2215
#пожар
1
«Два вздоха - и конец!»

Внутренне покрытие металлического ангара вспыхнуло мгновенно.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в селе Конь-Колодезь Хлевенского района во время пожара в одном из ангаров ООО «Москва на Дону» погибли четверо рабочих в возрасте от 52-х до 60-ти лет. Рабочие, жители Хлевенского района, занимались фасовкой овощей.

Тела погибших нашли после тушения пожара. Они задохнулись в едком дыму от воспламенившегося внутреннего покрытия металлических стен ангара. По словам источника GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, дым настолько быстро заполонил помещение, что работники сельхозпредприятия выползали из него на улицу буквально на четвереньках и многие до сих пор пребывают в шоке от пережитого.

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

- Два вздоха - и конец! - говорит высокопоставленный сотрудник регионального Следкома.
    
Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Уже ясно, что продукты горения внутреннего покрытия ангара были весьма ядовиты. Это покрытие представляло собой специальную пену для утепления металлической конструкции. По словам выживших, покрытие воспламенилось мгновенно подобно пороху.

СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 


10 2215
#пожар
1

Комментарии (11)

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Гость

55 секунд назад
Реально надоело.. Вот в доску строительную
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Специальное покрытие

11 минут назад
Это и есть вспененный * из фракций а и б при горении страшный яд спасения нет но вот он должен был быть закрыт покрытием которое негорючие экономия и ...на кол поддонка который организовал трудовой процесс в этом ангаре
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Джек

12 минут назад
Сонный пожарник, вот именно что ты пожарник
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Сонный пожарник

14 минут назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости , у на уже все ухи опухли, от безделья, от этой заразы
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Перри Мейсон

15 минут назад
Гостю, а бабло кто дал пожарникам?
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Гостю

22 минуты назад
А бабло добывать для чиновников кто будет? Пожарники - один из механизмов отъёма денег у населения
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Гость

32 минуты назад
И вообще не понимаю, зачем тогда нужна пожарная инспекция?
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Гость

33 минуты назад
Как так то?
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Гость

33 минуты назад
Зимняя вишня ничему не учит? Или хромая лошадь?
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Надежда

56 минут назад
Это ангары МАГНИТ!!!
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