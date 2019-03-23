Происшествия
сегодня, 12:59
«Два вздоха - и конец!»
Внутренне покрытие металлического ангара вспыхнуло мгновенно.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня в селе Конь-Колодезь Хлевенского района во время пожара в одном из ангаров ООО «Москва на Дону» погибли четверо рабочих в возрасте от 52-х до 60-ти лет. Рабочие, жители Хлевенского района, занимались фасовкой овощей.
Тела погибших нашли после тушения пожара. Они задохнулись в едком дыму от воспламенившегося внутреннего покрытия металлических стен ангара. По словам источника GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, дым настолько быстро заполонил помещение, что работники сельхозпредприятия выползали из него на улицу буквально на четвереньках и многие до сих пор пребывают в шоке от пережитого.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
- Два вздоха - и конец! - говорит высокопоставленный сотрудник регионального Следкома.
Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Уже ясно, что продукты горения внутреннего покрытия ангара были весьма ядовиты. Это покрытие представляло собой специальную пену для утепления металлической конструкции. По словам выживших, покрытие воспламенилось мгновенно подобно пороху.
СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Тела погибших нашли после тушения пожара. Они задохнулись в едком дыму от воспламенившегося внутреннего покрытия металлических стен ангара. По словам источника GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, дым настолько быстро заполонил помещение, что работники сельхозпредприятия выползали из него на улицу буквально на четвереньках и многие до сих пор пребывают в шоке от пережитого.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
- Два вздоха - и конец! - говорит высокопоставленный сотрудник регионального Следкома.
Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Уже ясно, что продукты горения внутреннего покрытия ангара были весьма ядовиты. Это покрытие представляло собой специальную пену для утепления металлической конструкции. По словам выживших, покрытие воспламенилось мгновенно подобно пороху.
СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Гость
Специальное покрытие
Джек
Сонный пожарник
Перри Мейсон
Гостю
Гость
Гость
Гость
Надежда