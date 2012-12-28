«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно

Откровенные видео не пользовались популярностью на сервисе для монетизации, и липчанка разместила их в открытом доступе, пытаясь так привлечь внимание к своему аккаунту.

В Липецкой области 24-летняя вебкам-модель выслушала приговор за незаконное изготовление и распространение в интернете порнографических материалов (по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ). Девушка получила два года условно с таким же испытательным сроком.По данным GOROD48, девушка испытывала материальные трудности и решила поправить своё финансовое положение, став вебкам-моделью. Она попыталась зарабатывать на порнографических онлайн-трансляциях. Для этого начинающая вебкам-модель приобрела соответствующее оборудование и записала около четырёх часов прямых эфиров на специальном онлайн-сервисе для монетизации.Но поскольку её откровенные видео не пользовались популярностью и не приносили дохода, она также разместила их в открытом доступе на другом ресурсе, пытаясь таким образом привлечь внимание к своему аккаунту.При этом девушка знала и понимала, что распространение порнографии является уголовно наказуемым деянием. В результате на нее было возбуждено уголовное дело, которое закончилось приговором.