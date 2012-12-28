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Происшествия
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сегодня, 16:10
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«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Откровенные видео не пользовались популярностью на сервисе для монетизации, и липчанка разместила их в открытом доступе, пытаясь так привлечь внимание к своему аккаунту.
По данным GOROD48, девушка испытывала материальные трудности и решила поправить своё финансовое положение, став вебкам-моделью. Она попыталась зарабатывать на порнографических онлайн-трансляциях. Для этого начинающая вебкам-модель приобрела соответствующее оборудование и записала около четырёх часов прямых эфиров на специальном онлайн-сервисе для монетизации.
Но поскольку её откровенные видео не пользовались популярностью и не приносили дохода, она также разместила их в открытом доступе на другом ресурсе, пытаясь таким образом привлечь внимание к своему аккаунту.
При этом девушка знала и понимала, что распространение порнографии является уголовно наказуемым деянием. В результате на нее было возбуждено уголовное дело, которое закончилось приговором.
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